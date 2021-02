Betaalbaar kennismaken met 5G: dat is de Samsung Galaxy A32 5G in een notendop. Alhoewel het toestel ook al 4G-variant op de markt is. De betaalbare middenklasser heeft daarnaast vijf camera’s, prima hardware en een forse accu. Op deze pagina lees je er alles over.

Samsung Galaxy A32 in vogelvlucht:

6,5 inch-scherm met hd-plus-resolutie

Viervoudige camera achterop: 48 + 8 + 5 + 2 megapixel

13 megapixel-selfiecamera

Forse accu van 5000 mAh

Snelladen, koptelefoonaansluiting en Dolby Atmos-geluid aanwezig

Beschikbaar als 4G- of 5G-versie

Adviesprijs vanaf 279 euro

Betaalbaar kennismaken met 5G

Zoals je op basis van de naam mag verwachten kan de Galaxy A32 5G overweg met 5G-internet. In Nederland staat de opvolger van 4G echter nog wel een poosje in de kinderschoenen. Pas vanaf 2022 belooft de snelheid fors vooruitgegaan. De Samsung-middenklasser is daarmee vooral een aanschaf met het oog op de toekomst.

Heb je daar geen behoefte aan of wil je toch iets minder uitgeven? Van de Samsung A32 is ook een 4G-variant aangekondigd. Die kost (op papier) twee tientjes minder en kan overweg met maximaal 4G. Gezien 5G toch nog een tijdje op zich laat wachten is dat misschien geen heel gekke keuze.

Verder valt de Galaxy A32 vooral op vanwege zijn camera. Achterop zijn namelijk maar liefst vier lenzen te vinden. De 48 megapixel-hoofdcamera krijgt hulp van een 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrolens. Deze gebruik je voor het maken van close-ups. Ook aanwezig: een dieptesensor van 2 megapixel voor het inzoomen.

De 13 megapixel-selfiecamera zit precies bovenaan in het midden van het scherm, net als bij de Samsung Galaxy A31. Verder beslaat het 6,5 inch-display vrijwel de hele voorkant, al zijn er wel wat kleine bezels (randen) zichtbaar. De vingerafdrukscanner zit in de zijkant verwerkt. Leg simpelweg je vinger op de scanner om de Samsung te ontgrendelen.

Samsung Galaxy A32 specificaties

De Samsung Galaxy A32 4G (en ook het 5G-model) beschikt over redelijk krachtige hardware. De motor van het toestel is een octacore-processor. Deze wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslag. Heb je meer ruimte nodig voor al je Netflix-films en Spotify-liedjes? Dan kun je een extra micro-sd-kaartje in het toestel stoppen.

Ook handig: de forse accu. Met een capaciteit van ruim 5000 mAh gaat de Galaxy A32 gemakkelijk een volle werkdag mee op een enkele lading. Bovendien zit de batterij weer redelijk snel vol dankzij de aanwezigheid van snelladen (met maximaal 15 Watt aan vermogen).







Komt met Android 11

Samsung levert de Galaxy A32 4G/5G met Android 11 en zijn One UI-schil. Die verandert de software ten opzichte van stock-Android en voegt features toe. De een vindt dat fijn, de ander is geen fan van Samsungs diensten en veranderingen.

Wel prettig is dat Samsung een goed updatebeleid garandeert. De Galaxy A32 5G kan daardoor rekenen op twee versie-updates (Android 12 en 13) en minimaal twee jaar beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy A32 kopen

Een losse Samsung Galaxy A32 is verkrijgbaar voor 299 euro voor het 5G-model en je kunt kiezen uit drie kleuren: blauw, wit en zwart. Kies je een Samsung A32 met abonnement, dan betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. De 4G-variant gaat voor 279 euro over de toonbank.