Deze fijne functie van Galaxy S26 zit straks ook op oudere Samsungs

Documenten scannen is echt een eitje met de Galaxy S26. Je kunt nu zelfs meerdere pagina’s achter elkaar scannen en opslaan als één pdf-document. Dit wordt straks ook mogelijk op deze andere Galaxy-telefoons.

Uitrol One UI 8.5 nu écht begonnen

Onlangs werd bekend dat One UI 8.5 vanaf 6 mei wordt uitgebreid naar meer telefoons dan de Samsung Galaxy S26-serie alleen. Het gaat vooralsnog om de Galaxy S25-serie, Galaxy S25 FE, Galaxy S24-serie, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6.

Zoals gebruikelijk vindt de uitrol als eerste plaats in Zuid-Korea en daarna pas in andere landen. Toch is het goed nieuws voor iedere Nederlander met één van bovenstaande smartphones op zak. Zeker als je regelmatig documenten scant en daar nog wat efficiëntie bij mist.

Scanfunctie flink verbeterd

Samsung-telefoons hebben al jaren een simpele scanfunctie. Hiermee maak je foto’s van documenten en bewerk je die vervolgens door ze bij te snijden of verder te optimaliseren. Alleen blijven je foto’s na bewerking losse fotobestanden.

De Galaxy S26-serie introduceerde met One UI 8.5 een welkome verbetering van de bestaande, nogal beperkte scanfunctie. De zogenaamde ‘Documentscan’ maakt het mogelijk om meerdere pagina’s achter elkaar te scannen en die op te slaan als één enkel pdf-document. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan de wens van veel gebruikers van de functie.

Ga je de functie straks veel gebruiken? Maak dan een directe snelkoppeling aan. Daarvoor moet je naar de camera-instellingen en daarna naar ‘Scannen’. Hier vind je het menu-item ‘Documentscan’ en de optie om deze via de schakelaar toe te voegen aan het apps-scherm.

Het is nog geen garantie dat alle toestellen in de intro van dit artikel met de upgrade naar One UI 8.5 ook direct de scanfunctie krijgen. Wel is van de Galaxy S25-serie, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 inmiddels bekend dat deze functie beschikbaar wordt.

Heb jij de ‘oude’ functie ooit gebruikt of ben jij als trots Galaxy S26-bezitter zelfs al aan het scannen geslagen met de verbeterde functie? Deel jouw ervaringen in de reacties.