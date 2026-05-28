Xiaomi lanceert Watch S5 met batterijduur tot 21 (!) dagen

Xiaomi doet zijn Watch S5 officieel uit de doeken. De smartwatch draait niet op Wear OS, maar heeft wel een erg lange accuduur. Daarnaast presenteert het bedrijf de Smart Band 10 Pro en nieuwe oordopjes: de Buds 6.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Watch S5 officieel

Wil je een smartwatch die weken meegaat zonder dat je hem hoeft op te laden? Dan is de Xiaomi Watch S5, die vandaag officieel is gelanceerd, een interessante optie. Bij licht gebruik gaat het apparaatje volgens Xiaomi tot 21 dagen mee. Dat is zes dagen langer dan de Watch S4. De accu van 815 mAh is dan ook erg groot voor een horloge.

De Watch S5 heeft een oled-scherm van 1,48 inch met dunne randen en een frame van roestvrij staal. Het display moet zelfs in de felle zon goed af te lezen zijn dankzij de piekhelderheid van 2500 nits. Het klokje weegt 46 gram en is net geen 11 millimeter dik.

Die lange batterijduur hebben we ook te danken aan het feit dat hij op HyperOS draait en dus niet op Wear OS, zoals de normale Xiaomi Watch 5. Daardoor kun je geen apps op het horloge installeren, maar hij heeft uiteraard wel alle benodigde sensoren om je gezondheid te monitoren. De vernieuwde hartslagmeter zou 98,4 procent nauwkeurig zijn. Meer dan 150 sportmodi houden je prestaties tijdens work-outs bij.

De Xiaomi Watch S5 heeft een adviesprijs van 179,99 euro. Je kiest uit de kleuren zwart, wit, blauw en groen. Er zijn verschillende bandjes verkrijgbaar, die gemaakt zijn van rubber of leer.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Niet zo gecharmeerd van de uitstraling van een klassiek horloge? Dan is de Xiaomi Smart Band 10 Pro misschien een goed alternatief. Deze fitnesstracker heeft een rechthoekig ontwerp met een 1,74 inch-oled-scherm. Dat biedt een piekhelderheid van 2000 nits. Met een gewicht van slechts 21,6 gram (of 28,7 gram voor de versie van keramiek) kun je hem de hele dag dragen zonder last van je pols te krijgen.

Je kiest uit meer dan 200 verschillende wijzerplaten en houdt talloze sportactiviteiten bij. Dat mag zelfs zwemmen zijn, want de Smart Band 10 Pro is (net als de Watch S5 trouwens) waterdicht. De batterijduur bedraagt ook bij deze tracker maximaal drie weken.

Het horloge loopt natuurlijk wel sneller leeg als je continu je hartslag meet. Deze sensor biedt een nauwkeurigheid van 98,2 procent en is dus bijna net zo accuraat als op de Watch S5. Xiaomi zegt dat ook de slaaptracking beter moet werken dan op oudere Smart Band-modellen. Je kunt draadloos betalen dankzij de aanwezigheid van nfc.

Deze fitnesstracker heeft een adviesprijs van 89,99 euro. Je kiest uit de kleuren zwart, zilver en paars. Er is zoals gezegd ook een luxere versie van keramiek. Daar betaal je meer voor, maar de exacte prijs noemt Xiaomi nog niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Buds 6

Tot slot kondigde Xiaomi nog twee audioproducten aan. Het gaat om de Xiaomi Sound Play, een kleine bluetoothspeaker (49,99 euro) én nieuwe oordopjes. Deze Xiaomi Buds 6 hebben een ‘semi-in-ear-ontwerp’. Ze hangen dus wel in je oren, maar hebben geen rubberen tips om je gehoorgang af te sluiten. Denk aan de originele AirPods van Apple. Dat moet voor een hoog draagcomfort zorgen.

Desondanks beschikken de Buds 6 wel over actieve ruisonderdrukking, al zal die niet zo effectief zijn als bij oordopjes die helemaal in je oren verdwijnen. Xiaomi belooft een batterijduur van zes uur, wat anno 2026 niet overdreven lang is. In combinatie met de oplaadcase heb je 35 uur muziek op zak.

Je kiest uit twee geluidsprofielen, waarbij Harman AudioEFX zich richt op kraakhelder stemgeluid. Harman Master Mode bevat meer bas en zorgt voor een dynamisch geluider. Je kunt zelfs lossless audio afspelen met de Buds 6.

De oordopjes kosten 119,99 euro en zijn verkrijgbaar in zwart, wit, grijs en paars. Als je ze kwijt bent, kun je de Buds 6 trouwens opsporen via Google Vind-plek.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste technieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!