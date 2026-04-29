‘Dit zijn alle specificaties en prijzen van de Xiaomi 17T (Pro)’

De Xiaomi 17T en 17T Pro zijn heel vroeg volledig uitgelekt. Een relatief betrouwbare bron deelt nu alle specificaties en de Europese adviesprijzen. Dit is wat je kan verwachten!

Xiaomi’s nieuwste toptoestellen laten waarschijnlijk nog maanden op zich wachten, maar ze zijn wel helemaal gelekt. We hebben het over de Xiaomi 17T en 17T Pro, die de 15T-smartphones van vorig jaar opvolgen. Website Dealabs zegt nu over de specificaties én prijzen van de Xiaomi’s te beschikken.

De Xiaomi 17T, het goedkopere toestel van het tweetal, is volgens de informatie uitgerust met een 6,59 inch-scherm, met een hoge resolutie (2756 bij 1268 pixels) en ververssnelheid van 120Hz. Daarmee is de telefoon een stuk compacter dan zijn voorganger, die een fors 6,83 inch-display heeft.

Onder de motorkap zou een MediaTek Dimensity 8500 Ultra-chip zitten, met 12GB aan werkgeheugen en 256GB/512GB opslagruimte. De accu wordt een stuk groter en heeft een capaciteit van 6500 mAh. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Xiaomi 15T, die het met een 5500 mAh-batterij moet doen.

Foto’s maakt de Xiaomi 17T naar verluidt met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens. Met die laatste kan de smartphone 5x optisch inzoomen, oftewel: het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat. Een 32 megapixel-selfiecamera maakt het plaatje compleet.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi komt ook met een Pro-smartphone. De Xiaomi 17T Pro volgt de 15T Pro op en heeft een groot 6,83 inch-scherm (2772 bij 1280 pixels), met een iets hogere ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor zien beelden er nog vloeiender uit.

Omdat het toestel groter is, past er ook een enorme 7000 mAh-accu in. De 17T Pro ondersteunt snelladen met 100 watt, draadloos opladen gaat met 50 watt.

Verder zou de Xiaomi 17T Pro voorzien zijn van een krachtigere Dimensity 9500-processor, 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De Pro heeft dezelfde camera’s als de reguliere 17T, al zou de hoofdcamera wel een grotere sensor hebben. Hierdoor vangt de lens meer licht op en krijg je minder ruis als je nachtfoto’s maakt.

Als we Dealabs mogen geloven, gaat de Xiaomi 17T Pro 999 euro kosten. De ‘normale’ 17T zou een adviesprijs van 749 euro krijgen. Daarmee zijn beide smartphones duurder dan de directe voorgangers. We verwachten dat Xiaomi de nieuwe telefoons pas in september officieel onthult.

