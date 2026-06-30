Scrollen in de tijd van de baas? Zo lang doen we het (en dit kost het)

Vandaag is het Wereld Social Media Dag. Carrièreplatform Cvster zocht daarom uit hoeveel minuten Nederlandse werkenden dagelijks op social media zitten én hoeveel geld dit werkgevers eigenlijk kost.

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Sociale media onder werktijd flink ingeburgerd

Even een appje lezen en beantwoorden, een spelletje spelen op LinkedIn of de Instagram- of TikTok-feed checken. Wie maakt zich er niet schuldig aan? Slechts één kwart van alle werkende Nederlanders, zo blijkt uit recent onderzoek van Cvster. Dit carrièreplatform onderzocht socialmediagedrag onder ruim duizend werkenden.

Driekwart van de ondervraagden maakt zich dus wél schuldig aan gescrol in de baas zijn tijd. Het verschilt sterk om hoeveel tijd het precies gaat. Bij iets meer dan de helft van deze groep gaat het om minimaal een half uur per werkdag. Eén op de zes tikt een uurtje sociale schermtijd aan en de ‘grootgebruikers’ (exact percentage ontbrak) halen een opzienbarende twee uur per dag of nog meer.

Vooral jongeren en vrouwen langer aan het scrollen

Onder werkenden van 18 tot en met 29 jaar is slechts één op de acht nooit bezig met social media tijdens werktijd. Oudere werknemers zijn braver, want bij deze groep is dat ruim vier op de tien. In het onderzoek komt ook het verschil tussen kantoormedewerkers en mensen met een meer fysiek beroep aan bod.

De aanname was dat vooral op kantoren veel tijd aan sociale media wordt besteed. Die hypothese blijkt echter om nuance te vragen: juist mensen die niet dagelijks achter een laptop werken, behoren opvallend vaak tot de groep die aangeeft meer dan twee uur per dag op sociale media te zitten.

Wellicht speelt mee dat je op kantoor vaak een paar ogen naast je of in je rug hebt. Dat maakt het minder aantrekkelijk om urenlang op je telefoon of laptop te scrollen door de nieuwste Instagram of TikTok Reels. Tegelijkertijd ligt de drempel om tussendoor even te scrollen een stuk lager ligt voor werkenden met een scherm voor hun neus, vergeleken bij mensen met een fysiek beroep, zoals stratenmakers of vuilnismannen.

Mannen geven iets vaker dan vrouwen aan dat hun socialmediagebruik tijdens werktijd beperkt blijft van een kwartier tot een halfuur per dag. Vrouwen zeggen juist vaker één uur, twee uur of zelfs meer tijd aan sociale media te besteden. Dat sluit aan bij de bredere trend dat met name jonge vrouwen bovengemiddeld veel tijd doorbrengen op sociale platforms.

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Wat kost dat grapje nou?

Met de onderzoeksresultaten kunnen allerlei interessante, maar wellicht te simpele rekensommetjes gemaakt worden. Wie uitgaat van een half uur socialmediagebruik per dag, heeft het over een kostenpost van 3500 euro per werknemer. Dit is gerekend met een fulltime baan, 230 werkdagen en een gemiddeld uurloon van 30,49 euro.

Ook hier is nuance op z’n plek, want niet elke minuut op bijvoorbeeld LinkedIn of WhatsApp is per definitie verspilde tijd. Communicatieplatformen en sociale netwerken lopen tegenwoordig steeds vaker door elkaar.

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