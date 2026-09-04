Xiaomi maakt IFA-debuut: dit zagen we op de gigantische stand

Je had het wellicht al gezien, maar Android Planet is aanwezig op de IFA. Met een uitnodiging van Xiaomi op zak konden we uitgebreid rondwandelen op de indrukwekkende stand (3300 m²). Dit zagen en hoorden we daar zoal!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi debuteert op beurs met honderden producten

De Chinese techfabrikant Xiaomi trapte zijn aanwezigheid op IFA af met een presentatie voor de pers. Daar kwam de strategie van het bedrijf duidelijk naar voren: Human x Car x Home. Dit komt er in het kort op neer dat Xiaomi gelooft in één slim ecosysteem waarin je persoonlijke apparaten (zoals je smartphone) en smart home-producten met elkaar samenwerken. Uiteraard allemaal van Xiaomi en niet verrassend met elkaar te verbinden in een allesoverkoepelende app.

Dan hebben we het trouwens niet alleen over een airfryer, wasdroger of airconditioning, maar zeker ook over elektrische auto’s. Die doen het in thuisland China erg goed. We kunnen alvast verklappen dat Xiaomi ze in 2027 ook naar Europa wil brengen, maar daarover later meer. Hieronder nemen we kort de belangrijkste bevindingen met je door. Let wel: een heleboel producten komen wellicht niet naar Nederland.

Xiaomi 18 Fold

Dé grote ster, die voor Android Planet-lezers wellicht het meest tot de verbeelding spreekt, is de nieuwe vouwtelefoon van Xiaomi: de 18 Fold. Je vouwt deze foldable horizontaal uit, wat ‘m op een paspoort doet lijken. Aan de buitenkant van de 18 Fold zit een 5,38 inch-scherm. Het binnenste display is maar liefst 7,58 inch. Het lijkt er sterk op dat Xiaomi met dit vouwmodel de concurrentie aan wil gaan met Samsungs Galaxy Z Fold 8.

Jouw slimme huis met Mijia

Hieronder zie je een beknopte presentatie van de vele slimme apparaten die Xiaomi mee naar Berlijn heeft genomen. Dat doet het met producten die veel mensen al in huis hebben, zoals airfryers, wasmachines en airco’s. Uiteraard mogen televisies, koelkasten en beveiligingscamera’s ook niet ontbreken. Deze lijn aan producten om jouw huis slimmer te maken, noemt Xiaomi ‘Mijia’.

Wie deze hele line-up onder de loep neemt, kijkt inmiddels naar ruim tweeduizend producten in 130 categorieën. Die maken deel uit van één gedeeld ecosysteem dat via de Xiaomi Home-app aan te sturen en te beheren is. Helaas voor geïnteresseerden in Nederland is momenteel nog lang niet alles beschikbaar. Wel kunnen we de komende tijd meer aanbod aan slimme producten verwachten.

We hebben heus niet alleen naar witgoed en andere moderne huisapparatuur gekeken. Het idee van een smarthome gaat voor Xiaomi verder dan de muren van je huis en gaat óók over wat er op je oprit staat. Dan hebben we het natuurlijk over de tweede pijler in de filosofie Human x Car x Home.

Xiaomi Auto gaat de oversteek maken

In China is Xiaomi al een grote speler met zijn diverse stekkerauto’s. Sinds de eerste levering in maart 2024 heeft Xiaomi Auto er meer dan 700.000 voertuigen afgeleverd. Nu moet de stap naar Europa gemaakt gaan worden. Dat deed de fabrikant al succesvol door diverse records op de bekende Duitse racebaan Nürburgring te rijden.

Met drie modellen, de Xiaomi SU7, de Xiaomi SU7 Ultra en het conceptvoertuig Xiaomi Vision Gran Turismo, stonden er twaalf wielen op de stand van Xiaomi. Het duurt echter nog een paar maanden voordat die auto’s daadwerkelijk op het Europese asfalt te zien zijn. Naar verwachting betreedt de fabrikant ergens in 2027 de Europese markt. Duitsland is daarbij het eerstgenoemd land waar de elektrische auto’s te koop gaan zijn.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Human x Car x Home: de toekomst in Europa

Als iets duidelijk is geworden tijdens ons bezoekje aan de booth van Xiaomi, dan is het dat de ambities hoog zijn. We kennen het bedrijf in Europa natuurlijk al als bouwer van uitstekende smartphones, maar de slimme apparaten van Mijia en de elektrische vloot onder de naam Xiaomi Auto zijn bij ons nog veel minder bekend. Als het aan Xiaomi ligt, komt daar natuurlijk verandering in.



Het is daarom interessant om te blijven volgen wat het veelzijdige techbedrijf in de toekomst voor ons in petto heeft. Om daar een nog beter beeld van te krijgen, staat er nog een interview met Michael Cige op de planning. Dat is de Deputy Country Manager van Xiaomi voor de Benelux. In ons vraaggesprek hopen we wat dieper in te gaan op de strategie van Xiaomi en de visie op de toekomstige rol van tech in Europa, met name in ons land. Dat vraaggesprek kun je binnenkort op onze site lezen.

Wil jij vaker nieuws van Android Planet tegenkomen in Google? Help jezelf (en ons) dan een handje door op de knop hieronder te drukken. Daar zijn we erg blij mee!