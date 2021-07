Google is begonnen met de uitrol van de bèta van YouTube Shorts in Nederland. Met Shorts kun je korte filmpjes maken á la TikTok, waarbij je filters en gekke effecten gebruikt.

YouTube Shorts in Nederland

Via een persbericht laat Google Nederland weten dat YouTube Shorts vanaf nu ook hier te gebruiken is. De testversie van de software rolt nu uit, maar het kan wel enkele dagen duren, voordat het ook bij jou te gebruiken is. Shorts werd al in september 2020 officieel gepresenteerd als antwoord op het populaire (video)platform TikTok.

Met YouTube Shorts kun je, zoals de naam al aangeeft, korte filmpjes maken. Die zijn maximaal 15 seconden lang en je kunt er allerlei effecten en filters op toepassen. Om zo’n Short te maken maak je gewoon gebruik van de normale YouTube-applicatie op je smartphone of tablet.

Dit kun je allemaal met YouTube Shorts

Naast het toevoegen van allerlei visuele effecten kun je ook kiezen uit tig achtergrondmuziekjes. Zo kun je ook allerlei van die korte ‘Shorts’ achter elkaar plakken om zo een langer geheel te maken van maximaal één minuut. Met Shorts wil de dienst de strijd aangaan met onder andere TikTok en Instagram Reels.

Een filmpje versnellen of vertragen is ook mogelijk voor een leuk effect. Er verschijnt trouwens een timer in beeld als je begint met het opnemen van je korte filmpje. Andere mogelijkheden zijn het toevoegen van tekst of bijschriften. Eerdere video’s die je al opgenomen hebt kun je ook onderdeel maken van je korte Short-filmpje.

Liken, berichtjes achterlaten en meer

Je vind Shorts vanaf nu in de onderste balk van de YouTube-app. Via verschillende algoritmes bepaald YouTube wat voor Shorts voor jou interessant zijn. Scrollen door de verschillende korte filmpjes doe je door door naar boven te vegen. Aan de rechterzijde vind je verschillende knoppen. Zo kun je de korte filmpjes een duimpje omhoog of omlaag geven, een reactie achterlaten of ‘m direct delen met al je vrienden.

