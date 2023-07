Elon Musk wil Twitter een nieuwe naam geven: X

De dagen van de vogel lijken geteld. Elon Musk is bezig om Twitter om te dopen in X. Deze nieuwe naam betekent ook het einde van de beroemde logo. Wat Musk daarmee wil bereiken is vooralsnog onduidelijk.

Twitter wordt X

Voor Elon Musk, de baas van Twitter, heeft de letter X altijd een speciale aantrekkingskracht gehad. Zijn ruimtevaartorganisatie heet SpaceX en al in 1999 registreerde hij de domeinnaam X.com, die later evolueerde in de betalingsdienst PayPal. Wie nu naar deze website gaat, wordt doorverwezen naar Twitter.

Dat is geen toeval, want Musk heeft weer een plannetje. Twitter verandert zijn naam in X. Vorig jaar zei hij al dat de aankoop van het sociale platform moest leiden tot de versnelde creatie van X, ‘the everything app’, oftewel een app voor alles.

Wat dat precies betekent, is op dit moment niet helemaal helder. Wel lijkt de bekende vogel uit het logo te verdwijnen. Die moet vervangen worden door een simpele X, zoals Musk zelf al liet zien in een mysterieuze teaser.

De CEO van Twitter, Linda Yaccarino, stuurde een aantal tweets over de veranderingen. Ook die zijn op zijn zachtst gezegd cryptisch. ‘X geeft ons onbeperkte interactie gecentreerd rond audio, video, berichten en betalingen’, schrijft ze onder andere. ‘Het wordt een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en mogelijkheden. Aangedreven door AI zal X ons verbinden op manieren die we pas net beginnen te begrijpen.’

Onrust bij Twitter

De geplande naamsverandering van Twitter komt op een moment dat er veel onrust is bij het bedrijf. Advertentie-inkomsten kelderen en Musk nam een aantal maatregelen om niet-betalende gebruikers de pas af te snijden. Met een gratis account kun je binnenkort nog maar een beperkt aantal dm’s per dag sturen. Wie überhaupt geen account heeft, kan momenteel helemaal geen berichten lezen op de site.

