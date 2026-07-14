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Poco X8 Pro Max kopen met abonnement

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Poco X8 Pro Max
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Ontdek welk Poco X8 Pro Max abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Poco X8 Pro Max met abonnement vanaf € 7,15 per maand met € 300,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Poco X8 Pro Max abonnement dat bij jou past.
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10 GB
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100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 750,00
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Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
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193 resultaten vanaf € 7,15
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig toestel: € 300,00
Gemiddeld p/m: € 19,86
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,00 p/m
Eenmalig toestel: € 309,00
Gemiddeld p/m: € 20,08
Bekijk bij Belsimpel
Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
250 min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,65 p/m
Eenmalig toestel: € 300,00
Gemiddeld p/m: € 20,36
Bekijk bij Belsimpel
Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 7,50 p/m
Eenmalig toestel: € 309,00
Gemiddeld p/m: € 20,58
Bekijk bij Belsimpel
Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,15 p/m
Eenmalig toestel: € 300,00
Gemiddeld p/m: € 20,86
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,00 p/m
Eenmalig toestel: € 309,00
Gemiddeld p/m: € 21,08
Bekijk bij Belsimpel
Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 382,00
Gemiddeld p/m: € 21,12
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,75 p/m
Eenmalig toestel: € 297,00
Gemiddeld p/m: € 21,33
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,65 p/m
Eenmalig toestel: € 300,00
Gemiddeld p/m: € 21,36
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 8,50 p/m
Eenmalig toestel: € 309,00
Gemiddeld p/m: € 21,58
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
250 min
15 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
1d
Lebara
€ 9,25 p/m
Eenmalig toestel: € 297,00
Gemiddeld p/m: € 21,83
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Poco X8 Pro Max
Zonder BKR
Poco X8 Pro Max
256 GB/5G
onbeperkt min
25 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
50Plus Mobiel
€ 5,75 p/m
Eenmalig toestel: € 382,00
Gemiddeld p/m: € 21,87
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