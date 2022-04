Samsung Galaxy A53 review: fijne middenklasser had snellere motor verdiend

De middenklassers van Samsung behoren al jaren tot de meest populaire smartphones op de markt. In deze review van de Samsung Galaxy A53 bekijken we het nieuwste model. Heeft het bedrijf weer een verkoopsucces in handen?

Samsung Galaxy A53 review

Vorig jaar bracht Samsung niet alleen de Galaxy A52 uit, maar in de herfst ook een snellere (en duurdere) versie: de Galaxy A52s. Deze twee smartphones boden een uitgebalanceerd pakket aan features: goede hardware, een mooi scherm, lange software-ondersteuning en een misschien simpel, maar ook strak design. En dat voor een heel redelijke prijs.

Met de Samsung Galaxy A53 hoopt het bedrijf zijn zegetocht op de midrangemarkt voort te zetten. Veel lijkt er op het eerste gezicht niet veranderd. Zo beschikt het toestel over exact dezelfde camera’s als de A52s. De telefoon heeft wel een nieuwe processor én grotere batterij. Tegelijk is de koptelefoonaansluiting verdwenen, net als de oplader. Die zul je dus zelf aan moeten schaffen. In onze review van de Samsung Galaxy A53 lees je of het toestel, met een adviesprijs van 449 euro, toch een aanrader is.

Het testmodel van deze Samsung Galaxy A53 review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

Herkenbaar ontwerp

Als je de A52 en A53 naast elkaar legt, zie je weinig verschillen. De schermranden zijn marginaal dunner geworden, maar dat vinden we amper noemenswaardig. Het is nog steeds een flinke telefoon, al is hij lang niet zo groot als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Hoewel de behuizing van plastic is gemaakt, merk je daar weinig van. Sterker nog: de achterkant voelt bijna hetzelfde aan als die van de veel duurdere (glazen) Galaxy S22. De A53 is stevig gebouwd en het camera-eiland glooit stijlvol uit het toestel. Bovendien is het één van de weinige smartphones in deze prijsklasse met een IP67-certificatie. Dat betekent dat hij stof-en waterdicht is. Daar zijn we zeer over te spreken, want waarom zou deze feature voorbehouden moeten zijn aan duurdere modellen?

Minder fijn is dat de koptelefoonaansluiting dit keer ontbreekt. De A52 en A52s hadden die nog wel. Zeker voor de doelgroep die dit soort middenklassers koopt, is het fijn als je je huidige oortjes gewoon in de telefoon kunt prikken.

Hardware is een stap terug

Als gezegd bracht Samsung afgelopen herfst de Galaxy A52s uit, een snellere versie van de gewone A52. Het is daarom bijzonder vreemd dat de A53 een stap terug zet. In plaats van de Snapdragon 778G gebruikt Samsung nu de eigen Exynos 1280-processor. Die is een stuk langzamer. Hij is in sommige opzichten zelfs minder snel dan de Snapdragon 720G die in de normale A52 zat.

Is de Samsung Galaxy A53 dan een trage telefoon? Dat ligt aan je gebruik. Als je vaak tussen apps wisselt, merk je dat er geregeld stotteringen optreden. Dat gebeurt vooral als je de telefoon ‘s ochtends voor het eerst pakt of wanneer je hem opnieuw opstart. Er valt op dit moment best mee te leven, maar we maken ons wel een beetje zorgen over de levensduur van het toestel. Over een jaar of twee, drie schiet deze processor mogelijk echt tekort.

De stereospeakers van de Galaxy A53 klinken, zeker voor deze prijsklasse, gelukkig wel erg goed. Ook over de vingerafdrukscanner onder het scherm hebben we niets te klagen. Het is een optische variant in plaats van de ultrasonische die we op duurdere smartphones vinden, maar hij werkt eigenlijk net zo snel.

Vorig jaar bracht Samsung twee varianten uit van de A52: eentje met 4G en eentje met 5G. Dit jaar is 5G gelukkig standaard. Je kiest wederom uit modellen met 6 of 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte.

Scherm biedt vertrouwde Samsung-kwaliteit

Samsung staat bekend om zijn goede schermen en de Galaxy A53 is geen uitzondering. Het 6,5 inch-oled-display heeft een hoog contrast, perfecte zwartwaardes en prachtige kleuren. De helderheid zou wat hoger zijn dan vorig jaar en we hadden inderdaad geen moeite om het scherm op een zonnige dag af te lezen. Absolute toptoestellen kunnen nog iets feller, maar de A53 staat zijn mannetje.

De resolutie van 2400 bij 1080 pixels zorgt voor scherpe afbeeldingen en tekst. Bovendien betreft het een 120Hz-paneel, wat betekent dat de pixels 120 keer per seconde verversen. Daardoor geniet je van een erg vloeiend beeld. Je kunt het scherm ook instellen op 60Hz, maar dat ziet er minder mooi uit als je eenmaal aan de hogere ververssnelheid gewend bent. Je bespaart er wel wat accusap mee, maar over de batterij van de Samsung A53 hebben we niets te klagen.

Camera’s zijn niet veranderd

De Samsung Galaxy A53 heeft dezelfde camera’s als vorig jaar. Het gaat om een 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. Een telelens ontbreekt helaas nog steeds, al zien we die bijna op geen enkele middenklasser. Door de relatief hoge resolutie van de hoofdcamera kun je wel een stukje inzoomen zonder al te veel kwaliteitsverlies.

De hardware is dus ongewijzigd, maar dat wil niet zeggen dat de A53 dezelfde foto’s maakt als de A52(s). De processor speelt ook een rol in de kwaliteit van je kiekjes. Samsung belooft daarnaast (softwarematige) verbeteringen bij weinig licht.

Hoofdcamera

Hoewel de hoofdcamera een resolutie van 64 megapixel heeft, spuwt hij standaard plaatjes van 16 megapixel uit. Door vier pixels samen te smelten, moet je mooiere foto’s krijgen.

Over het algemeen zijn we tevreden over de kwaliteit van de hoofdcamera. Er is voldoende detail te zien, het contrast is in orde en ook de hdr-functie doet zijn werk prima. Daardoor heb je een mooie, niet te overdreven balans tussen schaduwen en lichtere delen van de foto. We schoten de afbeelding van het schommelschip hierboven met tegenlicht, maar toch is de voorgrond goed zichtbaar.

Zoals vaker bij Samsung zijn de kleuren soms een beetje over de top als je fotografeert bij direct zonlicht. Die arme Langnek heeft daardoor een erg verzadigde, bijna chemische gloed.

Groothoeklens

De groothoeklens is zowel beter als slechter dan de hoofdcamera. Beter, omdat de kleurbalans bij zonlicht natuurlijker overkomt. Langnek ziet er hieronder gelukkig weer een stuk gezonder uit. Het is wel jammer dat Samsung het maar zelden voor elkaar krijgt om het kleurverschil tussen de verschillende camera’s te minimaliseren.

Daarnaast valt op dat foto’s die je met deze lens schiet wat minder gedetailleerd ogen. De hoeken zijn bij een groothoekcamera vrijwel altijd minder scherp, maar ook in het midden zijn deze foto’s eigenlijk behoorlijk soft. De brede beeldhoek is natuurlijk wel erg fijn.

Nachtmodus

Als je fotografeert bij weinig licht kun je gebruikmaken van de Nachtmodus. Die zorgt ervoor dat je, mits je het toestel een aantal seconden stilhoudt, toch een bruikbare foto schiet. Dat werkt prima, als zien we bij de hoofdcamera af en toe wel weer wat onnatuurlijke kleuren. De foto in de theaterzaal heeft dezelfde gekke tint als Langnek hierboven. O.J. Punctuel, de pop aan de rechterkant, ziet er wel goed uit.

Wederom laat de groothoeklens veel natuurlijkere kleuren zien in de theaterfoto. Je merkt wel dat deze lens minder licht binnenlaat, want de andere twee foto’s zijn iets donkerder dan we zouden willen.

Speciale functies

De derde lens op de Galaxy A53 is als gezegd een 5 megapixel-macrocamera. Die gebruik je alleen om close-ups te maken van bijvoorbeeld bloemen of insecten. Dat levert aardige resultaten op met een redelijke hoeveelheid detail. Veel concurrenten kiezen voor 2 megapixel-macrocamera’s die doorgaans te wensen overlaten.

Minder enthousiast zijn we over de portretmodus. Samsung zegt die verbeterd te hebben, maar daar merkten we tijdens het testen weinig van. Kijk maar eens naar de foto hieronder. De scherptediepte in de achtergrond is een rommeltje en dat ziet er gewoon erg lelijk uit.

Macro Portret

Samsung hanteerde bij de A52 al een prima updatebeleid, maar dit jaar doet het bedrijf er nog een schepje bovenop. De Galaxy A53 draait op Android 12 en krijgt maar liefst vier versie-updates. Je mag in de toekomst dus rekenen op Android 13, 14, 15 en 16.

Daarnaast voorziet Samsung het toestel vijf jaar lang regelmatig van beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. Dat zou voor een vlaggenschip al prima zijn, maar voor een middenklasser is het simpelweg uitstekend.

Zoals we van Samsung gewend zijn legt het bedrijf zijn eigen One UI-schil over Android heen. Die is veel minder storend dan hij ooit was. Er worden veel functies toegevoegd, maar de schil blijft altijd overzichtelijk. Wel levert Samsung een heleboel eigen apps mee, die deels overlappen met de apps van Google. Gelukkig hoef je ze natuurlijk niet te gebruiken.

Uitmuntende accuduur

De batterij van de Samsung Galaxy A53 is met 5000 mAh zo’n 500 mAh groter dan het exemplaar in de A52. Over de accuduur hebben we dan ook niets te klagen. Ben je niet zo’n zware gebruiker? Dan moet het lukken om twee dagen met het toestel te doen. Ook als je wel aan je smartphone vastgekleefd zit, zal het niet meevallen om de A53 binnen een dag leeg te trekken. Daarmee is de accuduur van de A53 veel beter dan die van de duurdere Galaxy S22.

Ook bij dit soort middenklassers levert Samsung geen lader meer mee. Die zul je dus zelf moeten regelen. De Galaxy A53 laadt op met maximaal 25 Watt. Het duurt een kleine anderhalf uur om de telefoon helemaal vol te tanken. Concurrenten als de OnePlus Nord 2 doen het veel sneller en bovendien zit de lader bij dat toestel wél gewoon in de doos.

Conclusie Samsung Galaxy A53 review

De Samsung Galaxy A53 doet veel goed. De bouwkwaliteit is prima, de accuduur uitstekend en hoewel de camera’s wat inconsistent zijn, vallen ze binnen deze prijsklasse niet uit de toon. Bovendien geniet je van een fijn scherm dat voor veel mensen amper te onderscheiden is van absolute toptoestellen.

Om de illusie van een vlaggenschip hoog te houden, heeft Samsung wel moeten bezuinigen op de processor. Dat is een compromis waar we grote vraagtekens bij zetten. Dankzij het uitstekende softwarebeleid kun je de A53 in theorie lang gebruiken. We vrezen echter dat het toestel over een jaar of drie al te traag aan zal voelen. Als je deze telefoon overweegt, zouden we daarom zeker ook naar zijn voorganger kijken. De A52s wordt minder lang ondersteund, maar is een stuk sneller én voordeliger.

Samsung Galaxy A53 kopen

Wil je na het lezen van deze review een losse Samsung Galaxy A53 kopen? De telefoon is verkrijgbaar in drie kleuren: Awesome Black (zwart), Awesome Blue (blauw) en Awesome Peach (geel/oranje). Het model met 6GB RAM en 128GB opslag heeft een adviesprijs van 449 euro. Voor de variant met 8GB RAM en 256GB opslagruimte betaal je officieel 509 euro.

Inmiddels liggen de prijzen bij sommige webwinkels overigens al iets lager. De beste deals check je in de koopadviseur hieronder. Natuurlijk kun je de Samsung Galaxy A53 ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.