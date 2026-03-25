‘Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 8 (maar er verandert weinig)’

De eerste afbeeldingen van de Samsung Galaxy Z Fold 8 zijn gelekt. Het toestel lijkt een bescheiden upgrade te worden ten opzichte van zijn voorganger.

Later dit jaar komt Samsung hoogstwaarschijnlijk met de Galaxy Z Fold 8, de opvolger van de Fold 7 van vorig jaar. De website Android Headlines heeft nu de eerste renders gedeeld, waarbij het gaat om zogeheten cad-renders. Die duiken vaker op voor de officiële aankondiging van een nieuwe smartphone. Ze geven alvast een goed beeld van wat we van de Fold 8 kunnen verwachten.

Te zien is dat er aan de buitenkant weinig verandert. Het toestel is vrijwel even groot als de Galaxy Z Fold 7, maar wel ietsjes dikker. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de grotere accu, waarover zometeen meer. De Z Fold 8 heeft opnieuw een 8 inch-scherm als je ‘m openklapt, dichtgevouwen maak je gebruik van een 6,5 inch-display.

Het camera-eiland achterop steekt, net als bij bijvoorbeeld de Galaxy S26-telefoons, behoorlijk uit de behuizing. Het eiland is ook iets verhoogd en bevat drie lenzen. Hierbij gaat het hoogstwaarschijnlijk weer om een hoofdcamera, groothoeklens en een telelens om mee in te zoomen.

Eindelijk een grotere batterij

De meeste veranderingen worden waarschijnlijk aan de binnenkant doorgevoerd. Zo zou de Samsung Galaxy Z Fold 8 een grotere accu van 5000 mAh krijgen. De Fold-smartphones hebben al sinds de Z Fold 3 (die in 2021 is uitgebracht) een krappe 4400 mAh-accu. De nieuwe batterij moet voor een langere accuduur zorgen.

Ook de oplaadsnelheid wordt naar verluidt opgeschroefd. Samsung zou snelladen met 45 watt mogelijk maken, waar de Fold-telefoons het al jarenlang met 25 watt moeten doen. Dat is een fijne verbetering, al doet de Galaxy S26 Ultra het alweer beter. Dit vlaggenschip, dat sinds kort verkrijgbaar is in Nederland, kan opladen met 60 watt.

Verder is er nog weinig over de Galaxy Z Fold 8 bekend. Wel verwachten we dat de vouwtelefoon beschikt over de krachtige Snapdragon 8 Elite 5 for Galaxy-processor, met minimaal 12GB RAM en 256GB opslag. Misschien keert S Pen-ondersteuning terug, maar ook daar weten we weinig over.

Waarschijnlijk lanceert Samsung de Fold 8 in de zomer van 2026.