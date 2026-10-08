Google Pixel Watch 5 review: een upgrade, geen vernieuwing 

De Google Pixel Watch 5 is de nieuwste smartwatch van Google en op papier lijkt het een bescheiden update. Maar is dit ook echt zo?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Google Pixel Watch 5 review

Een verbeterde accuduur, een helderder scherm, nauwkeurige gps en een nieuwe generatie chip moeten ervoor zorgen dat je enthousiast wordt om de Pixel Watch 5 in huis te halen.

Maar is het interessant genoeg om minimaal 419 euro te betalen als je al een oudere Pixel Watch om je pols draagt? Of blijkt het dan toch een ‘verfijnde’ upgrade te zijn? Je leest er alles over in deze review.

Pluspunten Helder scherm

Helder scherm Gemini-functies

Gemini-functies Uitgebreide gezondheidsfuncties Minpunten Saai ontwerp

Saai ontwerp Kleine upgrade vergeleken met Pixel Watch 4

Kleine upgrade vergeleken met Pixel Watch 4 Batterijduur

Het ontwerp kennen we wel

Als je de Pixel Watch 4 en Pixel Watch 5 naast elkaar legt, dan zul je goed moeten kijken om de twee uit elkaar te kunnen houden. De ronde kast, het koepelvormige scherm en de minimalistische uitstraling zijn praktisch hetzelfde. En dat voelt een beetje als een trucje dat we nu wel kennen.

Waar ik bij de FitBit Air – die eerder dit jaar uitkwam – vond dat Google een herkenbaar, minimalistisch en modern ontwerp op de markt bracht, daar krijg ik bij de Pixel Watch 5 het gevoel dat ze teren op een ontwerp dat twee generaties geleden al zo aanvoelde.

Ondanks dat ik vind dat het ontwerp aan vernieuwing toe is, ben ik wel te spreken over de bouwkwaliteit van Google’s nieuwste smartwatch. De Pixel Watch 5 voelt stevig aan zonder lomp te worden en voelt als een premium horloge.

De Google Pixel Watch 5 komt in twee maten. Een 41 millimeter en 45 millimeter uitvoering. Voor liefhebbers van minimalisme werkt het ontwerp op zowel een grote als kleine pols.

Scherm en hardware

Hoewel ik het ontwerp niet revolutionair vind, ben ik een stuk positiever over het amoledscherm. Met een piekhelderheid tot 3000 nits voelt het scherm helder op veel momenten van de dag. De kleuren ‘spatten’ van je scherm en zwart oogt ook echt zwart.

Daarnaast voelt de bediening vrij intuïtief aan en beweegt alles vrij soepel en snel op je scherm. Een veel gehoord bezwaar van een rond ontwerp is dat de informatie vaak niet op het scherm past, maar daar dat is de Pixel Watch 5 nauwelijks een probleem.

Google’s nieuwste smartwatch maakt gebruik van Snapdragon W5 Gen 2 processor en heeft 64 GB aan opslagcapaciteit en 2 GB werkgeheugen. De GPS is volgens Google ook nauwkeuriger geworden. Nu heb ik dit voorheen nooit als slecht ervaren op de Pixel Watch, dus voor mij veranderde er in de praktijk vrij weinig.

De Pixel Watch 5 is ook voorzien van meerdere sensoren die verschillende gezondheidsfuncties meten. Zoals je hartslag, huidtemperatuur en saturatie in je bloed. Daarnaast maakt het ook gebruik van een hoogtemeter, kompas en barometer.

WearOS 7 en Gemini

Hardware is maar de helft van het verhaal. Een smartwatch staat of valt met zijn software. En dat is op de de Pixel Watch 5 prima in orde. De smartwatch draait namelijk op WearOS 7.

Één van de reden om voor een Pixel Watch in het algemeen te kiezen, is de integratie met verschillende Google-diensten. Google Health is de app die je het meeste zal gebruiken als je de smartwatch gebruikt om mee te sporten. WearOS 7 zou ook efficiënter moeten zijn dan WearOS 6. Op oudere Pixel Watches zou het zelfs de batterijduur met 10 procent moeten verbeteren.

Google zet de Pixel Watch 5 in de markt als AI-gestuurde fitness smartwatch. Een hele mond vol om te zeggen dat Gemini een nog grotere rol speelt dan voorheen. Zo kan je de Pixel Watch richting je mond houden en gelijk met Gemini in gesprek te gaan. Het voelt een beetje als praten met Kitt uit de serie Knightrider.

Verder is ook handig dat je Gemini nu ook offline kan gebruiken op de Pixel Watch 5. Verwacht er niet al te veel van, omdat het alleen werkt met eenvoudige spraakopdrachten. Maar het is wel een geinige toevoeging.

Batterij en opladen

Een van de grootste kritiekpunten op eerdere Pixel Watches was de batterijduur. Google heeft daar bij de Pixel Watch 5 wel meer aandacht aan besteed, maar het is nog steeds niet op het niveau van bijvoorbeeld een Watch GT7 Pro van Huawei.

Ergens had ik gehoopt dat de 7 dagen batterijduur die je krijgt op de FitBit Air ook naar de Pixel Watch 5 zou komen. Dan had je als Google in mijn ogen echt een troefkaart achter de hand om het te winnen van een direct concurrent zoals de de Galaxy Watch 9.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 41mm-versie houdt het volgens Google tot ongeveer 30 uur vol met always-on display, terwijl de 45mm-versie richting de 40 uur gaat. Dit staat natuurlijk leuk op papier, maar in de praktijk valt of staat dit met het gebruik.

Gebruik je de smartwatch licht, dan red je dit waarschijnlijk wel. Maar als je veel meldingen ontvangt, hem gebruikt om te navigeren of sport en slaap-prestaties te meten. Dan moet hij gewoon elke dag aan de lader, om niet zonder batterij te zitten. Het laden zelf gaat dan wel weer snel. In een ongeveer een uurtje is de Watch 5 volledig opgeladen.

Conclusie

De Google Pixel Watch 5 is geen revolutionaire smartwatch en qua ontwerp voelt het zelfs alsof de tijd heeft stilgestaan. Natuurlijk had ik niet ineens verwacht dat de Pixel Watch vierkant zou zijn, maar iets van een make over had wel gemogen.

Om antwoordt te geven op de vraag of het de moeite waard is om te upgraden als je al een Pixel Watch hebt, dan hangt het af van het model. Heb je een Pixel Watch 4, dan is het zeker niet de moeite waard om de Pixel Watch 5 te kopen. Als je twijfelt of je een Watch 4 of 5 moet kopen, dan zou ik je zelfs in de meeste gevallen aanraden om voor een Pixel Watch 4 te gaan. Al is het maar omdat die nu goedkoper is.

Kom je van een Pixel Watch 3 of lager en wil je perse het nieuwste van het nieuwste, dan is de Pixel Watch 5 het horloge waarvoor je moet gaan. Het blijft in mijn ogen een verfijnde upgrade van de Pixel Watch 4, maar dat betekent niet dat je een slecht horloge koopt.

Al met al is de Pixel Watch 5 een kwalitatief goed horloge met een mooi scherm, een redelijke batterij en uitgebreide gezondheidsfuncties. Vernieuwend is hij niet, maar wellicht kunnen we daar weer op hopen bij een volgende generatie.

Wil je weten waar je de beste deal scoort voor de Pixel Watch 5? Check dan onze vergelijker.