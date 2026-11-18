Xiaomi pakt groots uit met meerdere productlanceringen tegelijkertijd. Een bijzonder slimme timing met pakjesavond om de hoek. Lees snel verder!

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Meerdere Xiaomi-producten maken de overstap

Op de meest recente editie van IFA had Xiaomi een van de grootste stands van de hele beurs. Van de tientallen producten die we daar zagen, verschijnen er nu meerdere in ons land. Dat laat de fabrikant in een persbericht weten. Alle producten zijn per direct via de Xiaomi-webshop te bestellen. We nemen de drie interessantste kort met je door.

Xiaomi Watch S5: nu ook een 41 mm-versie

De Watch S5 werd afgelopen mei door Xiaomi gelanceerd. Deze smartwatch draait op HyperOS en heeft een uitzonderlijk lange accuduur, tot wel 14 dagen. Hij verscheen destijds in een 46 millimeter-uitvoering. Dat formaat staat vaak mooi, maar een dergelijke grootte oogt soms wat lomper om de smallere pols.

Goed nieuws, want Xiaomi heeft nu de 41 millimeter-uitvoering van de Watch S5 aangekondigd. Dit slimme klokje is ook weer van roestvrij staal. Deze kleinere variant heeft een slanke behuizing van 9,9 millimeter. Het scherm van 1,32 inch is goed af te lezen in de zon dankzij de piekhelderheid van 3000 nits. Laden hoeft bijna niet, want de fabrikant belooft een accuduur tot wel veertig dagen.

Zoals je mag verwachten, kun je talloze sporten tracken. Ook zijn enkele slaapfuncties aanwezig. Opvallend is dat de Watch S5 Google Wallet ondersteunt. Dat is meestal alleen het geval op horloges die draaien op WearOS. Het prijskaartje dat aan de 41 millimeter-versie van de Watch S5 hangt, is 249,99 euro. Je hebt keuze uit zwart en lichtblauw. De speciale keramische uitvoering (parelwit) is een tientje duurder.

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Xiaomi Smart Band 11: kleurrijke, lichte fitnesstracker

Vorige maand schreven we al dat de Smart Band 11 in een Spaanse webshop was opgedoken en dat we verwachtten was dat deze fitnesstracker ook bij ons te koop zou zijn. Daarin hebben we gelijk gekregen, want ook deze wearable komt nu naar Nederland.

Het is een licht sporthorloge dat eveneens draait op HyperOS. Maar er is meer dat de Smart Band 11 en de Watch S5 gemeen hebben. Dat zijn de optie om ruim 150 sportmodi bij te houden en de bijzonder lange accuduur (18-21 dagen op één lading).

Qua design verschillen ze wel enorm, zoals je ziet aan het langwerpige display. Dat is 1,72 inch en heeft een piekhelderheid van 2000 nits. De Smart Band 11 heeft een hartslagnauwkeurigheid van ruim 98 procent en is waterbestendig.

Met vier kleuren voor de standaard uitvoering (59,99 euro) is er genoeg keuze. De NFC-uitvoering van 79,99 euro is er in dezelfde kleuren (zwart, zilver, roze en geel) als de instapper, aangevuld met een keramische uitvoering (parelwit) en eentje in het lavendelpaars. Die twee speciale edities kosten 89,99 euro.

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Xiaomi Clip: stijlvolle open-ear-oortjes

We sluiten dit artikel af de splinternieuwe Xiaomi Clip, de eerste draadloze oortjes van het Chinese merk ,et een kromme pasvorm. De oordopjes hebben een open-ear design, waardoor ze omgevingsgeluid doorlaten. Dat maakt dit ontwerp een veiligere keuze in het verkeer en de socialere optie op kantoor. Je verstaat je collega’s immers beter terwijl je naar muziek luistert.

Het draagcomfort zou in orde moeten zijn dankzij de gebogen batterijbehuizing die de druk per oordopje gelijkmatig verdeelt en de brug met een legering met vormgeheugen die zich aanpast aan verschillende oorvormen. De oordopjes wegen 5,5 gram per stuk.

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Op één lading luister je tot wel negen uur naar muziek. Dit loopt met de bijgeleverde oplaadcase op tot 38 uur. Draagdetectie is aanwezig zodat audio automatisch pauzeert en hervat bij het uit- en indoen van de oordopjes. Met een IP57-certificering zijn de Xiaomi Clip prima opgewassen tegen zweet, lichte regen en stof. Voor 149,99 euro haal je deze nieuwe draadloze oortjes in huis. Je kiest dan uit wit, zwart, roze en goud.

Op het moment van schrijven gelden er lagere prijzen voor de wearables in de webshop van Xiaomi. Neem daar dus zeker een kijkje als je interesse hebt in de producten.