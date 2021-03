Geen scherm dat uitvouwt en daardoor groter wordt, maar een oprolbaar en flexibel display dat verstopt zit in de behuizing. Android Planet kon aan de slag met Oppo’s visie op een rollable: de Oppo X 2021.

Lees verder na de advertentie.

Oppo X 2021: geen hands-on, maar een roll-out

Geen scherm dat dubbelgevouwen is zoals bij de Samsung Galaxy Z Fold 2, Huawei Mate Xs of bijvoorbeeld Motorola Razr 5G, maar een oprolbaar display dat verborgen wordt in de behuizing. Wil je content bekijken op een groter scherm, dan veeg je over de aan/uit-knop en er gebeurt iets magisch.

We hebben het over de Oppo X 2021, een conceptphone, die we hebben kunnen testen. De fabrikant laat ons weten dat het niet voornemens is om het toestel uit te brengen. Wel werd onlangs een tweede prototype getoond, voorzien van de mogelijkheid om het toestel ook draadloos op te laden, dus het is duidelijk geen eendagsvlieg.

Qua ontwikkeling is Oppo dus druk bezig en het bedrijf laat zien wat het allemaal in petto heeft. Ook andere bedrijven zijn al bezig met soortgelijke concepten, waaronder LG en Samsung.

Design: ‘gewoon’ een normale telefoon

Wat opvalt is dat het geheel veel op een normale telefoon lijkt. In de normale stand heeft het scherm een grootte van 6,7 inch. De Oppo X 2021 heeft ook afgeronde randen en is een millimeter of twee dikker dan veel andere Android-toestellen. Als je als leek het apparaat in handen krijgt, heb je niet eens door dat er aan de binnenzijde heel veel verborgen techniek te vinden is.

Veeg je over de ‘Magic Side Button’ dan rolt het scherm uit, waardoor het toestel een stuk breder wordt en je kunt genieten van een display van 7,4 inch. Je kunt trouwens ook twee keer fysiek op de vingerafdrukscanner klikken om het scherm te vergroten of weer op te rollen. Volgens Oppo wekt het uitschuifmechanisme minimaal 100.000 maal, wat goed is voor twee tot drie jaar intensief gebruik.

In de praktijk werkte de dubbelklik altijd, maar met het veegcommando had het toestel soms moeite. Rolt het scherm eenmaal uit, dan weet je elke keer niet precies wat je meemaakt. Het ‘rollen’ gaat moeiteloos, de schermresolutie wordt direct aangepast en het proces gaat bijzonder snel. Natuurlijk is het maar een prototype, maar wel eentje die al redelijk ontwikkeld is.

Groter scherm: multitasken, films of boeken lezen

De opvallende smartphone draait uiteraard op Android, waar Oppo zijn ColorOS-software overheen heeft gelegd. Die is voor de Oppo X 2021 wel aangepast, zodat de verschillende schermformaten en -resoluties geen problemen opleveren. Dat geldt voor Oppo’s eigen applicaties, maar ook apps en games van derden.

In de korte testperiode hebben we dit onder andere getest met browsen, het bekijken van een filmpje en bij multitasken. Rol je het scherm uit, dan heb je uiteraard meer schermoppervlakte en dat is fijn om twee apps naast elkaar te draaien, optimaal te genieten van een film of je nog iets dieper in een game te trekken. Andere voorbeelden die de fabrikant geeft zijn bijvoorbeeld het lezen van boeken of bekijken van foto’s. Ook bij het maken van foto’s (en video) komt het grotere scherm van pas.

Prototype voor nu

Het prototype is voorzien van meerdere camera’s, stereospeakers en een usb-c-poort om het toestel snel op te laden. Details daarvan zijn onbekend en datzelfde geldt voor de gebruikte processor, hoeveelheid RAM en interne opslag. Ook draait het toestel op een Android-versie zonder diensten en apps van Google.

Al met al is er nog veel onduidelijk, maar het is natuurlijk niet voor niets een prototype. Wat mij betreft is het een erg fijne ervaring, ook omdat het toestel grotendeels op een normaal toestel leek en ook zo aanvoelde. Dat is heel wat anders dan de vrij dikke toestellen met opvouwbaar scherm, die je momenteel al wel kan kopen in Nederland.

Al met al kijk ik uit naar de toekomst van rollables, want als een prototype als deze al zo fijn aanvoelt, kan dat alleen maar beter worden. Schaaf daar een millimetertje af, haal het gewicht iets omlaag en ik sta misschien wel vooraan de rij bij de release.

Lees meer over Oppo op Android Planet: