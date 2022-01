De (on)zin van vpn’s: 5 hardnekkige mythes op een rij

Vroeger gebruikten alleen computerexperts vpn’s, maar tegenwoordig worden ze zelfs aangeprezen door populaire YouTubers. Helaas is er ook veel misinformatie rondom de privénetwerken. Dit zijn 5 mythes rondom vpn’s.

Deze vpn-mythes kloppen van geen kant

Virtual private networks (vpn’s) zorgen ervoor dat je internetverkeer via een server van de vpn-aanbieder gaat, in plaats van rechtstreeks. Er wordt als het ware een versleutelde virtuele tunnel om de data geplaatst. Je zorgt er dus voor dat het internetverkeer wordt omgeleid.

Dat brengt allerlei voordelen met zich mee. Op privacygebied zorg je er bijvoorbeeld voor dat adverteerders je moeilijker over het internet kunnen volgen. Je locatie blijft bijvoorbeeld geheim. Een vpn gebruiken is ook gewoon leuk, omdat je bijvoorbeeld internationale streamingdiensten kunt bekijken.

Voor zover de feiten van vpn’s. Er staat namelijk ook een hoop onjuiste informatie over de privénetwerken op het internet. In dit artikel prikken we een paar van die hardnekkige bubbels door. Dit zijn vijf veelgehoorde mythes over vpn’s.

1. “Ik heb niets te verbergen en hoef dus geen vpn”

Een vpn zorgt ervoor dat je anoniemer kunt internetten. Het zou dus naïef zijn om te denken dat vpn’s niet ook voor illegale doeleinden worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het torrenten van films, games en series – uiteraard gebeurt dit.

Uit onderzoek van Statista blijkt echter dat mensen hun privénetwerk vooral voor het ‘consumeren van entertainment’ gebruiken. Oftewel: door een vpn aan te zetten kun je bijvoorbeeld naar de buitenlandse versies van Netflix kijken.

Daarover gesproken, streamingdiensten worden slimmer en weten vpn-diensten steeds vaker te herkennen. Ga er dus niet vanuit dat je zomaar de Amerikaanse versie van Netflix kunt kijken door simpelweg een vpn aan te zetten. Soms is hier wat meer voor nodig.

Een vpn is ook belangrijk voor je privacy. Het is immers geen fijne gedachte om continu over het internet gevolgd te worden door adverteerders en marketeers. Bovendien is het een drogredenering om te zeggen dat je niets te verbergen hebt. Het is hetzelfde als zeggen dat je niets om de vrijheid van meningsuiting geeft, omdat je toch niets te zeggen hebt.

2. “Met een vpn ben ik 100 procent anoniem”

Was het maar zo makkelijk. Wie (bijna helemaal) anoniem wil internetten, heeft hier een dagtaak aan. Je moet onder meer altijd je ‘kruimelpad’ vernietigen, nooit herleidbare gegevens bij apps en websites achterlaten en in het algemeen ontzettend voorzichtig zijn.

En zelfs als je zoveel internetdiscipline hebt ben je alsnog afhankelijk van anderen. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijk datalek bij de partij die jouw internetverbinding levert, zoals KPN, VodafoneZiggo of een andere provider.

Het gebruiken van een vpn is wel een goede eerste stap richting meer online privacy en veiligheid. Vertrouw er echter niet blindelings op. Tijdens het activeren van een vpn moet je je immers nog steeds aanmelden, bijvoorbeeld door een inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op dat moment is in ieder geval bij de vpn-aanbieder bekend dat je bent ‘ingelogd’.

3. “Een vpn zorgt ervoor dat ik online veilig ben”

Nee, dat klopt niet. Een vpn is goed voor je online privacy en veiligheid, maar onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor je ‘online hygiëne’.

Een vpn beschermt je bijvoorbeeld niet tegen phishing. Hierbij proberen kwaadwillenden jou ‘binnen te hengelen’ door een neppe e-mail of sms te sturen. Zodra je ‘hapt’, door op de link in de uitnodiging te drukken, hebben de criminelen beet. Op dat moment wordt er bijvoorbeeld malware op je toestel geïnstalleerd, met alle gevolgen van dien.

Aan het eind van de dag ben jij altijd verantwoordelijk voor de linkjes waar je op klikt en welke informatie je wel of niet online achterlaat. Wanneer je bezorgd bent over je online veiligheid kan het bijvoorbeeld de moeite waard zijn om een antivirusscanner op je telefoon te installeren. Zo’n programma probeert je te beschermen voor mogelijk kwaadwillende apps.

Wel is het zo dat vpn’s bepaalde veiligheidsvoordelen hebben. Dit is met name het geval wanneer je wil inloggen bij een openbaar wifi-netwerk, bijvoorbeeld op werk, school of in de trein.

Bij dit soort netwerken weet je nooit hoe degelijk de beveiliging is. Het is in dat geval beter om je internetverkeer te versleutelen. Hierdoor kunnen pottenkijkers, mensen die alle apparaten die met het netwerk verbonden zijn in de gaten houden, niet over jouw (virtuele) schouders meekijken.

4. “Alle vpn’s zijn hetzelfde”

Deze mythe komt vaak voorbij, maar klopt niet. Het is wel begrijpelijk waar dit statement vandaan komt. In de basis doen vpn’s immers allemaal hetzelfde. Jouw internetverkeer wordt omgeleid via allerlei servers. Hierdoor kun je onder meer je ip-adres (vergelijkbaar met het huisadres van je computer of smartphone) verborgen houden.

Daarbuiten zijn er grote verschillen tussen vpn-aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan onderscheid tussen internetsnelheden, gebruikte beveiligingstechnieken en de landen waarin de vpn-dienst servers heeft staan. Verder zit er uiteraard verschil in prijs en de maximale hoeveelheid apparaten die je tegelijk kunt gebruiken.

Controleer vervolgens ook hoe de vpn-aanbieder die jij op het oog hebt met logboeken omgaat. Indien de partij logs bijhoudt, waarin bijvoorbeeld staat hoe laat en wanneer jij met een server contact maakt, is dit natuurlijk niet goed voor je privacy.

Let er daarom op dat de vpn-aanbieder logboeken van gebruikers zo snel mogelijk verwijdert. Trap in ieder geval niet in de marketingtaal dat er helemaal geen logboeken bijgehouden worden. Dat kan namelijk helemaal niet. Vpn-aanbieders gebruiken dit soort slogans echter omdat het lekkerder bekt om te zeggen dat je helemaal geen logboeken bijhoudt, dan dat je belooft logboeken zo snel mogelijk verwijdert.

5. “Vpn’s zijn illegaal”

Ook deze vpn-mythe klopt niet. Tenminste, als je je in Nederland (of België) bevindt. Het klopt namelijk dat sommige landen het gebruik van vpn-diensten verboden hebben.

In onder meer China, Oman, Noord-Korea, Rusland en Wit-Rusland is het niet toegestaan. Deze landen proberen haar burgers online zoveel mogelijk te volgen en uiteraard gooit het gebruiken van een vpn dan roet in het eten.

Vpn is de eerste stap

Samenvattend is het gebruiken van een vpn een goede eerste stap naar meer privacy, maar geen totaaloplossing. Minstens zo belangrijk is het om bijvoorbeeld een goede wachtwoordmanager te gebruiken. Zo’n programma genereert en onthoudt jouw wachtwoorden voor apps en websites.

Gebruik ook zoveel mogelijk tweestapsverificatie. Hierbij voer je tijdens het inloggen niet alleen een gebruikersnaam en wachtwoord in, maar ook een unieke, eenmalige code. Deze code ontvang je bijvoorbeeld op je smartphone.

