De Samsung Galaxy A53 is het volgende midrange-succes van Samsung. Dit model is namelijk de opvolger van de A52 en A52s. Laatstgenoemde was een iets snellere versie van de A52, terwijl de A53 een compleet nieuw toestel is. Volgens de eerste geruchten komen er een snellere processor en betere camera’s voor ongeveer dezelfde prijs.

De Samsung Galaxy A53 met abonnement: hier moet je op letten

De A-serie van Samsung staat bekend om de prijs-kwaliteitverhouding. De A52 heeft voor de lage prijs veel te bieden. Daarom verwachten we hetzelfde voor de Samsung Galaxy A53.

De prijs voor de Galaxy A53 is nog niet bekend. Een vermoeden is dat deze vergelijkbaar is met dat van zijn voorganger. Dat betekent dat je met de A53 meer voor hetzelfde krijgt door het verwachte 120 Hz-display en de snellere processor.

Let wel op voor een BKR-registratie. De aanschafprijs zit namelijk boven de ondergrens van 250 euro. Als je een deel van het toestel betaalt ben je hier vrij van. Het hele bedrag zal hier echter niet ver vanaf zitten, daarom is een losse Samsung Galaxy A53 ook het overwegen waard.

Houd onze devicepagina in de gaten voor meer updates over de Galaxy A53, zodra deze beschikbaar is.

Een nieuw toestel betekent nog recht hebben op updates. Dus ook voor de Samsung Galaxy A53. Deze zal aanvankelijk uitgerust zijn met Android 12 en uitgedost met Samsung’s One UI-schil. Het huidige updatebeleid biedt naar verwachting 3 versie-updates naast de gebruikelijke beveiligingspatches gedurende vier jaar. Dat betekent dat de A53 toekomstbestendig is tot en met Android 15.

De Samsung Galaxy A53 is geschikt voor…

De Samsung Galaxy A53 biedt een voordelige verhouding tussen functies en prijs. Daarom trekt het veel gebruikers met verschillende interesses in een smartphone. Reden hiervoor zijn de uitvoerige camera-opstelling en vlotte processor. Hiermee schiet je zorgeloos de mooiste foto’s en schakel je snel tussen meerdere apps.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker vind je bovenaan altijd de beste prijs. Als je niet hebt gefilterd betekent dat het instapmodel van ieder toestel. Kies daarom altijd je gewenste opties in het linkermenu om te filteren. Je stelt niet alleen je bundel samen maar kiest ook de toestelversie. Bij de A53 kies je bijvoorbeeld de kleur en opslagcapaciteit.