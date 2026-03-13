YouTuber opent Samsung S26 Ultra en legt letterlijk alles bloot

Jeroen Timmermans
13 maart 2026, 8:59
2 min leestijd
Altijd al willen weten hoe jouw peperdure smartphone er van binnen uitziet? Laat je schroevendraaier liggen, want YouTuber JerryRigEverything heeft een Samsung Galaxy S26 Ultra geopend en zijn bevindingen gefilmd. Kijk mee!

Samsung S26 Ultra open en bloot

Een teardown is het verschijnsel waarbij een apparaat uit elkaar wordt gehaald om te kijken uit welke onderdelen dit bestaat. Ze worden vaak één voor één verwijderd en de ‘sloper’ in kwestie legt dan uit wat hun functie in het geheel is. Soms wordt het gedaan om aan te tonen dat iets erg makkelijk te repareren is of juist extreem moeilijk.

Een bekende YouTuber die met het filmen van teardowns zijn brood verdient, is de Amerikaan Zack Nelson. Hij is beter bekend als JerryRigEverything. In een video haalt hij de nieuwste high-ender van Samsung voorzichtig uit elkaar, waardoor een wirwar aan chips, printplaatjes, kabeltjes (en natuurlijk de batterij en speaker) zichtbaar wordt.

Leerzaam inkijkje: S-Pen en privacyscherm

De video begint met een korte vergelijking tussen de S25 Ultra en de S26 Ultra. Zo blijkt de S-Pen van de vorige generatie een tikkeltje dikker, aangezien die niet meer in de gleuf van de S26 Ultra past. Ook wordt de invloed van het nieuwe Privacyscherm op het aantal pixels benoemd en in beeld gebracht. Dat is erg leerzaam.

In de video komen allerlei handige tools tevoorschijn (waaronder een sponsor) om een moderne smartphone mee open te krijgen. En wanneer de achterplaat er eindelijk af is, kan het feest echt beginnen. Terwijl er allerlei onderdelen los worden gehaald, vertelt Zack daar interessante feitjes over die de gemiddelde smartphone-eigenaar nog niet weet.

Video over duurzaamheid S26 Ultra op komst

De S25 Ultra uit het begin van de video gaat ook nog open, voor een vergelijking tussen de camera’s van de toestellen. Het zijn beelden die je niet vaak ziet en waarvan Samsung wellicht ook niet helemaal blij wordt: alles ligt letterlijk open en bloot.

Het blijft overigens niet bij de teardown, want in de video zegt Zack dat hij een andere S26 Ultra binnenkort aan zijn beruchte duurzaamheidstest gaat onderwerpen. Dat wordt vast weer een boel gekras, gevouw en een hoop hitte (met een aansteker). Afwachten hoeveel er van die telefoon overblijft.

Bekijk de tien minuten durende video hieronder

They cant keep this private - Samsung S26 Ultra Teardown

Bron afbeelding: JerryRigEveryting
De One UI 8.5-vernieuwingen van de Samsung Galaxy S26 op een rij

Hoelang krijgt de Samsung Galaxy S26 updates?

Samsung noemt Galaxy S26 de eerste "Agentic AI Phone": dit betekent het

