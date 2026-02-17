Sony WF-1000XM6 review: toppers verdienen beter draagcomfort

De Sony WF-1000XM6 zijn eindelijk gearriveerd en we verklappen alvast dat de oortjes ouderwets goed klinken. Maar, wat vinden we van het nieuwe design en de fit?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WF-1000XM6 review: een introductie

De Sony WF-1000XM5-oortjes konden in 2023 (ja, zo lang is het geleden) op onze complimenten rekenen, al was de prijs met 319 euro wel wat aan de hoge kant. Premium draadloze oordopjes hebben nu eenmaal een prijskaartje dat navenant is. Hoe dat precies bij de Sony WF-1000XM6 zit, lees je in onze uitgebreide review.

Het reviewmodel van de WF-1000XM6 (Platinum Silver) is ter beschikking gesteld door Sony.

In het kort

Sony heeft gedaan wat het moest doen; een verbeterde versie uitbrengen van hun populaire 1000X-serie. Vooral de ruisonderdrukking werkt beter dan ooit en ook de audio-ervaring is geweldig, ook bij bellen in luide omgevingen. En dat ook nog eens voor een prijs die lager ligt dan in 2023, bij de vorige generatie. Klinkt goed, nietwaar? Ja en nee. We vinden het draagcomfort namelijk tegenvallen voor oortjes in deze prijsklasse. Ook vragen we ons af of de prijsbewuste consument nu 300 euro (adviesprijs) gaat betalen voor de WF-1000XM6, terwijl de eveneens uitstekende voorganger een stuk lekkerder en al voor € 176,92 in je oren zit. Dat mag iedere audiofiel voor zichzelf bepalen.

Pluspunten Indrukwekkend geluid

Indrukwekkend geluid Ruisonderdrukking werkt top

Ruisonderdrukking werkt top Goede accuduur

Goede accuduur Nieuwe generatie stukje goedkoper Minpunten Draagcomfort onvoldoende

Draagcomfort onvoldoende Aanraakbesturing kan beter

Aanraakbesturing kan beter Rommelige app

Stijlvolle case, maar die oortjes …

De oplaadcase heeft een ledlampje aan de ene kant en een usb-c-poort aan de andere. Het ontwerp is strakker dan het meer organisch gevormde doosje van de WF-1000XM5. We hebben de case regelmatig in de jaszak en rugzak gehad in combinatie met een sleutelbos, maar krasjes zijn er niet op te bekennen. De oortjes zijn simpel uit de case te halen en klikken er soepel in. Ze hebben een vernieuwd ontwerp gekregen: meer mat van kleur en een stuk compacter. Sony heeft 11 procent van de breedte afgesnoept.

De slankere vorm maakt dat ze beter en fijner in de meeste oren moeten passen. Dat klinkt veelbelovend, maar we zijn helaas niet enthousiast geworden over de pasvorm en het draagcomfort. De oortjes zijn weliswaar dunner, maar ook zwaarder en langer. In onze bescheiden oren steken ze flink uit. Zo’n groot stuk buiten je oorgang, dat ziet er niet echt uit. Soms zat links wel prettig en rechts niet, of andersom. Het viel simpelweg niet mee om de oortjes direct goed te plaatsen en langere tijd comfortabel te dragen.

Dat komt niet alleen door de vorm, maar ook door het materiaal. Sony heeft wederom gekozen voor oortips van schuim en niet van rubber. Dat zou de gehoorgang beter moeten afsluiten, maar dat hebben wij tijdens het testen niet altijd gemerkt. Soms zaten de oortjes zelfs wat los, wat tijdens onze fietsritjes naar kantoor soms schrikken was. Wel beschikken de oortjes over een IPX4-certificaat, handig tijdens een buitje.

Uiteraard hebben we geëxperimenteerd met verschillende maten oortips (Sony levert er standaard vier mee) en met een tool in de Sound Connect-app om de ideale pasvorm te vinden. Hiermee kun je onder andere de luchtdichtheid meten om te bepalen of je wel de goede maat oortip hebt gekozen. Dat heeft ons zeker iets geholpen, maar we hadden stiekem gehoopt op een beter draagcomfort, al zal dat per persoon verschillen.

Als ze eenmaal in je oren zitten, activeer je met de aanraakbediening allerlei functies. Dat werkt minder goed dan verwacht. Het is niet altijd gelijk raak als je op de oren tikt om muziek te pauzeren of naar een volgend nummer te gaan. Ook hadden we soms haperingen in de acties die we wilden uitvoeren. Ook is het jammer dat je alleen kunt tikken of vasthouden en niet kunt swipen om bijvoorbeeld het volume te regelen.

Dat hebben andere oortjes echt beter voor elkaar, zoals de FreeBuds 7i van Huawei, die juist uitstekend reageren op tikken en swipen om basisfuncties te activeren. Die haal je je momenteel voor zo´n tachtig euro in huis, dus dan zou het Sony toch ook moeten lukken om de bediening op orde te krijgen? Wel handig is de Spotify Tap, een Quick Access-functie om met één of meerdere tikken direct muziek uit Spotify te starten.

Geweldige audiokwaliteit en ruisonderdrukking

Genoeg kritische puntjes, want nu komt de loftrompet tevoorschijn. Muziek klinkt door de XM6 als een feestje. Het maakt niet uit welk genre muziek en of die vooral hoge of lage tonen bevat: in alle gevallen klonk het geluid warm en rijk. We hebben zowel met als zonder de actieve ruisonderdrukking geluisterd. Voor de beste ervaring schakel je de noise cancelling in.

Sony heeft voor de ontwikkeling van de oortjes samengezeten met meerdere Grammy-winnende engineers. Dat kan uit marketingoogpunt zijn geweest, maar het resultaat mag er zijn. Verder zit er wederom DSEE Extreme in de oortjes. Met dit algoritme van Sony wordt kwaliteit van gecomprimeerde audio aanzienlijk verbeterd. De AI in de oortjes herkent instrumenten, genres en andere elementen van audio en video’s en kan ze zo verbeteren door ze beter, voller en rijker te laten klinken.

De nieuwe processor in de oortjes laat niet alleen muziek fantastisch klinken. Hij zorgt ook voor een 25 procent verbeterde ruisonderdrukking ten opzichte van het vorige model. Voordeel van deze chip is dat ‘ie een stuk is slimmer door AI. Zo is er een ingebouwde techniek waarbij wind herkend wordt door de sensoren en wordt gefilterd. Zelden hadden we zo weinig last van de wind tijdens onze ritjes op de tweewieler.

Bellen met de oortjes kan ook prima, want stemmen klinken helder. We belden met een vriend uit Barcelona die door een drukke winkelstraat liep, maar last van hinderlijke achtergrondgeluiden hadden we nauwelijks. TIjdens hetzelfde gesprek stond bij ons het koffiezetapparaat luid aan, maar waren we nog steeds goed te verstaan voor onze amigo aan de andere kant van de lijn. Deze test hebben de XM6’s dus prima doorstaan.

Dit is te danken aan de adaptieve ruisonderdrukking, die omgevingsgeluid in realtime analyseert en kan aanpassen. Fijn als je bijvoorbeeld muziek luistert en er tegen je wordt gepraat. Met dit ingeschakeld, kun je dus nog steeds horen wat de buitenwereld aan het vertellen is. En dan ook nog eens met best aangename stemmen, niet blikkerig. Dat is ook veilig in het verkeer, waar je graag nog iets meekrijgt van de omgeving.

Waar we bij sommige oortjes na een tijdje hoofdpijn krijgen met ruisonderdrukking aan, was dit bij deze oortjes totaal niet het geval. Ten slotte hebben de oortjes multipoint. Schakelen tussen apparaten doen de XM6’s moeiteloos. Hierdoor hoef je geen noot te missen als je muziek afspeelt op je laptop, maar daarna even met je telefoon in je broekzak wegloopt. Chapeau Sony, dat is kwaliteit waar wij graag voor betalen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uitgebreide app nog steeds rommelig

Ook voor deze oortjes ben je weer aangewezen op de Sound Connect-app van Sony. Die is na al die jaren nog steeds hetzelfde: aan de drukke kant. Je stelt er van alles in, maar het blijft soms zoeken in de verschillende menu’s waar alles precies zit.

Bedien de muziek, bepaal het niveau van de actieve ruisonderdrukking of leer hoe de aanraakgevoelige gedeeltes van de dopjes werken. Ook kun je weer spelen met de uitgebreide equalizer. Klik even door de tien verschillende banden om te zien of er een instelling (zoals meer bass of meer treble) is die jij beter vindt klinken dan de standaardinstelling. Al vonden wij de standaardinstelling eigenlijk altijd perfect klinken.

Wat beter werkt en nuttiger is, is de optie ‘Spreek-om-te-chatten’. Met deze functie ingeschakeld kun je een gesprek beginnen waarna de muziek automatisch pauzeert of zachter wordt. Handig om een koffietje te bestellen op station, terwijl je je oortjes nog in hebt. Verder kunnen de sensoren detecteren als je de oortjes uitdoet, waarna de muziek automatisch stopt en weer hervat als ze weer in je oren zitten.

Ten slotte vind je een achtergrondmuziek-functie in de app, maar deze voegt ons inziens weinig toe. MUziek klinkt inderdaad wat zachter en vager, maar ook blikkeriger. Als je je helemaal wil concentreren, kun je wellicht beter helemaal geen muziek luisteren, in plaats van het halve werk dat deze functie biedt.

Kortom: de app zit weer bomvol en verdient zeker je aandacht. Test alles zelf even om te kijken welke functies jij nuttig genoeg vindt om te gebruiken. Dat is de moeite waard!

Accuduur wederom ruim voldoende

Hier is weinig spannends te melden, want de accuduur is hetzelfde gebleven als bij de XM5. Maar, dat wil niet zeggen dat de batterij even groot is gebleven. Vernieuwde hardware als de processor en antenne vragen meer van de huidige batterij, terwijl je nog steeds kunt vertrouwen op de laadprestaties van de voorganger. Concreet gaat het om 8 uur non-stop muziek luisteren met de ruisonderdrukking aan en maximaal 12 uur als je wel achtergrondgeluid toestaat.

Die beloofde 8 uur met noise cancelling aan hebben we inderdaad gehaald tijdens een druk kantoordagje. De oplaadcase laadt je oortjes twee keer volledig op, waardoor je een gecombineerde batterijduur van 24 uur hebt. Daar is niks van te zeggen. Als je met lege oortjes zit, kun je na tien minuten laden weer een uurtje luisteren. Laat je de oortjes een kleine anderhalf uur in de case zitten? Dan zitten ze helemaal vol. De case zelf laad je in twee uur op.

Conclusie

We hebben er ruim tweeënhalf jaar op moeten wachten, maar de nieuwste premium oordopjes van Sony stellen niet teleur. Tenminste, als we kijken naar de geweldige audiokwaliteit en verbeterde ruisonderdrukking van de WF-1000XM6. Hoewel de adviesprijs lager is dan de vorige generatie, praten we nog steeds over een forse som. Zeker als je bedenkt dat wij persoonlijk moeite hebben met het draagcomfort, de oortjes er wat lomp uitzien en de aanraakbediening soms te wensen overlaat. Was er geen goed alternatief, dan vonden we de huidige prijs nog te rechtvaardigen vanwege het superieure geluid. Maar, met een uitstekende voorganger die veel minder kost, sta je voor een interessante keuze als jij het niet erg vindt om oortjes uit 2023 te dragen. Zitten de nieuwe oortjes jou wel als gegoten? Geluksvogel, haal dan gelijk het beste van het beste op draadloos audiogebied in huis voor € 299,-.

Sony WF-1000XM6 kopen

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals draadloze oordopjes, smartphones en smartwatches. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone mag verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

Lees ook onze andere oordopjes-reviews