Samsung Galaxy Z Flip 3 review: klapper in een nieuwe richting

In deze Samsung Galaxy Z Flip 3 review richten we ons op de vernieuwingen die de opvouwbare smartphone introduceert. Ook zetten we de plus- en minpunten op een rij, zodat je weet of het toestel wat voor je is.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Z Flip 3 review: de vernieuwingen op een rij

Op 11 augustus maakten we kennis met de Samsung Galaxy Z Flip 3 en we publiceerden toen ook onze Z Flip 3 preview. Inmiddels zit het toestel een hele tijd opgevouwen in onze zak. Voor deze review hebben we ‘m natuurlijk opengevouwen en zijn we aan de slag geweest met de nieuwe klaptelefoon.

Pluspunt 1: Verfijnd en versterkt design

De Galaxy Z Flip 3 lijkt in veel opzichten sterk op zijn voorganger, de Samsung Galaxy Z Flip. Toch zijn er ook flink wat verschillen aanwezig, direct zichtbaar of niet. We beginnen met het schermpje aan de buitenzijde, dat vier keer groter is dan bij de Z Flip.

Daardoor is het een stuk bruikbaarder voor notificaties, gebruik van widgets en als viewfinder bij het maken van een selfie. Het schermpje is aanraakgevoelig, zodat je snel een alarm kunt uitstellen of Spotify bedient. Ook fijn is dat je de Galaxy Z Flip 3 in veel verschillende kleuren kunt kopen.

Een belangrijke verbetering die je niet direct ziet, is het sterkere scharnier. Zo kun je het toestel jarenlang dagelijks open- en dichtvouwen. Ook heeft Samsung het voor elkaar gekregen om het toestel volledig waterdicht te maken, net als de Galaxy Fold 3.

Dichtgevouwen is de Flip 3 een klein blokje voor in de broekzak, omdat het toestel dan niet zo slank is als andere smartphones. De twee delen van het scherm sluiten niet precies op elkaar aan en een naadje van enkele millimeters is nog steeds aanwezig. Openklappen vergt wel enige inspanning en daarmee schuif je regelmatig met je vinger(nagel)s over het scherm. Dat laat echter geen krassen of beschadigingen achter, doordat daar een versterkte screenprotector op is aangebracht.

Pluspunt 2: high-end hardware en display

De Galaxy Z Flip 3 is uitgerust met high-end hardware. Zo zien we de snelle Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Dat zorgt ervoor dat je alles met het toestel kunt doen wat je wil. Een zware game spelen zoals Call of Duty: Modern Warfare of Asphalt 9 is geen enkel probleem.

Multitasken gaat direct en snel, apps starten direct op en alles verloopt soepel. Dat geldt ook voor het amoled-scherm aan de binnenkant. Dat is uitgevouwen 6,7 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververst maximaal 120 keer per seconde. Die combinatie zorgt ervoor dat het display erg fijn is om naar te kijken.

Iets wat iedereen die we tegenkwamen vroeg, is of je de vouw ziet of voelt. Het antwoord op beide vragen is ja. Of je ‘m ziet ligt er wel aan hoe het licht valt of wat voor content je bekijkt. Net als bij de Z Flip vinden we dit niet irritant en datzelfde geldt voor het voelen van de vouw. Veeg je eroverheen, dan voel je de vouw zeker. Dat doe je echter niet altijd, omdat je toch vaak op het onderste (of juist bovenste) deel van het scherm veegt.

De fysieke vingerafdrukscanner zit aan de rechterzijde van het toestel en doet zijn werk uitstekend. Muziek luister je draadloos of via de stereospeakers. Eén daarvan zie je aan de onderkant, de andere is verwerkt in de rand aan de bovenkant. Het geluid klinkt helder en vrij vol, maar is wat uit balans omdat niet allebei de speakers naar voren staan afgesteld.

Pluspunt 3: Samsung denkt aan het grote(re) publiek

Een adviesprijs van 1049 euro als pluspunt noemen klinkt natuurlijk heel gek, maar we hebben een logische verklaring. De eerste Z Flip kostte maar liefst 1500 euro en in onze review schreven we toen ook dat de telefoon daarmee veel te duur was. Het buitenste schermpje was beperkt bruikbaar, de hardware licht verouderd en de camera’s lieten voor de prijs te wensen over.

De Z Flip 3 kost 450 euro minder en dat maakt het toestel opeens veel interessanter. Nee, natuurlijk gaat de grote massa niet opeens een Z Flip 3 kopen van meer dan 1000 euro. Wel laat Samsung zien dat het foldables belangrijk vindt en met zo’n prijs naar een groter publiek wil brengen.

We zijn dan ook benieuwd wat we kunnen verwachten van de volgende generaties qua prijzen. Zo kostte de Galaxy S21 bij introductie 849 euro, een verschil van 200 euro met een toestel met vouwbaar scherm. Het gat wordt dus kleiner en kleiner.

Het toestel draait op Android 11 met de bekende One UI-schil van Samsung. Deze skin is fijn in gebruik, maar bevat nog steeds veel onnodige software. Zo zijn er verschillende eigen apps van Samsung voorgeïnstalleerd, zoals een eigen app-winkel, de Bixby-assistent, eigen notitie-app en spraakrecorder. Ook apps van Microsoft zoals Outlook, Office en OneDrive staan al op de Z Flip en dat is jammer.

Wel is One UI fijn en overzichtelijk in gebruik en heb je veel instellingen om het toestel te personaliseren. Samsung belooft drie jaar Android-updates, dus we gaan ook Android 12, 13 en 14 zien op het toestel. Daarnaast heb je niks te klagen wat beveiligingsupdates betreft, want die worden ook vier jaar lang uitgerold. Daarmee behoort Samsung tot de top met Android-updates.

Minpunt 1: Camera’s leveren te weinig voor deze prijs

De Samsung Z Flip 3 beschikt over drie camera’s, waaronder de 10 megapixel-selfiecamera. Dan zijn er nog twee lenzen aanwezig van 12 megapixel. De frontcamera gebruik je naast selfies om te videobellen, wat kan als je het toestel in de flex stand gebruikt. Qua kwaliteit is het allemaal prima, maar niet geweldig.

De twee andere camera’s kun je ook gebruiken voor selfies als je de Flip 3 hebt dichtgeklapt. Er is een hoofdcamera en groothoeklens aanwezig en die schieten zeker prima plaatjes, ook in donkere lichtomstandigheden. De foto’s in bovenstaande galerijen zijn gemaakt met de 12 megapixel-hoofdcamera. Hieronder zie je juist een vergelijking van de normale en groothoeklens.

Wel is de kwaliteit niet dezelfde als die van de Galaxy S21 Plus, die bij introductie evenveel kostte. Inmiddels pik je ook een Galaxy S21 Ultra op voor minder dan de Z Flip 3, maar maak je daarmee ook een stuk betere foto’s. Koop je een Galaxy Z Flip 3, dan schiet je dus prima foto’s voor WhatsApp en Facebook, maar je moet geen wonderen verwachten.

Minpunt 2: accuduur is te doen, opladen ouderwets

De accu heeft een capaciteit van 3300 mAh. Dat is nogal karig, terwijl het toestel wel beschikt over een groot scherm en high-end hardware. Wij kwamen daarmee uit op een kleine vijf uur schermtijd als we het toestel intensief de hele dag gebruikten.

Elke dag opladen is met dat gebruik zeker nodig en dan is draadloos opladen een fijne toevoeging. Leg het toestel op een oplaadpad en hij wordt langzaam bijgevuld. Snel gaat dat niet en dat geldt ook voor opladen met een kabel (15 Watt). Dat is echt niet meer van deze tijd, al helemaal niet bij een toestel in deze prijsklasse. Ook jammer: in het doosje zit geen oplader, want die moet je – net als bij de S21-telefoons – los kopen.

Conclusie Samsung Galaxy Z Flip 3 review

Samsung neemt opvouwbare smartphones serieus en dat laten ze goed zien met de Galaxy Z Flip 3. De verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger zijn fijn en dat maakt de Flip 3 een veel completer toestel. De hardware behoort tot de top, het scherm is prachtig en het kunnen vouwen is en blijft natuurlijk een toffe feature.

In de conclusie van de Z Flip review spraken we uit dat we hoopten dat zijn opvolger betaalbaarder zou worden. Ook daar heeft de fabrikant grote stappen gezet, door de prijs met honderden euro’s te verlagen. Dat zorgt er natuurlijk zeker niet voor dat iedereen met een Z Flip 3 gaat lopen. Het betekent wel dat we dit klaptoestel (en zijn opvolgers) vast en zeker meer in het straatbeeld gaan zien.

Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen

Een losse Samsung Galaxy Z Flip 3 koop je voor 1049 euro (128GB) of 1099 euro (256GB). Koop je een los toestel, neem dan ook een kijkje in onze sim only-prijsvergelijker, voor het meest geschikte abonnement. Natuurlijk kun je ook kijken naar een abonnement met de Z Flip 3 om de kosten zo wat te spreiden.