Spotify viert feest en komt met nieuwe ‘Wrapped’: feitjes en meer

Jeroen Timmermans
12 mei 2026, 15:40
4 min leestijd
Om z’n twintigjarig jubileum te vieren, komt Spotify met nieuwe feitjes en statistieken waar jij als luisteraar van kunt genieten. Ook is er een toffe playlist voor je. Lees snel verder!

Spotify 20: persoonlijke terugblik op alle jaren

Spotify is jarig en dat vieren alle gebruikers met de muziekdienst mee. Om het twintigjarig bestaan extra feestelijk te maken, krijgen gebruikers nieuwe inzichten in hun luistergedrag. Dit heet ´Your Party of the Year(s)’ en is een soort Wrapped. Deze ervaring geeft een terugblik op de volledige tijd die je hebt doorgebracht met Spotify.

Het gaat om de volgende wetenswaardigheden:

  • Jouw eerste dag op Spotify;
  • Het totaal aantal unieke nummers dat je tot nu toe hebt beluisterd;
  • Het eerste nummer dat je ooit hebt gestreamd;
  • Je meest gestreamde artiest aller tijden.

Eigen playlist met 120 meest beluisterde nummers

Kers op de taart is je eigen ‘All-Time Top Songs Playlist’. Dit is een verzameling van je 120 meest geluisterde nummers, inclusief het aantal afspeelbeurten per nummer. Deze lijst kun je direct in je bibliotheek opslaan.

Elk feitje wordt gepresenteerd in de vorm van een vrolijke kaart van die specifieke Spotify-ervaring. Deze zijn niet alleen gemakkelijk op te slaan, maar ook door te sturen naar vrienden of te delen op al je social media-kanalen. Je ziet ze hieronder.

Zo vind je jouw feestelijke overzicht

De ervaring is exclusief te vinden in de Spotify-app en wordt uiteindelijk beschikbaar in 144 landen (waaronder Nederland) en in 16 talen (helaas niet in het Nederlands). Je hebt geen Premium-abonnement nodig, ook gratis gebruikers feesten mee!

  • Om ´Your Party of the Year(s)’ te vinden, open je de app. Grote kans dat je nu al wat tegenkomt over het jubileum;
  • Zo niet, dan kun je ook in je browser zoeken op spotify.com/20. Daarna word je vanzelf naar de Spotify-app geleid en wijst alles zich vanzelf.

Wij hebben het al getest zoals je ziet in de screenshots hierboven. Erg leuk om deze nieuwe inzichten te krijgen. Deel jouw statistieken in de reacties. We zijn vooral benieuwd wie er het langst op Spotify zit. Wellicht iemand al vanaf het begin in 2006?

Bron: Spotify Newsroom
