Cool! Spotify kan jouw Spaanse (en anderstalige) liedjes nu vertalen

Spotify komt weer eens met wat nieuws. Dit keer hebben ze fijne updates voor luisteraars die niet gezegend zijn met een al te grote talenknobbel.

Sinds 2022 kunnen veel liedjes op Spotify beluisterd worden met de songtekst erbij. Handig als je wil weten wat de artiest nou eigenlijk zingt of rapt. Maar, daar heb je natuurlijk alleen wat aan als je dezelfde taal spreekt als de artiest. Juist daar heeft het muziekplatform iets op bedacht, want sinds deze week worden er vertalingen uitgerold.

Onder andere bij populaire Spaanstalige nummers, bijvoorbeeld van de Puertoricaanse superster Bad Bunny. Maar, ook bij klassieke Franse chansons, zoals van Charles Aznavour. Dat is nog lang niet alles: Spotify heeft meer nieuwe functies uitgerold.

Zo kun jij de vertalingen vinden

Kies een nummer waarvan jij de vertaling wil weten en scrol naar beneden om te zien of er überhaupt een songtekst van is. Dat is namelijk wel een voorwaarde. Zo ja, dan kun je daar in bepaalde gevallen een vertaling van krijgen via het icoontje linksonderin. De taal waarin de tekst vertaald wordt, is dezelfde als van het apparaat waarop je luistert. Je zet de vertaling via hetzelfde icoontje weer uit.

Bij de screenshots hierboven zie je dat de Spaanse zinnen naar het Engels zijn vertaald, terwijl onze smartphone wel degelijk in het Nederlands staat ingesteld. Dit zou kunnen suggereren dat de Nederlandse vertaling (nog) niet beschikbaar is. De functie is te gebruiken door iedereen ter wereld met zowel een gratis als een betaald account.

Spotify gaat nog een stapje verder en zorgt dat je niet meer afhankelijk bent van een internetverbinding om mee te kunnen zingen met je favoriete muziek. Daarom worden bij je gedownloade nummers de songteksten voortaan automatisch opgeslagen. Deze functie is vooralsnog alleen te gebruiken door mensen met een Premium-account.

Maak alvast kennis met de tekst

Een derde nieuwe feature in Spotify is dat je alvast fragmenten van de songtekst te zien krijgt onder de afbeelding van het album. Tests hebben uitgewezen dat luisteraars hier behoefte aan hebben en dat het ze helpt om terug te keren naar nummers die ze hebben ontdekt. Deze tekstvoorbeelden zijn voor alle gebruikers van de Spotify-app te zien (iOS en Android). Ook hier hebben de mensen met een gratis account dus geluk.

Let op: bij ons stond deze laatste functie niet standaard ingesteld. Tik even op de drie puntjes rechts bovenin en kies dan voor ‘Songtekst Aan’.

Nog veel meer Spotify-nieuws