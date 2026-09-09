Huawei Watch GT 7 review: heerlijk horloge weet van geen ophouden

Eén keer. Zo vaak hebben we de Huawei Watch GT 7 hoeven laden tijdens onze testperiode van drie weken. Maar is er meer dan alleen een indrukwekkende accuduur?

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Dit is de Huawei Watch GT 7 review

De Watch GT 7 van Huawei is onderdeel van het viertal slimme klokjes dat de fabrikant onlangs in München presenteerde. Daar maakten we kennis met de Watch D3, de vernieuwde GT 6, Watch GT 7 Pro én de instapper van deze premiumlijn smartwatches. Dat is de reguliere Watch GT 7.

De Huawei Watch GT 7 een instapmodel noemen, doet ‘m eigenlijk te kort. Deze smartwatch van 299 euro is al bijzonder compleet en hoeft de Pro-uitvoering eigenlijk alleen voor zich te dulden vanwege de luxere materialen en extra gezondheid- en sportfuncties. Toch is bijna driehonderd euro nog steeds geen mals prijskaartje. Of de Watch GT 7 genoeg waarde voor zijn geld biedt, vertellen we in deze review.

Het reviewmodel van de Watch GT 7 is ter beschikking gesteld door Huawei.

Pluspunten Accuduur om vingers bij af te likken

Accuduur om vingers bij af te likken Degelijk design, bandje zit goed

Degelijk design, bandje zit goed Groot en fraai scherm

Groot en fraai scherm Trackt talloze sporten

Trackt talloze sporten Draait soepel je apps … Minpunten … maar niet alle apps (Google)

… maar niet alle apps (Google) Installeren horloge en app beetje gedoe

Installeren horloge en app beetje gedoe Betalen nog wat meer gedoe

Stoer ontwerp: groot scherm en bijzonder bandje

Het rechthoekige design is terug op deze Watch GT 7. Dit vinden we er stoer, maar toch ook stijlvol uitzien. Het grotere design staat goed om de meeste mannenpolsen. We hebben het dan wel over het horloge in de 46 millimeter-uitvoering. De kleinere variant (41 millimeter) is rond van vorm en in combinatie met een roze of lichtblauw bandje eerder geschikt voor de damespols.

De behuizing van het horloge is van roestvrij staal met krasbestendig glas over het scherm. Aan de zijkant zit een kroonwiel met twee functies. Door te draaien, kun je scrollen door je instellingen, meldingen of apps. Eén keer drukken op de kroon brengt je terug naar het startscherm of ontgrendelt het klokje uit de slaapstand. Met het subtiele knopje onder de kroon start je een training.

Het horlogebandje heeft een nieuw ontwerp gekregen, EasyCross genaamd. Huawei beschrijft dit als volgt: ‘het uiteinde van het bandje wordt er onderlangs ingestoken en naar binnen weggewerkt. Zo zit er geen los uiteinde meer aan de buitenkant.’ Dit pakt niet alleen erg fraai uit, het houdt het horloge ook stevig op de plek. Het bandje is van fluorelastomeer, een soort rubber. Het horloge zit daardoor bijzonder comfortabel, ook als je ermee slaapt. Z’n gewicht is 51,3 gram, wat gemiddeld is.

Het scherm meet 1,47 inch, lekker groot dus. Hierdoor lees je snel veel informatie af van het amoled-paneel. Van appjes die binnenkomen zie je bijvoorbeeld een hele of halve zin in plaats van een paar woordjes. Wel blijft het beantwoorden van berichtjes een gepriegel. Voor extra leesbaarheid is de helderheid weer maximaal 3000 nits. Ruim genoeg om in de volle zon het scherm af te lezen.

Uiteraard is er een always-on-display beschikbaar. Zelf hadden we overdag vaak alleen de tijd en ons paarse pluizenpoppetje op het display en ’s nachts het scherm helemaal uit. Beide keuzes pakken voordelig uit voor de batterijduur, maar daarover later meer. Deze Huawei is overigens niet alleen op accugebied een krachtpatser. De bouwkwaliteit is ook degelijk. Zo is het klokje stof- en waterdicht met een IP69-waardering.

De Watch GT 7 is beschikbaar in opvallende kleuren, waaronder ons gele reviewmodel en in mindere mate een groene variant. De zwarte uitvoering is een stuk subtieler, terwijl er ook nog een speciale titanium (limited edition) te koop is.

Rappe hardware en een reeks aan sensoren

Huawei heeft maar weinig bekendgemaakt over de hardware. Zo blijft het gissen naar wat er precies onder de motorkap zit. De processor, het aantal gigabytes RAM en de opslagruimte van de Huawei GT 7 zijn dus een raadsel. Dit zijn we gewend van eerdere modellen, maar het blijft vreemd. Belangrijk dan specificaties zijn de ervaringen in de praktijk. Na drie weken met de GT 7 doorgebracht te hebben, kunnen we stellen dat de hardware lekker rap en soepel werkt.

Je navigeert snel door de verschillende menu’s, start met één enkele knop een training en bladert vlot door je gezondheidsdata. Haperingen hebben we eigenlijk niet gemerkt. Net als bij de voorganger heeft Huawei het slimme klokje voorzien van de nodige sensoren. Een hartslag- en bloedzuurstofmeter mogen natuurlijk niet ontbreken. Verder meet het horloge continu je hartritme om eventuele onregelmatigheden snel op te sporen en worden trends in je huidtemperatuur, slaap en herstel bijgehouden.

Om je sportieve prestaties te tracken, zitten er een barometer, magnetometer en gyroscoop in de smartwatch. Die laatste is handig om de allerlei bewegingen te herkennen, bijvoorbeeld tijdens het skiën. Zo zorgt de functie Turn Detection ervoor dat de smartwatch bochten van de drager kan tellen door de draaicirkel te berekenen. Een primeur, aldus de fabrikant. Er zijn meer dan honderd sportmodi beschikbaar, ook voor minder avontuurlijke dragers die vooral wandelen, hardlopen, fietsen en fitnessen.

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Prettige software-ervaring met enkele minpuntjes

De Watch GT 7 draait op Huawei’s eigen HarmonyOS 6.1. Wij vinden dit besturingssysteem prettig en intuïtief werken. Je kiest een wijzerplaat en swipet naar de zijkanten voor tegels met de belangrijkste widgets. Denk hierbij aan je meldingen, het overzicht van je gezondheidsdoelen (zoals het dagelijks aantal stappen dat je wil zetten) en je apps. Je kiest overigens zelf welke widgets je wil zien.

Ook het aanpassen van instellingen – één keer swipen van boven naar beneden – werkt goed door het gebruik van duidelijke icoontjes. De software-ervaring is merkbaar afgestemd op het ronde scherm, waardoor alles goed vind- en leesbaar is. Wie het display te klein vindt om dieper in data te duiken, kan terecht in de zeer complete Huawei Gezondheid-app.

Het installeren van de Huawei Gezondheid-app

Deze app installeren is een beetje lastiger dan je gewend bent, omdat je eerst een apk-bestand moet downloaden. Ook moet je de app de nodige toestemmingen geven op je smartphone voordat je er echt in terechtkunt. Dat is echter wel de moeite, want de app is overzichtelijk en je haalt er alle mogelijke informatie uit. Dat is op het horloge zelf gewoon minder praktisch.

Let op: in de app krijg je geregeld meldingen om een abonnementje (Health+) af te sluiten. Het lokkertje ‘de eerste drie maanden gratis’ konden we prima weerstaan, want de gratis versie van de app vonden we al uitgebreid genoeg. Wie meer watchfaces wil en toegang tot Komoot, Clue en meer functies nodig heeft (onder andere slaapmuziek, premium cursussen en voedselanalyses), kan eventueel een lidmaatschap overwegen.

Wat ook meer tijd kost dan je zou willen, is het gebruiken van alle functies op het slimme klokje. Je moet voor vrijwel alle functies toestemming geven. Een tijdrovend, maar eenmalig klusje. Transparantie over voorwaarden en privacy is fijn, maar dit gaat ons wat ver.

Hierboven zie je zes screenshots die je een idee geven van de software op de Watch G7. Met een ruime keuze aan watchfaces is er altijd wel een design met precies de info die jij in één oogopslag wil zien. Denk aan de datum, je hartslag, het batterijniveau, het aantal gezette stappen en het tijdstip van zonsopkomst en zonsondergang.

De panda kan je, net als enkele andere schattige diertjes, aanzetten om op tijd te gaan bewegen. Regelmatig gingen we even strekken naar aanleiding van het dringende advies van de zwart-witte beer. Dat gebeurt overigens in het Nederlands, zoals hierboven te zien is. Toch werkt niet alles even goed.

De automatische detectie van trainingen

Wie een training start, krijg daar info over in het Engels door een duidelijke en prettige mannenstem. Het handmatig starten van een training, bijvoorbeeld voorafgaand aan een fietstocht, is overigens aan te raden. Er is wel een automatische detectie, maar die werkt maar zelden. Heel vaak kregen we pas na vijf minuten stevig doortrappen ´training started´ te horen. Een ander euvel is dat het horloge tijdens het fietsen soms onterecht dacht (vooral bij vals plat) dat de work-out was gepauzeerd.

De afwezigheid van Google-apps

Google Wallet wordt vanzelfsprekend niet ondersteund op dit horloge, net als overige apps van de Amerikaanse techreus. Daarbij komen we aan bij een laatste minpunt: het is lastig om met de Watch GT 7 te betalen. Nfc is aanwezig, maar je moet hiervoor gebruikmaken van Curve Pay.

Deze extra app maakt contactloos betalen niet bepaald gebruiksvriendelijk, omdat je een account moet aanmaken, een identiteitsbewijs moet delen en een wallet moet opwaarderen. Daarmee is er bar weinig verbeterd vergeleken met de Watch GT 6. Deze vereiste de Poolse app Quicko om met het horloge te kunnen betalen.

Uitstekende accuduur: twee weken haalbaar

We lieten het al doorschemeren, maar de batterijduur van de Huawei Watch GT 7 is zijn allergrootste troef. Het bedrijf heeft de norm al gesteld met eerdere modellen, maar het blijft indrukwekkend wat ook de nieuwste smartwatch weet te presteren. Huawei belooft 21 dagen aan accuduur als je het klokje zelden gebruikt en 12 dagen bij standaard gebruik. Een kleine twee weken hebben we inderdaad weten te halen.

Groot voordeel hiervan is dat je dus een lange, aaneengesloten periode gegevens kunt tracken zonder data te missen. Een hiketocht van een week is dus geen enkel probleem, ook als je vergeten bent om de meegeleverde oplader in je backpack te stoppen. De accu schijnt een capaciteit van 867 mAh te hebben, maar Huawei heeft dit niet officieel bevestigd. Wel bekend is dat je het horloge draadloos laadt met maximaal 10 watt. Dit is rap genoeg, want in een dik uur zit het horloge weer helemaal vol.

Conclusie Huawei Watch GT 7 review

Toegegeven, driehonderd euro is geen kleingeld. Wie dit bedrag heeft liggen, koopt met de Watch GT 7 echter een fijne smartwatch. De verbeteringen ten opzichte van de voorganger zijn kleiner dan van de GT 5 naar de GT 6, maar dit mag de pret niet drukken. Zijn fraaie design, prettige software en onverslaanbare accuduur, maken de Huawei Watch GT 7 een behoorlijk sterke keuze. Weet wel dat je een smartwatch in huis haalt waar je iets meer moeite voor moet doen. De Huawei Gezondheid-app is niet zomaar in de Play Store te vinden, je moet voor bijna alle functies handmatig toestemming geven en contactloos betalen kan alleen via een omweg. Maar, zodra je het horloge (en de app) eenmaal goed in gebruik hebt genomen, zit er een luxe krachtpatser om je pols die comfortabel draagt en die je wekenlang kunt laten zitten zonder te hoeven laden. Dat maakt de Watch GT 7 een aanrader.

Huawei Watch GT 7 kopen

De reguliere Watch GT 7 verschijnt in uitvoeringen van 46 en 41 millimeter en is verkrijgbaar in meerdere kleuropties. Zoals gezegd is de 46 millimeter-variant meer rechthoekig van vorm, terwijl de 41 millimeter-uitvoering een ronde kast heeft.

Goedkoper alternatief: Huawei Watch GT 6

Is de Watch GT 7 aan de prijzige kant voor je? Dan kun je ook de GT 6 (€ 185,-) van vorig jaar overwegen. Deze is er in dezelfde twee varianten: een 41 millimeter- en een 46 millimeter-model. De voorganger heeft ook een scherm van 1,47 inch met een piekhelderheid van 3000 nits. De accuduur is even indrukwekkend. Overweeg de GT 6 als je een basisgebruiker bent en niet per se de meest uiteenlopende sport- en buitenactiviteiten doet.

Duurder alternatief: Huawei Watch GT 7 Pro

Mag het van jou juist wat luxer? De nieuwste Pro-versie van de GT-serie is ook uit. Met een prijskaartje van 469 euro moet je dieper in de buidel tasten, maar dan krijg je een klokje met saffierglas en een titanium behuizing.

Ook heb je extra gezondheid- en sportfuncties, zoals een ECG-sensor en uitgebreide topografische info en hoogtedata. Wie veel in de bergen is en een extra degelijk horloge zoekt, kan de Pro overwegen. In de video hieronder bespreekt redacteur Sebas de GT 7 Pro nog wat meer in detail.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door smartwatches, van budgettoestellen tot modellen die wel 500 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de techwereld actief is en al heel wat slimme klokjes voorbij heeft zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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