Fitbit Edge versus Fitbit Air (versus Pixel Watch met Fitbit): de juiste keuze voor jou

Met de introductie van de Fitbit Edge heeft Google een hele reeks aan Fitbit-producten om uit te kiezen. Maar welke Fitbit is geschikt voor jou?

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Welke Fitbit kiezen?

Nadat Google fitnesstrackermaker Fitbit had overgenomen, leek het er even op dat we geen nieuwe wearables met dat merk meer konden verwachten. Fitbit werd geïntegreerd in de software van de Pixel Watch-horloges, maar nieuwe trackers bleven uit. Totdat eerder dit jaar plots de Fitbit Air werd onthuld: een nieuwe Fitbit zonder schermpje. En nu is er de Fitbit Edge, een soort opvolger van de populaire Fitbit Charge-lijn.

Fitbit Air: minimalisme

De Fitbit Air valt op, omdat deze tracker dus geen schermpje heeft. Dat heeft verschillende voordelen. Je wordt niet afgeleid door notificaties of andere meldingen, de batterij gaat lang mee en het bandje staat stijlvol om je pols.

Met een Fitbit Air worden je gezondheid en activiteiten op dezelfde manier gemeten als met een normale Fitbit, maar deze informatie kun je alleen op je smartphone bekijken. Je kunt dus niet op je pols zien hoeveel stappen je hebt gezet of wat je hartslag is. Een ander nadeel van de Fitbit Air is dat de wearable geen ingebouwde GPS heeft. Daardoor moet je altijd je smartphone meenemen als je gaat hardlopen.

De Fitbit Air is ook een goede optie als je zoekt naar een goedkope tracker. De wearable kost namelijk 99 euro. Onderstaande opties zijn een stuk duurder .

Lees ook onze Fitbit Air review.

Fitbit Edge: gouden middenweg

De Fitbit Edge is de nieuwste wearable van Google. Deze tracker volgt de populaire Fitbit Charge-lijn op. De Edge heeft een iets groter schermpje dan de Charge, maar blijft een stuk kleiner dan een smartwatch.

Je hebt niet dezelfde opties als een smartwatch. Zo kun je wel een versie van Google Maps gebruiken en muziek op YouTube Music besturen, maar ben je verder erg beperkt qua apps. Wel kun je makkelijk belangrijke informatie over je gezondheid of activiteiten vinden, zoals je hartslag, stappen, slaap enzovoort. Ook kun je notificaties van je smartphone op het schermpje lezen.

Met de Edge kun je een ECG van je hartslag maken, wat met de Air niet mogelijk is. Ook heeft de Edge ingebouwde GPS.

Voor een Fitbit Edge betaal je 179,99 euro. Dat is beduidend goedkoper dan een Pixel Watch, maar duurder dan een Fitbit Air.

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Pixel Watch: veel meer dan gezondheid

Met een Pixel Watch kun je alles meten wat je met een Fitbit meet, zoals je gezondheid en activiteiten. Daarnaast is dit een complete smartwatch waar je veel meer mee kunt, zoals apps gebruiken, met Gemini praten en je smart home besturen.

De Pixel Watch is een volledig horloge en daardoor is de wearable een stuk groter dan een tracker. Door het grotere scherm en meer functies gaat de batterij ook minder lang mee. Terwijl je de Fitbit Air en Fitbit Edge tot een week lang kunt gebruiken zonder laden, moet je een Pixel Watch elke dag aan de lader hangen.

Ook de prijs is niet mis. De nieuwste Pixel Watch 5 is vanaf 419 euro te koop. Daar kun je vier Fitbit Air-trackers van kopen en dan heb je nog geld over.

Lees ook onze Pixel Watch 5 review.

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Of je nou gaat voor minimalistisch en goedkoop met de Fitbit Air, een complete smartwatch met een Pixel Watch of de gouden middenweg in de vorm van de Fitbit Edge: als je gebruik wil maken van alle gezondheidsfuncties, dan heb je ook nog abonnement nodig. Voor 8,99 per maand heb je Google Health Premium voor een AI-coach en meer trends over je gezondheid.