Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

OnePlus 15R los toestel: hier is hij het goedkoopst

Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
OnePlus 15R
1/8
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 2 prijzen van 1 shop
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 699,00 bij Coolblue
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de OnePlus 15R los het goedkoopst kan scoren. De OnePlus 15R is verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren groen en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Filters
2 resultaten vanaf € 699,00
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
nu met scherpe deals!
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Gratis aansluiten t.w.v. €15
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Nu tot €10 korting per maand
  • Gratis 5G bij ieder abonnement
  • Maximaal voordeel als je internet van Ziggo hebt
  • Nu zonder aansluitkosten
Bekijk aanbieding
OnePlus 15R
OnePlus 15R
256 GB5G
€ 699,00
2 jaar garantie
Coolblue
Bekijk aanbieding
7.9
Coolblue
pre-order
OnePlus 15R
OnePlus 15R
512 GB5G
€ 699,00
2 jaar garantie
Coolblue
Bekijk aanbieding
7.9
Coolblue
pre-order

Na de lancering van de OnePlus 13 en OnePlus 13R begin 2025 en de OnePlus 15 in november, maakt OnePlus het kwartet op de valreep van dit jaar (2025) compleet met de OnePlus 15R. Die heeft een vanafprijs van 699 euro en is leverbaar vanaf 15 januari 2026.

Je kunt de OnePlus 15R nu al pre-orderen bij:

Uitgelichte OnePlus 15R specificaties

Algemeen
Algemeen

163.4 x 77 x 8.3 mm

215 gram

Display

6.83 inch Amoled scherm

165 Hz

Camera

50 MP 8 MP camera’s

32 MP selfiecamera

Performance

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB werkgeheugen

Batterij

7400 mAh

Snelladen, 80 watt

Updates

Android 16 t/m Android 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2031 (verwacht)

Bekijk alle OnePlus 15R specificaties
Ontdek alles over de OnePlus 15R

Ontdek alles over de OnePlus 15R
Vergelijk alle OnePlus telefoons

Vergelijk alle OnePlus telefoons

Ga je voor een OnePlus 15R los toestel of met abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd. Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn.

Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de OnePlus 15R in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de OnePlus 15R zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Wist je dat je vaak een extra voordeel kunt behalen als je al een tv-, internet- of mobiel abonnement hebt bij dezelfde provider? Providers belonen trouwe klanten vaak met mooie combideals. Combineer je OnePlus 15R met abonnement en geniet van een lagere prijs of extra voordelen, zoals gratis diensten of een hogere internetsnelheid.

Waar is de OnePlus 15R het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de OnePlus 15R deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren