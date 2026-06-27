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Nieuwe toestellen van Motorola en Nothing (Android-nieuws #26)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
27 juni 2026, 16:01
3 min leestijd
Nieuwe toestellen van Motorola en Nothing (Android-nieuws #26)

Aankondigingen van interessante smartphones en haarscherpe renders van de Galaxy Watch Ultra 2. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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‘Dit is de Motorola Edge 70 Max: nieuw vlaggenschip gelekt’

Motorola Edge 70 Max renders gelekt

Motorola bracht eerder de Edge 70Edge 70 Pro en Edge 70 Fusion uit, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Het bedrijf zou nog een high-end toestel gepland hebben. Dat meldt DigitalCitizen. Die website deelt tevens afbeeldingen van het toestel. Deze zijn behoorlijk scherp en laten de Edge 70 Max in vol ornaat zien.

De smartphone heeft een ander design dan de andere Edge 70-telefoons. Zo is het camera-eiland duidelijker aanwezig en zijn de randen rondom het scherm flinterdun. Volgens de gelekte info beschikt het toestel over een Snapdragon 8 Gen 5-processor. 

Lees meer over de Motorola Edge 70 Max

‘Renders en specs Watch Ultra 2 gelekt: snelle chip en grote accu’

Samsung Galaxy Watch Ultra

Het zoemt al even rond: op 22 juli vindt mogelijk het tweede Galaxy Unpacked-evenement van 2026 plaats. De wereld gaat dan onder andere met de nieuwste slimme klokjes kennismaken. Het zou gaan om de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2. Evleaks heeft zeer gedetailleerde renders van de Watch Ultra 2 gelekt.

Die krijgt waarschijnlijk dezelfde hoekige vorm als z’n voorganger. De markering op de achterkant verraadt dat die 47 millimeter groot is en een waterdichtheid heeft van 10 ATM. Ook lijken er twee grote verrassingen onder de motorkap te zitten.

Dit is nog meer bekend over de meest luxe Samsung-smartwatch

Met je Chromecast wordt Instagram nu een stuk leuker

Chromecast met Google TV (HD) review

Denk jij terwijl je door je Reels zit te scrollen vaak: ik wou dat ik deze video’s op een groter scherm kon zien? Dan is er goed nieuws voor je. De Instagram-app biedt nu ondersteuning voor casten, waardoor je Reels met bijvoorbeeld een Chromecast of Google TV Streamer naar je televisie kunt streamen.

Op andere mediaspelers en moderne televisies met ingebouwde castmogelijkheden kan het ook. Verder hoef je geen aparte apps te installeren om je favoriete Reels op tv af te spelen. Zie jij jezelf al scrollen op de buis? Je moet nog even geduld hebben.

Lees verder hoe je het Instagram-algoritme kunt resetten

Zo ziet nieuwe Nothing Phone (4b) eruit: veilige combinatie van a’tjes?

Nothing Phone (4b)

Nothing heeft een video gedeeld van de Phone (4b). Wie deze teaser bekijkt, ziet dat de telefoon een plat frame met afgeronde hoeken heeft. Ook is de Glyph Bar, bekend van de Phone (4a) weer aanwezig. Deze zit op een relatief groot geribbeld camera-eiland met twee camera’s boven elkaar geplaatst.

De achterkant geeft minder dat futuristische gevoel van de Phone (4a) en lijkt wat veiliger te zijn ontworpen. Het toestel wordt getoond in het blauw, maar eerdere lekken suggereren dat er ook witte en zwarte varianten van de band gaan rollen.

Maak uitgebreid kennis met de Nothing Phone (4b)

‘Samsung Galaxy S27 Pro krijgt deze handige S26 Ultra-functie’

Samsung Galaxy S26 Ultra review

We lezen de laatste tijd veel over een nieuwe Samsung-smartphone. Het gaat om de Galaxy S27 Pro, een vrij compact toestel met een scherm van 6,47 inch. Hij zou veel eigenschappen delen met de S26 Ultra. Zo komen de camera’s mogelijk grotendeels overheen en krijgt de telefoon een batterij van 5000 mAh.

Daar houdt het volgens de bekende lekker Digital Chat Station nog niet op. Hij schrijft op Weibo dat de Samsung Galaxy S27 Pro ook een privacyscherm zal bieden. Met deze combinatie van hardware en software is je scherm vrijwel onleesbaar voor omstanders.

Ook dit bekende merk komt met een privacyscherm

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Bron afbeelding: Nothing
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