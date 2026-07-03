Sennheiser Momentum 5 review: een waardige opvolger

Na vier jaar komt Sennheiser met een nieuwe koptelefoon in de Momentum-serie. De Sennheiser Momentum 5 moet de ergernissen van zijn voorganger doen vergeten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Sennheiser Momentum 5 review:

Sennheiser behoort al jarenlang tot de meest gerespecteerde namen in de audiowereld. Waar merken als Sony en Bose vaak opvallen met hun indrukwekkende actieve ruisonderdrukking, richt Sennheiser zich traditioneel meer op pure geluidskwaliteit.

Met de Momentum 5 probeert het Duitse audiomerk slim in te spelen op de wensen van de moderne gebruiker. Met een lange batterijduur, een prijs van 399 euro, de nieuwste bluetooth-techniek en een vervangbare accu gaat het de strijd aan met zijn concurrenten, maar is het genoeg?

Pluspunten Geluidskwaliteit

Geluidskwaliteit Comfort

Comfort Vervangbare batterij

Vervangbare batterij Lange batterijduur Minpunten ANC net niet zo sterk als concurrenten

Herkenbaar comfortabel ontwerp

Wie de Momentum 5 voor het eerst ziet, zal niet achterover worden geblazen door overdreven opvallende designelementen. Het ontwerp van de Sennheiser Momentum 5 heeft een moderne en minimalistische uitstraling, maar lijkt qua uiterlijk veel op zijn voorganger, de Momentum 4.

Bij Sennheiser zullen ze gedacht hebben: waarom iets drastisch veranderen als het in de basis al goed is? En dat siert het Duitse audiomerk. Want ondanks de gelijkenissen met zijn voorganger, op het eerste gezicht, oogt de koptelefoon wel van deze tijd, maar zonder al te schreeuwerig te zijn.

Als we kijken naar de bouwkwaliteit, dan voelt de koptelefoon premium aan. Er wordt gebruikgemaakt van hoogwaardig kunststof, stevige metalen en zachte oorkussens. De Momentum 5 voelt allesbehalve goedkoop aan.

Over het draagcomfort ben ik ook erg te spreken. De oorkussens sluiten goed af en voelen prettig aan, ideaal tijdens lange luistersessies of als je de hele dag op kantoor digitaal overleg hebt. De hoofdband oefent voldoende kracht uit om stabiel te blijven zitten zonder onaangenaam strak aan te voelen. Het helpt ook dat de koptelefoon niet al te zwaar aanvoelt.

Geluidskwaliteit zonder poespas

Het draagcomfort en het ontwerp zijn belangrijke factoren bij het kiezen van een koptelefoon. Maar één van de belangrijkste factoren is de geluidskwaliteit. En dat is waar de Momentum 5 niet teleurstelt.

De 42 mm drivers leveren een goed gebalanceerd geluid dat direct verfijnd klinkt. Waar de concurrentie soms kiest voor een aanwezige basweergave of een kunstmatig opgepoetst geluidsbeeld, kiest Sennheiser voor een meer natuurlijke luisterervaring.

Dit betekent niet dat bastonen niet krachtig genoeg naar voren komen, maar het klinkt meer gecontroleerd dan op andere koptelefoons uit deze prijsklasse. Het algehele geluidsbeeld is vooral realistisch te noemen. Vocalen klinken rijk, gitaren klinken gedetailleerd en subtiele details zijn goed hoorbaar.

Voor de audiofielen zou ik sowieso aanraden om de Momentum 5 bekabeld te proberen. Zo komt deze koptelefoon in mijn ogen echt het meest tot zijn recht. Hiermee zeg ik niet dat de draadloze ervaring niet goed is, maar bekabeld komt je muziek beter tot zijn recht.

ANC: Eindelijk op niveau

Misschien wel één van de meest gehoorde frustraties over de Momentum 4 was de actieve ruisonderdrukking. Deze was vier jaar geleden al magertjes, maar is de afgelopen jaren sterk ingehaald door concurrenten als Sony en Bose. Wat het verschil per jaar alleen maar groter heeft gemaakt.

Gelukkig heeft het audiomerk zijn kop niet in het zand gestoken en hebben ze dit aanzienlijk verbeterd op de Momentum 5. En dat begint al door het aantal microfoons te verdubbelen van 4 naar 8. Iets wat de ANC alleen maar ten goede komt. Is het op het niveau van de concurrentie? Dat niet, maar het komt er wel een stuk dichter bij in de buurt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mijn vriendin en ik werken regelmatig tegelijkertijd thuis en zij moet veel bellen en vergaderen voor haar beroep. Daarnaast zijn ze vlak achter ons huis een appartementencomplex uit de grond aan het stampen. Je kan je voorstellen dat het soms een kakofonie aan hinderlijke geluiden is. Om het voor mij wat dragelijker te maken op dit soort momenten is ANC op de Momentum 5 ideaal.

Het laat deze storende geluiden niet plots verdwijnen, maar drukt ze wel ver op de achtergrond, zodat ik geconcentreerd kan werken. Voor de meeste van dit soort scenario’s is de ANC zeker geschikt. Al moet ik wel bekennen dat als de maatstaf de ruisonderdrukking van Sony of Bose is, Sennheiser daar net iets onder zit.

Een duurzame batterij

Waar de Sennheiser Momentum 5 echt in uitblinkt, is de batterij. Zowel met de batterijduur als de duurzaamheid van de accu. Waar veel premium hoofdtelefoons tussen de 20 en 30 uur meegaan, haalt de Momentum 5 tot ongeveer 57 uur met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Wat mij betreft stelt Sennheiser hier een nieuwe standaard.

In theorie zou je ongeveer zeven werkdagen van 8 uur kunnen doen met de Momentum 5. In de praktijk heb ik twee werkweken gered zonder de koptelefoon op te laden, omdat ik niet acht uur achter elkaar de koptelefoon draag. Met een laadbeurt van 10 minuten zou je de koptelefoon al 7 tot 10 uur kunnen gebruiken. In twee uur is de Momentum 5 helemaal opgeladen.

Sennheiser heeft ook nagedacht over de toekomstbestendigheid van de Momentum 5. Na verloop van tijd gaat de accu achteruit. Waar je bij concurrenten dan genoodzaakt bent om een nieuwe koptelefoon te kopen of de batterij te laten vervangen via een reparatieprogramma, kiest Sennheiser voor een vervangbare batterij.

En het voordeel is dat je die batterij zelf makkelijk kan vervangen. De accu zit verstopt in de linker oorschelp. Daar vind je een aantal schroefjes die je met een kleine kruiskopschroevendraaier kunt verwijderen. En vanaf daar klik je de batterij eruit. Net als vroeger bij de Nokia 3310. Hoeveel een losse batterij gaat kosten, is nog niet bekend.

Bellen en ondersteuning

Steeds meer mensen gebruiken hun hoofdtelefoon om mee te bellen. De upgrade van 4 naar 8 microfoons verbetert niet alleen de ANC, maar komt ook de kwaliteit van telefoongesprekken ten goede.

De Momentum 5 drukt achtergrondgeluiden nog verder naar de achtergrond en dat bevordert de gesprekskwaliteit, zelfs in een drukke omgeving. Ideaal als je veel reist met de trein, zoals ik.

De Sennheiser Momentum 5 ondersteunt onder andere de codecs aptX Adaptive, Snapdragon Sound aptX Lossless, SBC en AAC. Momenteel maakt de koptelefoon nog gebruik van Bluetooth 5.4, maar via een toekomstige firmware-update gaat dit later naar Bluetooth 6.0. Dolby Atmos wordt ook ondersteund.

Via de SmartControlPlus-app kan je het geluid van de Sennheiser helemaal tweaken naar jouw smaak. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

Conclusie:

Alles bij elkaar opgeteld ben ik goed te spreken over de Sennheiser Momentum 5. Het is een waardige opvolger van de Momentum 4, omdat hij eigenlijk alle pijnpunten oplost. De grootste verbetering is de sterkte van de ANC. Dat is tussen beide modellen een wereld van verschil.

Hoewel de ruisonderdrukking nog niet op het niveau is van de premium modellen van de concurrentie, is het gat niet meer zo groot als voorheen. En in veel gevallen zal het goed genoeg zijn voor een groot deel van de gebruikers.

Één van de grootste uitblinkers is voor mij de vervangbare batterij en batterijduur. Om als één van de eerste grote fabrikanten ervoor te kiezen om de accu vervangbaar te maken, zet Sennheiser een voorbeeld voor de rest van de industrie. Of dit vanuit duurzaamheidsoverwegingen is of dat het inspelen is op toekomstig EU-beleid, daar zullen we niet achter komen. Maar het feit dat ze het doen, is in mijn ogen een groot pluspunt. Dat de batterij 57 uur meegaat, is natuurlijk ook erg fijn.

De Sennheiser Momentum 5 is een hele prettige koptelefoon en zal voor veel muziekliefhebbers een realistische geluidsweergave bieden. Of dit iets is wat je fijn vindt in een koptelefoon, is afhankelijk van smaak. Maar Sennheiser slaat zeker niet de plank mis met deze nieuwste toevoeging aan de Momentum-serie.

Koop je liever de Sennheiser Momentum 4? Check onze vergelijker voor de beste deal.