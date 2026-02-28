De Xiaomi 17 is op 28 februari 2026 in Nederland aangekondigd, samen met de Xiaomi 17 Ultra. Het toestel volgt de Xiaomi 15 op die een jaar eerder in de Nederlandse winkels verscheen.

Is een Xiaomi 17 met abonnement goedkoper?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, (of 20 euro per maand voor een jaar) wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie bij een Xiaomi 17 met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de Xiaomi 17 in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de Xiaomi 17 zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse Xiaomi 17 in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Waarop letten bij het afsluiten van een Xiaomi 17 met abonnement?

Wanneer je een Xiaomi 17 met abonnement kiest, zijn er verschillende elementen die bepalen welke optie het beste bij je past. Of je nu prioriteit geeft aan een groot datavolume, lage kosten of extra kortingen, het is essentieel om te letten op de looptijd van het abonnement, de keuze voor een simkaart of eSIM, en de mogelijkheid om te profiteren van combivoordelen bij je provider. Al deze factoren spelen een rol bij het vinden van de ideale deal voor jou.

Kies je voor een simkaart of eSIM?

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement kun je kiezen tussen een traditionele simkaart of een eSIM. Een fysieke simkaart is een vertrouwde optie die in vrijwel elk toestel past en eenvoudig over te zetten is naar een nieuwe telefoon. Een eSIM is de digitale variant en biedt meer gemak: je hoeft geen kaartje meer te wisselen en kunt eenvoudig meerdere abonnementen op één toestel beheren. Dit is ideaal voor mensen die vaak wisselen tussen werk- en privégebruik of regelmatig reizen. Weten of jouw Xiaomi 17 eSIM ondersteunt? Check dan even de specificaties.

Ga voor extra korting op je Xiaomi 17 met abonnement

Wist je dat je vaak een extra voordeel kunt behalen als je al een tv-, internet- of mobiel abonnement hebt bij dezelfde provider? Providers belonen trouwe klanten vaak met mooie combideals. Combineer je Xiaomi 17 met abonnement en geniet van een lagere prijs of extra voordelen, zoals gratis streamingsdiensten, dubbele data of een hogere internetsnelheid.

Waar vind ik het goedkoopste Xiaomi 17 abonnement?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste Xiaomi 17 aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op prijs, het aantal belminuten, MB’s en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen. Vergeet niet om je internet- en tv-provider aan te vinken, zodat je snel kunt zien welke aanbiedingen zij speciaal voor bestaande klanten hebben.