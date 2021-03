Xiaomi heeft de Mi Smart Band 6 aangekondigd, een betaalbare fitnesstracker met interessante verbeteringen. Het apparaatje helpt je om gezonder te leven en wordt ook in Nederland uitgebracht.

Lees verder na de advertentie.

Xiaomi Mi Smart Band 6 officieel onthuld

De Mi Smart Band-fitnesstrackers van Xiaomi zijn erg populair en nu komt het bedrijf alweer met de zesde versie. De Smart Band 6 heeft diverse verbeteringen aan boord, maar het nieuwe scherm valt vooral op. Het display is 1,56 inch groot en heeft nauwelijks randen. Ter vergelijking: de Mi Smart Band 5 van vorig jaar heeft een schermpje van slechts 1,1 inch.

De belangrijkste Mi Smart Band 6-features op een rijtje:

1,56 inch-amoled-scherm zonder randen

zonder randen Veel meer fitnessmodusopties

Herkent automatisch fitnessactiviteiten

fitnessactiviteiten Accuduur van 14 dagen en waterdicht

en waterdicht Kan je hartslag en slaap bijhouden

bijhouden Lage adviesprijs van 44,99 euro

Omdat het scherm groter is en de randen veel dunner zijn, kun je informatie op het display beter aflezen. Ook nieuw is dat de Xiaomi Mi Smart Band 6 nu automatisch fitnessactiviteiten kan herkennen en bijhouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je gaat hardlopen of wandelen, of binnen met een roeimachine bezig gaat. Verder zijn er nu 30 workout-types, waardoor je de Smart Band 6 voor meer activiteiten kan gebruiken.

Omdat de Mi Smart Band 6 voor de actieve drager is bedoeld, zijn er ook verschillende sensoren aanwezig. Zo kan de fitnesstracker het zuurstofgehalte in je bloed meten, maar is er ook een hartslagmeter aanwezig. Ook kun je het apparaat ‘s nachts dragen om je slaap bij te houden, waarna je de volgende ochtend kan zien hoe goed (of slecht) je nachtrust was.

Meer over de fitnesstracker

De Xiaomi Mi Smart Band 6 werkt met zowel Android-telefoons als iPhones en koppel je met de Mi Wear- en Mi Fit-app van Xiaomi. Het apparaat beschikt verder over een 125 mAh-batterij, die twee weken op een volle lading mee moet gaan. Ook handig: de Smart Band 6 is waterdicht en kun je daardoor gebruiken als je gaat zwemmen.

Xiaomi meldt dat de Mi Smart Band 6 in Nederland voor 44,99 euro wordt verkocht, maar maakt niet bekend wanneer de fitnesstracker verkrijgbaar is. Het apparaatje verschijnt wel in bandjes met verschillende kleuren (zoals zwart, blauw, rood en geel) en heeft meer dan 60 ‘wijzerplaten’ om uit te kiezen.