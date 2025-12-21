‘Xiaomi 17 Ultra krijgt een telelens met échte optische zoom’

De Xiaomi 17 Ultra beschikt mogelijk over een heel nieuwe telelens. Daarmee kun je optisch inzoomen tussen een vergroting van 3x tot 4,3x. Iets soortgelijks zagen we eerder bij Sony, maar Xiaomi gebruikt veel betere hardware.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Verbeterde telelens voor Xiaomi 17 Ultra’

We gebruiken vaak de term ‘optische zoom’ voor de telelenzen van smartphones, maar dat klopt eigenlijk niet helemaal. Het zijn vrijwel altijd camera’s met een vaste vergroting van bijvoorbeeld 3x of 5x. Van de huidige generatie vlaggenschepen biedt alleen de Sony Xperia 1VII echte optische zoom. Je kunt het beeld tussen 3,5 en 7,1x dichterbij halen, net als je zou doen met de lens op een normale camera.

Volgens de website GizmoChina krijgt de Xiaomi 17 Ultra ook een dergelijke telelens. Zijn voorganger, de Xiaomi 15 Ultra, had er nog twee. Eentje waarmee je 3x inzoomt en eentje waarmee je 4,3x inzoomt. De 17 Ultra heeft slechts één telelens, waarmee je dus vrij optisch kunt zoomen tussen 3x en 4,3x. Dat komt de kwaliteit ten goede.

Xiaomi 15 Ultra

Het bereik is wel een stuk kleiner dan bij Sony, maar daar is een goede reden voor. Xiaomi gebruikt namelijk een sensor die vele malen groter is. Daardoor zullen de foto’s ook veel mooier zijn. Het gaat weer om een 200 megapixel-camera, terwijl Sony een 12 megapixel-sensor gebruikt.

Naast deze telelens krijgt de Xiaomi 17 Ultra een vernieuwde hoofdcamera met 1 inch-sensor en een groothoeklens voor wijdere plaatjes. Er verschijnt ook weer een fotografiekit, met daarin een grip die je om het toestel heen kunt schuiven. Daarmee lijkt hij sterk op een compactcamera.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi lanceert de 17 Ultra nog voor het einde van 2025 in China. We verwachten hem in de eerste maanden van 2026 in Nederland. Het toestel krijgt een oled-scherm van ongeveer 6,8 inch en draait op een supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. De batterij zou een capaciteit hebben van ongeveer 7000 mAh.

Goedkoop wordt hij niet. De smartphone zal een adviesprijs krijgen van minimaal 1500 euro, net als de Xiaomi 15 Ultra. Die koop je inmiddels voor € 1.089,-.

Niets missen over de Xiaomi 17 Ultra? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!