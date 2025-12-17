OnePlus 15R los toestel: hier is hij het goedkoopst

Na de lancering van de OnePlus 13 en OnePlus 13R begin 2025 en de OnePlus 15 in november, maakt OnePlus het kwartet op de valreep van dit jaar (2025) compleet met de OnePlus 15R. Die heeft een vanafprijs van 699 euro en is leverbaar vanaf 15 januari 2026.

Je kunt de OnePlus 15R nu al pre-orderen bij:

Uitgelichte OnePlus 15R specificaties Algemeen Algemeen Algemeen 163.4 x 77 x 8.3 mm 215 gram Display Display 6.83 inch Amoled scherm 165 Hz Camera Camera 50 MP 8 MP camera’s 32 MP selfiecamera Performance Performance Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 12 GB werkgeheugen Batterij Batterij 7400 mAh Snelladen, 80 watt Updates Updates Android 16 t/m Android 20 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2031 (verwacht) Bekijk alle OnePlus 15R specificaties

Ga je voor een OnePlus 15R los toestel of met abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de OnePlus 15R in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de OnePlus 15R zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Wist je dat je vaak een extra voordeel kunt behalen als je al een tv-, internet- of mobiel abonnement hebt bij dezelfde provider? Providers belonen trouwe klanten vaak met mooie combideals. Combineer je OnePlus 15R met abonnement en geniet van een lagere prijs of extra voordelen, zoals gratis diensten of een hogere internetsnelheid.

Waar is de OnePlus 15R het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de OnePlus 15R deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.