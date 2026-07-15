Spotify verandert voorgoed dankzij AI: dit kun je er straks mee

De populaire muziekdienst Spotify krijgt een ChatGPT-achtig tintje, waar je straks allemaal muziekgerelateerde vragen aan kan stellen.

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Praten met Spotify

Tegenwoordig tel je als techbedrijf niet meer mee als je geen vorm van AI aanbiedt. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij Spotify. De muziekdienst rolt namelijk voorzichtig een AI-functie uit die het gebruik van Spotify vergoed kan veranderen.

Vanaf vandaag is het onder meer in de Verenigde Staten mogelijk om via een AI-chatbot te praten met Spotify. De functie is voorlopig alleen beschikbaar op smartphones. Dus gebruikers van de tablet- en browserversie zullen nog even moeten wachten op deze functie.

Wat kan de AI van Spotify?

Je kunt de AI van Spotify gebruiken om nieuwe muziek te ontdekken, vragen te stellen over nummers, podcasts en audioboeken of om Spotify te bedienen met gesproken of getypte opdrachten.

De AI is te openen vanuit het Home-scherm en de Now Playing-weergave. Zo kun je nummers opslaan, aan je wachtrij toevoegen of artiesten volgen zonder door de app te hoeven navigeren. Ook kan de functie je meer vertellen over je muzieksmaak op basis van je luistergeschiedenis.

Als je wat avontuurlijker bent ingesteld kan je bijvoorbeeld ook vragen om muziek van een bepaald genre of een specifieke sfeer af te spelen en zo artiesten te ontdekken die je nog niet kent.

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De AI-chatbot geeft daarnaast extra informatie over de content waar je naar luistert. Zo kan je bijvoorbeeld meer te weten komen over de inspiratie achter een nummer of het genre waar je naar luistert. Bij podcasts en audioboeken kan je meer ontdekken over de makers en de onderwerpen die worden behandeld.

Spotify rolt de functie beperkt uit

Als je deze functie gelijk wil uitproberen, kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. De AI-functie wordt vandaag uitgerold als betaversie voor Premium-gebruikers, maar jammer genoeg niet in Nederland.

De AI-chatbot is voorlopig alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Ierland en Zweden en alleen in het Engels. De functie wordt uitgerold voor zowel Android als iOS, maar je moet wel 18 jaar of ouder zijn om hem te testen. Spotify heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de functie in andere landen beschikbaar komt.