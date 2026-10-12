Dit is de Fitbit Edge: nieuwe fitnesstracker met lange accuduur

Google heeft de Fitbit Edge officieel aangekondigd. De nieuwe fitnesstracker is uitgerust met een klein scherm, lange batterijduur en ligt eind oktober in de winkels.

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Fitbit Edge officieel onthuld

De afgelopen dagen dook hij al op in geruchten en nu is ‘ie officieel gepresenteerd: de Fitbit Edge. De nieuwste fitnesstracker van Google zit tussen de Fitbit Air en Google Pixel Watch 5 in. Het apparaatje heeft een oled-schermpje dat volgens Google behoorlijk helder is.

Het display is een stuk groter dan bij vorige Fitbit-apparaten, waardoor je meer informatie kan aflezen. De Fitbit Edge zelf is 11,5 millimeter dun en heeft een behuizing die volgens Google 45 procent lichter is dan de Apple Watch Series 12. Ook is een fysieke knop aanwezig om de fitnesstracker te bedienen.

De Fitbit Air, nieuwe Fitbit Edge en Google Pixel Watch 5

De Fitbit Edge is waterbestendig en heeft een accuduur van zeven dagen. Door de snellaadfunctie heb je na vijf minuten laden weer genoeg stroom om de hele dag door te komen. De batterij is daarnaast vervangbaar en kun je dus vernieuwen als de originele is versleten.

Uiteraard beschikt de Fitbit Edge over allerlei sensoren om je lichaamsfuncties en dagelijkse beweging in de gaten te houden. De Edge herkent 100 verschillende workouts en kan je hartslag meten, schommelingen in je huidtemperatuur registreren en houdt ook je slaap bij.

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Binnenkort verkrijgbaar

Ook heeft de Fitbit Edge een gps-chip en een nieuwe interface. Je krijgt meldingen van berichten en telefoongesprekken, kan media bedienen en Google Maps werkt ook op de fitnesstracker.

De Fitbit Edge is vanaf nu te pre-orderen in Nederland voor 179,99 euro. Vanaf 27 oktober ligt de fitnesstracker in de winkels. Je krijgt drie maanden Google Health Premium gratis, waarmee je extra gezondheidsfuncties hebt.

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