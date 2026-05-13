‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

Samsung Galaxy Unpacked 2026 heeft een mogelijke datum. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou de Galaxy Z Flip 8, Fold 8 en nog veel meer op 22 juli aanstaande willen presenteren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy Packed 2026 op deze datum’

Samsung organiseert in de zomer traditioneel een evenement om meerdere nieuwe producten te presenteren. Dat is ook dit jaar weer het geval. Het zogenaamde ‘Samsung Galaxy Unpacked 2026’-event vindt mogelijk plaats op 22 juli. Dat schrijft de Koreaanse krant Seoul Economic Daily.

Als dat klopt, valt Unpacked dit jaar een paar weken later dan in 2025. Toen presenteerde Samsung de Galaxy Z Flip 7 en Fold 7 op 9 juli.

Dit jaar verwachten we de opvolgers van die smartphones. Het gaat uiteraard om de Galaxy Z Flip 8 en Z Fold 8. Heel veel upgrades lijken de smartphones (naast uiteraard een snellere processor) niet te krijgen. Mogelijk wordt de Flip 8 iets dunner en krijgt de Fold 8 een grotere accu. We hopen natuurlijk dat Samsung nog enkele verrassingen voor ons in petto heeft.

Renders van de Samsung Galaxy Z Flip 8

Naast deze voorspelbare upgrades denken we ook een heel nieuwe smartphone te zien: de Galaxy Fold Wide. Dat is een variant op de Galaxy Z Fold 8 met een veel breder scherm.

Daardoor kun je er video’s op kijken met kleinere randen boven en onder het beeld. Dat toestel is een antwoord op de nog niet aangekondigde vouwtelefoon van Apple. Die ziet volgens geruchten in september het levenslicht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook nieuwe horloges én slimme bril

Naast smartphones presenteert Samsung ook altijd nieuwe horloges tijdens zijn zomerevenement. Dit jaar gaat het om de Galaxy Watch 9 en mogelijk een nieuw Ultra-model. Die laatste zou dankzij een nieuwe processor veel sneller worden.

Het laatste product dat we denken te zien tijdens Galaxy Unpacked 2026 is een slimme bril: Galaxy Glasses. Die leggen waarschijnlijk veel nadruk op AI. Je zou bijvoorbeeld vragen kunnen stellen over wat je voor je ziet zonder je smartphone erbij te pakken.

Niets missen van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!