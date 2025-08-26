OnePlus Watch 3 (43 mm) review: aan de slag met de kleinere smartwatch

OnePlus’ kleinere smartwatch past makkelijker om je pols, maar doet ook een aantal concessies. In deze beknopte review bespreken we welke dat zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Review van de OnePlus Watch 3 (43 mm)

Begin dit jaar hebben we de OnePlus Watch 3 getest. Zoals je in de review kunt lezen, waren we erg enthousiast over de smartwatch. Wel schreven we als kanttekening: ‘’de Watch 3 is een vrij groot horloge dat misschien niet om iedere pols mooi staat. OnePlus verkoopt bovendien geen kleinere versie van het klokje.’’

Daar is onlangs verandering in gekomen. OnePlus heeft nu ook een 43 millimeter-versie van de Watch 3 en die is een stuk kleiner dan de 46 millimeter-uitvoering die al een tijdje verkrijgbaar is. Daar houden de verschillen niet op en daarom kijken we in deze review naar wat de kleinere Watch 3 anders maakt.

Het reviewmodel van de Watch 3 (43 mm) is ter beschikking gesteld door OnePlus.

Compacter design past beter

Het ligt voor de hand, maar het belangrijkste verschil is natuurlijk het formaat. Waar de OnePlus Watch 3 van eerder dit jaar een vrij lompe smartwatch is, heeft de Watch 3 (43 millimeter) een compacter formaat. Het horloge is minder ‘hoog’ en breed en ook ietsjes dunner. Bovendien is de 43 mm-variant lichter, wat je in de praktijk merkt.

Als je een kleinere of smallere pols hebt, voelt de OnePlus Watch 3 (43 millimeter) comfortabeler aan en hij valt door het formaat natuurlijk ook minder op. Wij hebben de witte versie getest, maar je kan de Watch 3 ook in het zwart kopen. Die oogt wat ons betreft iets neutraler.

Batterij gaat (veel) minder lang mee

Onze favoriete feature van de ‘originele’ OnePlus Watch 3 is zonder twijfel de accuduur. Waar de meeste Wear OS-horloges na ongeveer twee dagen opgeladen moeten worden, gaat de OnePlus-watch tot wel vijf dagen mee. Ideaal, want hierdoor hoef je niet telkens bezig te zijn met de accu van je smartwatch.

Bij de OnePlus Watch 3 (43 mm) steekt het verhaal anders in elkaar. Het klokje is kleiner en dus is de batterij dat logischerwijs ook. Dat merk je, want je zult het klokje veel eerder moeten opladen. Wij haalden vaak iets meer dan twee dagen gebruik uit een lading.

Dat is overigens absoluut niet slecht, zeker als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Watch. Toch is het jammer dat het verschil tussen de 46 millimeter- en 43 millimeter-versie zo groot is. Bij intensief gebruik gaat de Watch 3 (43 millimeter) overigens zonder problemen een volle dag mee. Ook als je de hele dag fanatiek sport.

Om de proef op de som te nemen, heeft een collega bij BigSpark (de uitgever achter Android Planet) het horloge tijdens het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse gebruikt. Ook met gps ingeschakeld had de Watch 3 (43 mm) aan het einde van de dag altijd genoeg accusap over.

Met de energiebesparende stand kun je natuurlijk nog iets meer uit de accu persen. Opladen gaat lekker vlot: de Watch 3 heeft ongeveer een uur nodig voor een laadbeurt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beweging

Als je regelmatig sport, is de OnePlus Watch 3 een prima keuze om je beweging bij te houden. Veel verschillende workouts worden ondersteund, je houdt makkelijk bij hoeveel stappen je zet, hoeveel calorieën je verbrandt en natuurlijk kun je jouw slaappatroon in kaart brengen.

Ook handig: de OnePlus Watch 3 werkt goed samen met apps als Strava om je workouts te bewaren en pauzeert automatisch als je stil staat of even bent gaan zitten. Tijdens het sporten krijg je meldingen van apps als WhatsApp, maar die worden niet direct in beeld getoond. Ideaal voor als je je wil blijven focussen.

Veel overeenkomsten

Het schermpje van de 43 mm OnePlus Watch 3 is 1,32 inch groot en heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels. Watchfaces en apps zien er scherp uit. OnePlus heeft wel de helderheid teruggeschroefd van 2600 naar 1000 nits. Het scherm is ook kwetsbaarder voor krasjes.

Onder de motorkap zit dezelfde Snapdragon W5 Gen 1-chip, met 2GB werkgeheugen, 32GB opslag en een nfc-chip voor contactloze betalingen. Ook heeft de kleinere Watch 3 een IP68-certificatie, wat betekent dat ‘ie tegen stof en water kan.

Conclusie OnePlus Watch 3 (43 millimeter) review

De OnePlus Watch 3 (43 millimeter) is een prima smartwatch met fijne Wear OS-software, veel functies en een minder lompe behuizing. Daarmee is het horloge vooral interessant als je een compactere smartwatch zoekt.

Hij wijkt verder weinig af van zijn grotere broer. Wel is het jammer dat de accuduur beduidend minder goed is; dat is toch wat de OnePlus Watch 3 zo goed maakt. Desondanks kun je de 43 millimeter-variant prima overwegen, zeker omdat ‘ie inmiddels in prijs is gezakt.

Kopen

Ben je na het lezen enthousiast geworden en wil je de OnePlus Watch 3 (43 mm) kopen? Via de vergelijker hieronder check je de laagste prijzen. Het horloge heeft een adviesprijs van 299 euro, maar op het moment van schrijven betaal je enkele tientjes minder.

OnePlus Watch 3 deals OnePlus Watch 3 43 mm Siliconen band Roestvrij staal € 239,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel OnePlus Watch 3 46 mm Siliconen band Roestvrij staal € 247,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel OnePlus Watch 3 43 mm Siliconen band Roestvrij staal € 248,00 1 dag Bekijk bij Coolblue Vergelijk alle OnePlus Watch 3 prijzen

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: