Xiaomi 17T (Pro) officieel: Leica-camera’s en grotere accu’s

De Xiaomi 17T en 17T Pro zijn officieel uit de doeken gedaan! De nieuwe smartphones hebben verbeterde camera’s, grotere accu’s en meer. Je leest er in dit artikel alles over.

Xiaomi 17T officieel onthuld

Tijdens een lanceringsevenement in Wenen, waar Android Planet bij aanwezig is, heeft Xiaomi zijn nieuwste high-end smartphones uit de doeken gedaan. Het gaat om de Xiaomi 17T en 17T Pro, die de 15T en 15T Pro van vorig jaar opvolgen. De nieuwe toestellen zijn per direct te bestellen in Nederland.

We beginnen bij de krachtigste smartphone van het tweetal: de Xiaomi 17T Pro. De telefoon, die 899,90 euro kost, is uitgerust met een MediaTek Dimensity 9500-processor, die voor goede prestaties moet zorgen. Hier stopt Xiaomi 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij. Ook verschijnen er versies met 12/512GB en 12GB/1TB geheugen.

De Xiaomi 17T Pro heeft een 6,83 inch-scherm met erg dunne (en symmetrische) randen en een resolutie van 2772 bij 1280 pixels. Door de ververssnelheid van 144Hz moeten beelden vloeiend ogen, terwijl een laagje Gorilla Glass 7i tegen krasjes beschermt. De maximale helderheid ligt op 3500 nits; genoeg om het scherm goed af te lezen.

De accu van de 17T Pro heeft een capaciteit van 7000 mAh. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de 15T Pro, die het met een 5500 mAh-batterij moest doen. Opladen gaat zowel bedraad als draadloos behoorlijk snel. Met een kabeltje haalt de telefoon een oplaadsnelheid van 100 watt, draadloos is dit 50 watt. Na 21 minuten zit de accu volgens Xiaomi weer voor de helft vol.

Voor de camera’s werkt Xiaomi samen met het bekende cameramerk Leica. Op de achterkant van de 17T Pro zitten drie lenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 50 megapixel-telelens met 5x optische zoom. De hoofdcamera heeft een grotere sensor dan die van de reguliere 17T, wat voor betere foto’s in donkere omstandigheden moet zorgen.

Met de telelens is het ook mogelijk om macrofoto’s te maken, oftewel: ingezoomde kiekjes van objecten heel dichtbij. Met de zogeheten AI Ultra Zoom-functie kun je het beeld tot 120x dichterbij halen. Op 10x zoom zouden foto’s ook nog scherp moeten zijn.

Het toestel weegt 219 gram en heeft een IP68-certificatie, waardoor het tegen een spat water en stof kan. De 17T Pro heeft verder stereospeakers, bluetooth 6.0 en natuurlijk nfc. Door dat laatste kun je contactloos betalen met de telefoon.

Updatebeleid

De Xiaomi 17T Pro draait uit de doos op Android 16 met de HyperOS-skin van de Chinese fabrikant. In de toekomst worden vijf grote Android-updates naar de smartphone uitgerold, waardoor je tot en met Android-versie 21 verzekerd bent van de nieuwste software. Beveiligingsupdates rollen de komende zes jaar uit. Dit alles geldt ook voor de reguliere Xiaomi 17T.

Ook nieuw: de Xiaomi 17T

Xiaomi introduceert in Wenen ook de ‘normale’ 17T, die met een adviesprijs van 749,90 euro een stukje goedkoper is. De smartphone is daarom iets minder luxe en krachtig dan de Pro-uitvoering. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een MediaTek Dimensity 8500 Ultra, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De smartphone is door het 6,59 inch-scherm wel compacter dan de 17T Pro, en daardoor makkelijker met één hand vast te houden en te bedienen. De resolutie is 2756 bij 1268 pixels en de ververssnelheid is 120Hz. Het display wordt beschermd door Gorilla Glass 7i en heeft – net als de 17T Pro – een piekhelderheid van 3500 nits.

De Xiaomi 17T heeft op papier dezelfde camera’s als zijn grotere Pro-broer. Foto’s maakt het toestel met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Selfies schiet ‘ie in 32 megapixel. Zoals gezegd is de sensor van de 17T wel kleiner.

Ook de batterij is minder groot dan bij de Pro, al is de 17T wel een kleinere smartphone. Onder de motorkap zit een 6500 mAh-accu, die bij normaal gebruik een volle dag mee moet gaan. Opladen gaat met maximaal 67 watt, maar draadloos opladen ontbreekt bij dit toestel.

Xiaomi 17T (Pro) release en kopen

De Xiaomi 17T Pro en 17T zijn vanaf nu te bestellen in Nederland en België. De 17T Pro heeft een adviesprijs van 899,90 euro voor het ‘instapmodel’ met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Ook verschijnen versies met 12/512GB en 12GB/1TB geheugen. Je kiest uit de kleuren: Deep Blue, Black, Deep Violet.

De Xiaomi 17T is goedkoper en heeft een adviesprijs van 749,90 euro. Je krijgt dan 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Daarnaast komt er een model met 512GB opslagruimte. Qua kleuren kun je kiezen voor Black, Opal White, Violet of Blue.