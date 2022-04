Elon Musk koopt socialmediaplatform Twitter: dit betekent het voor jou

Elon Musk, oprichter van SpaceX en ceo van automerk Tesla, heeft Twitter overgekocht. Heeft dit gevolgen voor gebruikers?

Twitter overgekocht door Elon Musk voor 44 miljard dollar

Socialmedianetwerk Twitter heeft een nieuwe eigenaar: de bekende Amerikaanse ondernemer Elon Musk. Hij kocht het bedrijf over voor 44 miljard dollar; dat is omgerekend 41 miljard euro. Een flinke som geld dus, maar waarom eigenlijk? Wat moet de miljardair met Twitter? Volgens Jack Dorsey, voormalig directeur van Twitter, is de overname “de enige oplossing”. Hij is blij dat Musk het bedrijf van de beurs haalt. Het huidige Twitter in handen is van Wall Street en het advertentiemodel.

Musk zegt “significante verbeteringen” te willen doorvoeren bij Twitter. Zo gaat hij de algoritmes transparant en open source maken. Ook wil hij irritante spambots op het platform aanpakken, waardoor Twitter enkel nog een plek is voor échte mensen. Het socialmedianetwerk gaat mensen in de toekomst dan ook verifiëren, zodat het duidelijk is wie achter een account verscholen zit.

Ook de huidige Twitter-eigenaar Parag Agrawal is blij met de overname, zo schrijft NU.nl. “Hij is gepassioneerd en zeer kritisch op de dienst, en dat is precies wat we nodig hebben”, zei hij.

Hét platform voor de vrijheid van meningsuiting

Zoals eerder gezegd haalt Elon Musk Twitter van de beurs. Hierdoor wordt het een privaat bedrijf, zodat Musk “de volledige potentie van Twitter kan benutten”. Hij wil Twitter omtoveren in hét platform voor de vrijheid van meningsuiting. Dat klinkt natuurlijk erg goed – zeker omdat Twitter ook nu al bekend staat als plek waar de meningen je om de oren vliegen. Maar blijft Twitter zonder enige vorm van filters nog wel een veilige plek?

Veel mensen denken van niet. Volgens hen zou de vrijheid van meningsuiting mogelijk tot meer racisme en pestgedrag kunnen leiden. Het huidige Twitter treedt hier hard tegen op, maar het is de vraag of Musk dit ook zal doen. Daarnaast vindt een aantal mensen het niet prettig dat Twitter in handen komt van één persoon. Dit is natuurlijk ook niet zomaar iemand, maar een van de rijkste en meest invloedrijke personen op aarde.

Hele duidelijke gevolgen heeft de overname voor gebruikers waarschijnlijk niet. Het medium is ook nu al een plaats waar je (zo goed als) alles kunt zeggen. De berichten die je plaatst mogen niet langer zijn dan 280 tekens, dus veel gebruikers zetten in op direct taalgebruik – kort maar krachtig. Volgens Elon Musk dient het huidige Twitter zijn doel echter niet om een platform voor de vrijheid van meningsuiting te zijn. Hoe hij dit wil veranderen, is nog niet bekend.

Wat vind jij van de overname van Twitter? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel.