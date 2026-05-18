Ben je straks niet meer anoniem met een VPN?

Wie anoniem wil internetten, installeert natuurlijk een VPN. Maar hoelang garandeer je daarmee nog dat niemand kan achterhalen wie je bent? De EU overweegt namelijk regels die het nut van VPN’s ondermijnen.

VPN maakt binnenkort mogelijk niet meer anoniem

Een VPN kun je voor van alles gebruiken. Zowel legale als illegale zaken. In die laatste categorie valt het omzeilen van leeftijdsverificaties. In landen als het Verenigd Koninkrijk moeten websites steeds vaker controleren of gebruikers wel oud genoeg zijn om bepaalde content te bekijken. Ook landen binnen de Europese Unie overwegen zulke regels.

Minderjarigen nemen daarom massaal hun toevlucht tot VPN’s. Even je locatie veranderen naar een land met minder strikte wetten en de poorten tot deze ‘verboden’ websites openen zich alsnog. Dat is voorstelbaar, maar de EU is er niet blij mee.

Volgens de European Parliamentary Research Service vormen VPN’s zelfs een lek in de wetgeving. Er gaan daarom stemmen op om ook een leeftijdscheck uit te voeren vóór je een VPN mag installeren. Bij privacywaakhonden gaan inmiddels alle alarmbellen af.

Het hele punt van een VPN is immers dat je anoniem wil internetten. Als je je identiteit moet bevestigen om er eentje te kunnen gebruiken, verdwijnt dat schild grotendeels. Misschien helpt het om kinderen te beschermen tegen schadelijke content, maar tegelijk maakt het mensen kwetsbaarder. Alleen al het feit dat je een VPN hebt draaien, zou voor kwaadwillende overheden aanleiding kunnen zijn om je beter in de gaten te houden.

Controle nog niet gemakkelijk

Er is ook goed nieuws: het blijkt nog niet zo eenvoudig om waterdichte leeftijdschecks te ontwikkelen. Alle huidige methodes, waaronder ID-controles, zijn vrij simpel te omzeilen. De kans lijkt echter groot dat de EU blijft proberen om een beter systeem te ontwikkelen dat wél waterdicht is.

