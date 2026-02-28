xiaomi De Xiaomi 17 is op 28 februari 2026 in Nederland aangekondigd, samen met de Xiaomi 17 Ultra. Het toestel volgt de Xiaomi 15 op die een jaar eerder in de Nederlandse winkels verscheen.

Er zijn twee opslagversies beschikbaar: de één met 12GB en 256GB voor € 999,-, de ander 12GB RAM en 512GB voor € 1.099,-. De kleuropties waaruit je kan kiezen zijn groen, roze, zwart en blauw.

Ga je voor een Xiaomi 17 los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Xiaomi 17 met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Xiaomi 17 in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Xiaomi 17 zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Xiaomi 17 met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Xiaomi 17 Prijzen

256GB 512GB Xiaomi 17 € 999,- € 1.099,- Xiaomi 17 Ultra € 1.499,- Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

De opslagcapaciteit van je smartphone is cruciaal voor hoe je de telefoon gebruikt. Voor de meeste mensen is 128 GB voldoende, maar als je veel films en foto’s opslaat, kan 256 GB of 512 GB handiger zijn. Voor de allerzwaarste gebruikers die geen ruimte willen missen, is er soms de optie van 1 TB opslag.

Check de garantieperiode

De garantieperiodes kunnen variëren afhankelijk van de provider of webshop die je kiest. Sommige aanbieders bieden standaard een garantie van twee jaar, terwijl anderen kortere of langere garantieperiodes aanbieden. Het is belangrijk om de voorwaarden van je aanbieder goed te controleren, zodat je weet waar je aan toe bent als er iets met je Xiaomi 17 gebeurt.

Waar vind ik de goedkoopste Xiaomi 17?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op geheugenopslag, garantie en meer, zo koop je snel en eenvoudig jouw nieuwe Xiaomi 17.