TikTok voor muziek en podcasts: Spotify vernieuwt app-ontwerp

Spotify ziet er binnenkort heel anders uit op je smartphone. De makers van de app voegen namelijk functies toe voor meer personalisatie, in een social media-vormgeving. Lees hier over de nieuwe functies.

Nieuwe Spotify-feeds voor het ontdekken van muziek

Het ontwerp van de Spotify-app wordt omgegooid. Naast voorgestelde nummers en playlists, toont de homepagina binnenkort ook previews van nummers en podcasts. Dat presenteerde het bedrijf op haar jaarlijkste evenement Stream On. De previews verschijnen in verschillende feeds waar je op dezelfde manier doorheen scrolt als bij TikTok en Instagram.

De feeds vind je op het thuisscherm van de app en zijn onderverdeeld in drie categorieën: muziek, podcasts en audioboeken. Iedere feed toont gepersonaliseerde fragmenten, gebaseerd op jouw luistergedrag. Van daaruit bepaal je zelf of je door scrolt naar de volgende aanbeveling, of verder luistert naar dit nummer of deze podcast. Selecteer je één van de aanbevelingen, dan kom je bij de playlist, het album of single terecht.

In de feeds vind je naast fragmenten ook extra informatie over een artiest of sla je een nummer op in je afspeellijst. In de podcast-feed hoor je fragmenten van de desbetreffende podcast met ondertiteling. Heeft de podcast ook video geüpload? Dan zie je deze ook in je feed. Je vervolgt de podcast door op ‘Doorgaan met luisteren’ te klikken.

Het nieuwe ontwerp verschijnt de komende tijd op Android-smartphones. Daarvoor is een betaald abonnement geen verplichting. De previews voor audioboeken zijn helaas niet in Nederland beschikbaar.

Slim shuffelen en automatische podcasts

Naast de nieuwe feeds verandert Spotify ook de manier waarop je door je muziek spoelt. De shufflemodus is namelijk verbeterd. De luistersessie blijft fris, gepersonaliseerd en houdt hetzelfde genre aan als de playlist, wat voor nieuwe en betere nummersuggesties zorgt, aldus Spotify.

Ook het afspelen van een podcast wordt beter gepersonaliseerd. Ben je namelijk klaar met een podcast, dan volgt er een nieuwe podcast die voor jou is aanbevolen. Met de nieuwste updates richt Spotify zich dus volledig op een betere personalisatie en beleving voor de gebruiker.

