OnePlus 15R met abonnement: dit zijn de beste aanbiedingen

Na de lancering van de OnePlus 13 en OnePlus 13R begin 2025 en de OnePlus 15 in november, maakt OnePlus het kwartet op de valreep van dit jaar (2025) compleet met de OnePlus 15R. Die heeft een vanafprijs van 699 euro en is leverbaar vanaf 15 januari 2026.

Uitgelichte OnePlus 15R specificaties Algemeen Algemeen Algemeen 163.4 x 77 x 8.3 mm 215 gram Display Display 6.83 inch Amoled scherm 165 Hz Camera Camera 50 MP 8 MP camera’s 32 MP selfiecamera Performance Performance Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 12 GB werkgeheugen Batterij Batterij 7400 mAh Snelladen, 80 watt Updates Updates Android 16 t/m Android 20 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2031 (verwacht) Bekijk alle OnePlus 15R specificaties

Is een OnePlus 15R met abonnement goedkoper?

Wat voor jou het voordeligst is, hangt af van je persoonlijke voorkeuren en situatie. Wil je de smartphone direct betalen of kies je liever voor een maandelijkse betaling? Als je kiest voor de maandelijkse betaling boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, (of 20 euro per maand voor een jaar) wordt dit gezien als een lening, wat resulteert in een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag daardoor lager kan uitvallen.

Wil je liever geen BKR-registratie bij een OnePlus 15R met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag voor de OnePlus in één keer te betalen. Zo krijg je alsnog de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat het invloed heeft op je kredietregistratie.

Kies je voor de OnePlus 15R zonder abonnement, dan heb je veel meer keuzevrijheid, omdat je vrijwel elk sim-only abonnement kunt afsluiten. Het aanbod van sim-only abonnementen is veel groter, en er zijn verschillende aanbieders met scherpe prijzen. Voor sommige mensen kan een losse OnePlus in combinatie met een sim-only abonnement dan ook voordeliger uitpakken dan met een abonnement.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een OnePlus 15R met abonnement zijn er een aantal belangrijke aspecten om in gedachten te houden. Of je nu op zoek bent naar een abonnement met veel data, een scherpe prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te letten op de looptijd, de keuze tussen een traditionele simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider. Deze factoren kunnen je helpen om de beste deal voor jouw situatie te vinden.

Bepaal de looptijd van je abonnement

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste OnePlus toestel of betere bundels wilt.

Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van toestel of abonnement.

Kies een databundel bij je OnePlus 15R

Het bepalen van de juiste hoeveelheid data bij je mobiele abonnement is afhankelijk van hoe je je telefoon gebruikt. Als je slechts af en toe iets opzoekt op het internet of een korte video bekijkt, volstaat een kleiner datapakket. Ben je echter iemand die veel streamt, downloadt of meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan is een abonnement met een grotere databundel aan te raden. Zo voorkom je dat je snel zonder data komt te zitten.

Welk type simkaart kies je?

Wanneer je een telefoonabonnement afsluit, kun je kiezen tussen een fysieke simkaart of een eSIM. De traditionele simkaart is een betrouwbare keuze die in bijna elk toestel werkt en eenvoudig te verplaatsen is naar een ander apparaat. De eSIM daarentegen is de digitale variant en biedt extra flexibiliteit: geen gedoe meer met kaartjes wisselen en de mogelijkheid om meerdere abonnementen op één toestel te beheren. Handig voor wie werk en privé gescheiden wil houden of vaak reist. Benieuwd of jouw OnePlus 15R eSIM ondersteunt? Kijk dan even in de specificaties!

Let op extra korting bij je internet en/of tv provider

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een OnePlus 15R met abonnement af, dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar vind ik het goedkoopste OnePlus 15R abonnement?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past.

Wil je OnePlus 15R aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.