6 acties om iemand volledig uit je smart home te verwijderen

Een relatie die uitgaat of een huisgenoot die elders gaat wonen. Iemand uit je smart home verwijderen kan lastig zijn, maar met deze zes acties komt het helemaal goed.

Iemand uit je smart home verwijderen

Acda en de Munnik zongen “cd van jou, cd van mij”, over de spullen die verdeeld moeten worden na een verbroken relatie. Inmiddels is het meer “streamingdienst van jou, slimme lamp van mij”, want tijden veranderen.

Woon je samen, dan beheer je met elkaar ook het slimme huis. Ga je uit elkaar na het verbreken van een relatie of als je huisgenoot elders gaat wonen, dan moet je er dus rekening mee houden dat die persoon niet alleen de fysieke sleutel inlevert, maar je hen ook toegang tot de smart home ontzegt.

1. Verwijderen uit Google Home

Is je smart home geregeld via Google Home? Dan heb je daar waarschijnlijk een huishouden aangemaakt met de andere personen waarmee je samenwoont. De persoon die vertrekt moet je uit dit huishouden verwijderen. Anders kan diegene expres of per ongeluk de apparaten in jouw huis blijven besturen. Of misschien wel meeluisteren of -kijken via microfoons en camera’s.

Doorloop daarvoor de volgende stappen:

Open de Google Home-app. Tik op ‘Instellingen’.

Kies voor ‘Huishouden’.

Tik op de persoon die je wil verwijderen. Tik rechtsboven op ‘Verwijderen’ met het icoontje van een prullenbak.

2. Reset slimme apparaten

Om er zeker van te zijn dat die persoon niet meer bij je slimme apparaten kan, is het slim om ze stuk voor stuk te resetten. Soms kan dat met een fysieke knop op het apparaat. Andere keren moet je in de bijbehorende app kijken.

3. Verwijder of verplaats profielen op streamingdiensten

Als je samenwoont, deel je waarschijnlijk streamingdiensten met elkaar waar je elk een eigen profiel op hebt. Ben je nu alleen, dan wil je niet telkens tegen het profiel van de persoon die weg is aankijken. Verwijder deze daarom van je streamingdiensten.

Recentelijk heeft Netflix de mogelijkheid toegevoegd om een bestaand profiel over te zetten naar een nieuw account. Dat geeft de ander dus de mogelijkheid om de kijklijst, voortgang en aanraders mee te nemen naar een nieuw Netflix-account. Deze functie heet ‘Profieloverdracht’.

4. Verwijderen uit je Google Foto’s-herinneringen

Google Foto’s doet zijn best om jou allerlei leuke herinneringen te presenteren. Bijvoorbeeld van enkele jaren gelden of van een recent tripje of vakantie. Maar als je relatie net uit is gegaan, wil je waarschijnlijk niet telkens herinnerd worden aan hoe het was.

Gelukkig kun je personen uit de herinneringen verwijderen. Alleen moet je dan wel precies weten waar die optie vindt. Daarvoor ga je in de app naar ‘Instellingen voor Google Foto’s’ > ‘Herinneringen’ > ‘Mensen en huisdieren verbergen’. Daar kies je wie je niet meer in je herinneringen, creaties en op je zoekpagina wil zien.

5. Verander je wachtwoorden

Neem de tijd om na te gaan waar je mogelijk het wachtwoord van hebt gedeeld met de persoon die vertrekt. Denk daarbij niet alleen aan de wachtwoorden voor streamingdiensten, maar bijvoorbeeld ook de computer die in huis staat en de wifi. Je kunt het beste voor al deze dingen een nieuw wachtwoord verzinnen.

Dat klinkt misschien overdreven, maar zelfs als je op een vriendelijke manier uit elkaar bent gegaan weet je niet wat de toekomst brengt. Dit soort losse eindjes vormen een onnodig veiligheidsrisico.

6. Wis de geschiedenis

Als je apparaat deelde, zoals een tablet of computer, dan gaat één van de twee waarschijnlijk met dat apparaat weg. Vergeet dan niet om van te voren de geschiedenis te wissen. Daarin staat bijvoorbeeld welke websites je hebt bezocht, wat je hebt gekocht en wat je zoekopdrachten waren. Ook kunnen je wachtwoorden opgeslagen staan via de browser.

