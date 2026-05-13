‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

Mike Peek
Mike Peek
13 mei 2026, 9:13
2 min leestijd
‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

Samsung Galaxy Unpacked 2026 heeft een mogelijke datum. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou de Galaxy Z Flip 8, Fold 8 en nog veel meer op 22 juli aanstaande willen presenteren.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy Packed 2026 op deze datum’

Samsung organiseert in de zomer traditioneel een evenement om meerdere nieuwe producten te presenteren. Dat is ook dit jaar weer het geval. Het zogenaamde ‘Samsung Galaxy Unpacked 2026’-event vindt mogelijk plaats op 22 juli. Dat schrijft de Koreaanse krant Seoul Economic Daily.

Als dat klopt, valt Unpacked dit jaar een paar weken later dan in 2025. Toen presenteerde Samsung de Galaxy Z Flip 7 en Fold 7 op 9 juli.

Dit jaar verwachten we de opvolgers van die smartphones. Het gaat uiteraard om de Galaxy Z Flip 8 en Z Fold 8. Heel veel upgrades lijken de smartphones (naast uiteraard een snellere processor) niet te krijgen. Mogelijk wordt de Flip 8 iets dunner en krijgt de Fold 8 een grotere accu. We hopen natuurlijk dat Samsung nog enkele verrassingen voor ons in petto heeft.

Samsung Galaxy Z Flip 8 renders gelekt
Renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8

Naast deze voorspelbare upgrades denken we ook een heel nieuwe smartphone te zien: de Galaxy Fold Wide. Dat is een variant op de Galaxy Z Fold 8 met een veel breder scherm.

Daardoor kun je er video’s op kijken met kleinere randen boven en onder het beeld. Dat toestel is een antwoord op de nog niet aangekondigde vouwtelefoon van Apple. Die ziet volgens geruchten in september het levenslicht.

Ook nieuwe horloges én slimme bril

Naast smartphones presenteert Samsung ook altijd nieuwe horloges tijdens zijn zomerevenement. Dit jaar gaat het om de Galaxy Watch 9 en mogelijk een nieuw Ultra-model. Die laatste zou dankzij een nieuwe processor veel sneller worden.

Het laatste product dat we denken te zien tijdens Galaxy Unpacked 2026 is een slimme bril: Galaxy Glasses. Die leggen waarschijnlijk veel nadruk op AI. Je zou bijvoorbeeld vragen kunnen stellen over wat je voor je ziet zonder je smartphone erbij te pakken.

Niets missen van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Seoul Economic Daily
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Smartwatches Samsung Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung smartwatch kopen Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Geen upgrade: Samsung Galaxy Z Flip 8 blijft achter op dit punt’

‘Geen upgrade: Samsung Galaxy Z Flip 8 blijft achter op dit punt’

22 april 2026

Samsung Galaxy Z Flip 8 lekt uit (maar er is weinig verschil)

Samsung Galaxy Z Flip 8 lekt uit (maar er is weinig verschil)

10 april 2026

‘Zet 22 juli in je agenda: Samsung presenteert dan nieuwe foldables’

‘Zet 22 juli in je agenda: Samsung presenteert dan nieuwe foldables’

10 april 2026

Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip 8 wordt dunner en lichter

Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip 8 wordt dunner en lichter

13 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren