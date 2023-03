Via VPN het streamingaanbod van een ander land kijken: mag dat wel?

Een VPN inschakelen is niet alleen slim voor je privacy, want je kunt er ook series en films mee kijken die in Nederland niet beschikbaar zijn. Maar mag deze geoblocking omzeilen eigenlijk wel?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geoblocking omzeilen met VPN: mag dat?

Als je in Nederland betaalt voor een streamingdienst, dan staat daar niet alles op wat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel beschikbaar is. Zo kijk je nu in Amerika naar series als Pokerface, Star Trek: Discovery en Moon Girl and Devil Dinosaur, maar die zijn in Nederland niet beschikbaar. Dat wordt geoblocking genoemd: content exclusief voor specifieke regio’s beschikbaar maken.

Een VPN is een manier om deze geoblocking te omzeilen. Met een VPN kun je net doen alsof je computer of smartphone ergens anders is. Dat is ideaal om jezelf af te schermen van pottenkijkers, maar het is ook een manier om streamingdiensten te foppen. Als een streamingdienst namelijk denkt dat jouw apparaat in de Verenigde Staten is, kun je het aanbod van dat land bekijken.

Star Trek: Discovery

Waarom is het aanbod niet overal hetzelfde?

Meestal zijn de exclusieve, originele series van streamingdiensten in elk land hetzelfde, maar andere series en films niet. Dat komt doordat streamingdiensten rechten moeten betalen om titels op hun platform te plaatsen. Die rechten bepalen hoe lang en in welke landen die series en films beschikbaar zijn.

Neem bijvoorbeeld de serie Luther. De nieuwe film staat exclusief op Netflix, maar de originele serie is gemaakt door de BBC en de rechten zijn vervolgens verkocht aan verschillende streamingdiensten. Dat betekent dat je Luther in Nederland kunt streamen bij HBO Max en in de Verenigde Staten bij Hulu. Deze rechten verlopen na een bepaalde tijd, waarna de serie mogelijk naar een andere streamingdienst verhuist.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom blokkeren streamingdiensten VPN’s?

Streamingdiensten doen vaak hun best om jou ervan te weerhouden om een VPN te gebruiken voor het omzeilen van geoblocking. De toegang wordt dan geblokkeerd. Dat heeft allemaal met die rechten te maken. Een streamingdienst tekent namelijk een licentieovereenkomst, waarin staat dat deze serie of film alleen in een specifiek aantal landen op dat platform mag staan.

Als mensen uit andere landen daar makkelijk bij kunnen, is dat in strijd met die licentieovereenkomst. De streamingdiensten moeten dus wel hun best doen om dat tegen te gaan.

Is het illegaal om geoblocking te omzeilen?

Als je een VPN gebruikt om geoblocking te omzeilen voor het kijken van een serie of film in een andere land op een streamingdienst waar je wel voor betaalt, dan is dat niet illegaal. Het hoort niet, maar je zult daar geen boete voor krijgen. Gebruik je de VPN echter om toegang te krijgen tot illegale content, dan is dat een ander verhaal.

Kan ik dus zonder zorgen geoblocking omzeilen via VPN?

Dat het niet illegaal is om een VPN te gebruiken voor het omzeilen van geoblocking, betekent niet dat je geen risico loopt. Als jij een abonnement neemt op een streamingdienst, dan ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Een VPN gebruiken om series en films van die streamingdienst in een ander land kijken kan tegen die gebruiksvoorwaarden in gaan. Het is dan mogelijk dat de dienst in actie komt en jouw account blokkeert.

Meer over VPN’s

Je kunt een gratis VPN gebruiken, of betalen voor het gebruik. Een gratis VPN is meestal niet aan te raden. Wel zijn er een hoop VPN-mythes die niet waar zijn. Wist je daarnaast dat je een VPN op een moderne Chromecast kunt plaatsen?