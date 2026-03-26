‘Zien: dit is Samsungs extra brede Galaxy Z Fold 8 Wide’

Samsung brengt deze zomer niet één, maar twee Folds uit. Er zijn inmiddels renders verschenen van het fonkelnieuwe model: de Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Zoals de naam al suggereert, heeft hij een extra breed scherm.

'Renders Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide gelekt'

Eerder zagen we al afbeeldingen van de Galaxy Z Fold 8, die waarschijnlijk sterk op zijn voorganger lijkt. Maar Samsung heeft nog een ander konijn in zijn hoge hoed: een extra brede versie van dat toestel. Android Headlines publiceerde renders van deze Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, zoals de smartphone wellicht gaat heten.

Je vindt de beelden hieronder. Het zal je direct opvallen dat dit apparaat er heel anders uitziet. Het scherm aan de binnenkant, 7,6 inch groot, is veel breder. Maar ook dichtgeklapt is de Fold 8 Wide met 8,22 centimeter breder dan veel andere smartphones. De lengte bedraagt slechts 12,39 centimeter, wat juist veel korter is dan gebruikelijk. Hij zou 9,8 millimeter dik zijn.

Het display aan de buitenzijde is slechts 5,4 inch groot. Door de brede beeldverhouding kun je er echter toch behoorlijk wat apps op kwijt. Het scherm aan de binnenkant zou erg geschikt moeten zijn voor het bekijken van video’s. Je hebt dan minder grote zwarte balken boven en onder het beeld.

Samsung lijkt met de Fold 8 Wide in te spelen op de iPhone Fold, die deze herfst verschijnt. Ook dat toestel zou een breder scherm hebben dan de meeste andere vouwbare smartphones.

High-end specificaties

Veel specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide komen waarschijnlijk overeen met de normale Fold 8. We rekenen op een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een accu van 5000 mAh. Die kun je opladen met 45 watt of 25 watt als je dat draadloos doet. Wel lijkt de ‘Wide’ slechts twee in plaats van drie camera’s te krijgen.

Samsung brengt de twee nieuwe Folds, net als de Flip 8, deze zomer uit. De Galaxy Z Fold 8 Wide zou ongeveer net zo duur worden als de normale Fold 8: ongeveer 2000 euro.

