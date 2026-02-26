Met deze slimme functie draait Spotify jouw muziek als een dj

Jeroen Timmermans
26 februari 2026, 8:56
2 min leestijd
Spotify blijft innoveren met functies om jouw luisterervaring te optimaliseren. De nieuwste toevoeging aan de streamingdienst is het beter op elkaar laten aansluiten van nummers in je playlists. Dat werkt zo.

Soepele overgangen tussen nummers

Echte dj’s weten dat er verschillende zaken zijn op om te letten bij het draaien van een goede set. Zo is voor soepele overgangen het BPM (beats per minute) erg belangrijk. Dan blijft het tempo tussen nummers mooi gelijk. Daarnaast is het van belang dat de muzikale toonsoorten van de nummers niet botsen (harmonic mixing), omdat de overgangen anders vals of niet-kloppend klinken.

Gelukkig hoef jij daar niet zelf over na te denken, want Spotify kan sinds kort optreden als jouw persoonlijke dj met de nieuwe functie ‘Smart Reorder’. Heb je Spotify in het Nederlands ingesteld, dan heet dit ‘Slimme nieuwe volgorde’. Wanneer je dit instelt, zal de streamingsdienst de nummers opnieuw ordenen zodat ze beter op elkaar aansluiten, gelet op de twee eerder genoemde aspecten: BPM en toonhoogte.

Spotify overstappen

Zo stel je ‘Slimme nieuwe volgorde in:

  1. Open de Spotify-app;

  2. Tik op ‘Mixen’ en daarna op ‘Bewerken’

  3. Onderin vind je de knop ‘Slimme nieuwe volgorde’. Tik daarop.

    Nu wordt je playlist automatisch gesorteerd op BPM en toonhoogte. Vergeet niet om deze nieuwe volgorde op te slaan. 

    Let op: het opslaan overschrijft iedere sortering in de playlist die je zelf had gemaakt.

De nieuwe functie is momenteel exclusief beschikbaar voor Premium-gebruikers. Of mensen met een gratis abonnement op termijn Spotify ook aan het werk kunnen zetten voor de meest soepele overgangen, is nog niet bekend.

Neem je het heft liever in eigen handen? Speel dan zelf voor dj met de Spotify Mixing Tool. Hieronder lees je hoe dat werkt.

Zo kruip je in de huid van een dj met de Spotify Mixing Tool

Of neem een kijkje bij onze andere recente artikelen over Spotify. Van tips en tricks tot nieuws en achtergrondartikelen over het populaire muziekplatform.

Bron: Spotify Newsroom
Bron afbeelding: Unsplash
