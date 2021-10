Vijf Android Planet-lezers aan de slag met Samsung Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 (ADV)

Eerder ging Android Planet op zoek naar vijf testers voor de nieuwste foldables van fabrikant Samsung. De aanmeldingen stroomden binnen en het vijftal is inmiddels klaar met testen. Hier lees je dan ook de gebruikersreviews.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G en Z Flip3 5G gebruikersreview

Eind augustus plaatsen we een oproep om als een van de eersten aan de slag te gaan met de gloednieuwe vouwbare toestellen van Samsung. We hadden het natuurlijk over de Samsung Galaxy Z Fold3 5G en zijn kleinere broertje, de Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Voor de Z Fold3 hadden we drie testers nodig en voor de Z Flip3 twee personen. Dit vijftal is de afgelopen tijd aan de slag geweest met de toestellen. Benieuwd naar hun ervaringen? Check dan deze uitgebreide gebruikersreviews waarin we ingaan op alle details.

Twee toestellen: verschillende doelgroepen

Foto Sandy

Bij testpanels van Android Planet overleggen we altijd een uitgebreide briefing aan de testers. Zo weten ze precies op welke punten ze nog net iets beter moeten letten tijdens de reviewperiode. Omdat het twee toch zeer verschillende smartphones zijn, waren de punten waar op gelet moest worden dat natuurlijk ook.

Bij de Z Fold3 5G is uiteraard gekeken naar het vouwbare display, de voordelen daarvan en het gebruik. Ook de kwaliteit van de verschillende camera’s komt aan bod. We gaan natuurlijk in op het ontwerp en zoomen verder in op het scherm. Hoe is de kwaliteit daarvan, de stevigheid en hoe robuust is het scharnier?

Bij de Z Flip3 5G zijn we ook benieuwd naar de camera’s, ook in Flex Mode. Hoe handig is het om het toestel opgeklapt mee te nemen en hoe bevalt het vouwbare scherm? Ook het tweede kleinere scherm aan de buitenkant komt uiteraard aan bod. Daarbij worden ook andere punten die de testers opviel meegenomen in deze review.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G gebruikersreview

Multitasking op Z Fold3 5G

De grootste foldable van Samsung is getest door Jeroen, Sandy en Ronald. Ronald gebruikt al jaren een Galaxy Note 10 Plus en is dus fervent Samsung-gebruiker. Het vouwbare display is uiteraard even wennen voor de testers en werkt perfect voor multitasking. Ronald opende zo makkelijk meerdere apps naast elkaar en ook Sandy vindt het een echt toegevoegde waarde.

Jeroen vindt het fijn dat je bij het opengeklapte scherm meerdere lay-outs voor toetsenborden kunt kiezen. Sandy heeft zelfs haar hele review uitgetikt op de Z Fold3 zelf. Door ‘m open te klappen, maak je namelijk gebruik van een minilaptop. Die stand gebruikte ze trouwens vaker, om bijvoorbeeld een filmpje te kijken op het ene gedeelte met daarbij de reacties op het onderste gedeelte.

De dikte in dichtgevouwen stand is iets hoger dan de Note 10 Plus van Ronald of de Note 8 van Sandy. Jeroen dacht tijdens het uitpakken dat het een onhandig, groot en log apparaat zou zijn in gebruik, maar komt daar na weken van testen volledig op terug. Zo is het buitenste scherm prima met één hand te gebruiken. Ronald noemt nog dat je gewoon alle functies, apps en mogelijkheden van een smartphone kunt gebruiken via dat smallere display.

Foto’s Jeroen

Robuust design, inclusief scherm

Sandy vond het wat spannend om zo’n toestel zonder hoesjes te gebruiken, maar het toestel gaf tijdens de reviewperiode geen krimp. Krasjes of beschadigingen zijn niet te zien en de bouwkwaliteit (inclusief scharnier) is erg goed. Jeroen noemt het design “netjes met mooie afrondingen”.

Omdat het toestel veelal met twee handen wordt gebruikt, valt het zwaardere gewicht ook niet negatief op. Ronald vindt het mooi dat je de Z Fold3 5G van een ‘normaal toestel’ zo uitklapt naar een ‘halve tablet’, die ook nog eens gewoon in je binnenzak past.





Foto’s Sandy

Het geheel voelt robuust aan, inclusief het scharnier en scherm laten de testers weten. Ronald gaat wat verder in op de vouwnaad en hij zegt dat dat absoluut geen zwakke plek is, of zo aanvoelt. Wel moet je opletten met zand of gruis, zegt Sandy.

Vijf camera’s en overige zaken

Foto Sandy

De Samsung Galaxy Z Fold3 5G heeft maar liefst vijf camera’s aan boord. De testers vinden de camera onder het scherm aan de binnenzijde fijn. Zo is die bij normaal gebruik een stuk minder te zien en valt ‘ie nagenoeg altijd weg bij het bekijken van een filmpje. Wel zorgt die voor wat minder scherpe selfies, aldus Jeroen.

Wat dankzij het grote scherm echt fijn werkt is CaptureView noemt Ronald. Zo zie je op het scherm direct je gemaakte foto: handig! Sandy roemt de vele mogelijkheden van de camera’s, maar gebruikte wel steevast de pro-mode voor het maken van kiekjes. Zo heb je simpelweg meer mogelijkheden noemt ze. Foto’s gemaakt met de camera’s op de achterkant leveren steevast de beste plaatjes op en werd het meest gebruikt door de reviewers.





Foto’s gemaakt door Sandy en Jeroen

Jeroen vindt de accuduur prima en Ronald noemt hem aangenaam. Dat ligt natuurlijk aan het gebruik zegt Sandy. Gebruik je het toestel wat intensiever, bijvoorbeeld voor het spelen van games of fotografie, dan is dagelijks opladen zeker nodig.

Conclusie review Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Foto Jeroen

Bij de eerste keer openvouwen ging er een wereld open voor Ronald. Volgens hem wil je dit toestel gewoon gebruiken door het grote scherm. Jeroen vervolgt dat de bouwkwaliteit gewoon erg goed is. Zowel van het toestel als van het vouwbare scherm, waarbij je ook helemaal niet opmerkt dat er een vouw aanwezig is.

Hij vindt het toestel een absolute aanrader, maar noemt daarbij ook dat de prijs natuurlijk aan de hoge kant is. Sandy noemt het het paradepaardje van Samsung. Ze sluit af door te zeggen dat de combinatie van zakelijk gebruik en ontstpanningsmogelijkheden een hele fijne is.

Testpanel aan de slag met Samsung Galaxy Z Flip3 5G

De kleinere vouwbare smartphone is onder handen genomen door Herman en Astrid. Beide testers vonden het een feest om de Z Flip3 uit te pakken in de strak afgewerkte zwarte verpakking. Astrid heeft kleine handen en de bediening van het toestel was daardoor soms wat lastig. Bedienen met één hand is er dus niet bij. Dichtklappen is zeker te doen, maar openen gaat een stuk lastiger.

Logisch noemt ze, want dat scharnier moet natuurlijk wel enkele jaren meegaan. Herman noemt het toestel de eerste keer open- en dichtklappen wat onwennig, maar na enkele keren is dat geen enkel probleem meer. Zorgen maken dat er iets kapot gaat aan het scharnier hoeft dan ook helemaal niet.





Foto’s Herman

Beide testers vinden de pocketability, oftewel de mogelijkheid om het toestel dicht te kunnen klappen en makkelijk mee te nemen, erg fijn. Zo noemt Astrid dat het een grote plus is dat de Z Flip3 wel in de broekzakken van haar jeans past, ook in achterzakken. Omdat ‘ie niet uitsteekt, voelde ze zich gelijk een stukje veiliger, omdat zakkenrollers zo geen kans meer maken. Herman noemt zelfs dat ‘ie soms moest zoeken waar het toestel in z’n broekzak te vinden was.

Daarnaast is het handig dat je je toestel nergens meer tegenaan hoeft te zetten om bijvoorbeeld een filmpje te kijken of te videobellen. Kwestie van de Z Flip3 vouwen en genieten maar. Ook is het kunnen gebruiken van meerdere apps naast elkaar erg handig aldus Astrid. Zo gebruikte ze dat om bijvoorbeeld haar agenda en mail naast elkaar te gebruiken.

Foto Astrid

Schermen en camera’s

Er zijn twee schermen aanwezig bij de Z Flip3 5G. Zo is er natuurlijk het opvouwbare display wat uitgevouwen 6,7 inch groot is. Het scherm heeft dus ook een vouw en Astrid noemt dat die in het begin zeker zichtbaar en voelbaar is, maar dat dat na even gebruiken helemaal niet meer opvalt.

Het amoled-scherm ziet er goed uit, biedt mooie kleuren en zwartwaarden. Herman noemt dat er natuurlijk wel een laagje plastic aanwezig is en Astrid beaamt dat. Dat zorgt er gewoonweg voor dat er krasjes ontstaan op die protector zegt ze, waardoor het altijd oppassen geblazen blijft.

Aan de buitenkant is ook nog een schermpje aanwezig, handig voor meldingen en widgets aldus Astrid. Zo bedien je bijvoorbeeld makkelijk muziek of maak je een selfie. Dat laatste vindt ze niet ideaal, simpelweg omdat het display wat klein is en niet goed af te lezen is in vol zonlicht. Herman sluit af door te zeggen dat het een leuke feature is om “even snel een foto te schieten”. Je kunt ‘m immers gebruiken als viewfinder voor de camera.

Foto’s gemaakt met genoeg licht zien er prima uit vinden beide testers. Kleuren zijn levendig en er zijn veel instelmogelijkheden vindt Astrid. Herman vindt dat ook fijn, net zoals het maken van bijvoorbeeld portretfoto’s of close-ups. Is er minder licht aanwezig, dan wordt de kwaliteit van de kiekjes snel minder. Astrid vindt de kleuren dan niet altijd natuurlijk overkomen en Herman vindt de speciale nachtmodus net wat te traag om fijn mee te werken.





Foto’s Herman en Astrid

Conclusie review Samsung Z Flip3 5G

Ook hebben Herman en Astrid gekeken naar de accuprestaties, kwaliteit van de speakers of zaken als rauwe processorkracht. Het toestel verdient een 9 uit 10 op het gebied van innovatie, specificaties en potentie aldus Herman. De camera’s zijn echter niet van het gewenste niveau voor dit prijspunt en datzelfde geldt voor de krappe accuduur.

Voor Astrid was het de eerste foldable om dagelijks te gebruiken en ze is positief verrast. Ze hoopt dat we meer vouwbare toestellen gaan zien in de toekomst, maar ook noemt ze dat het hele vouwbare aspect nog wel in de kinderschoenen staat. Daarbij speelt ook de prijs natuurlijk een grote rol, want die zal echt wel moeten zakken, wil zij een soortgelijk toestel kopen. Daarbij is het natuurlijk nog de vraag hoe goed zo’n vouwbaar toestel als deze over twee á drie jaar nog te gebruiken is.