Samsung S22 Plus los toestel kopen: dit moet je weten

De Samsung S22 Plus is een iets betere en grotere versie dan de reguliere Samsung S22 en de directe opvolger van de Samsung S21 Plus. Het toestel is op 9 februari 2022 gepresenteerd door Samsung. Op deze pagina vind je de prijsvergelijker en de belangrijkste informatie.

De Samsung S22 Plus los toestel kopen? Let hier op

De Samsung S22 Plus is één van de beste toestellen die Samsung verkoopt en daarom niet goedkoop. De adviesprijs is 1049, hetzelfde als bij zijn voorganger. Dat is een flink bedrag.

In één keer meer dan 1000 euro aftikken is natuurlijk een flinke klap voor je bankrekening. Wees er daarom zeker van dat je voldoende saldo hebt. Daarmee krijg je echter wel een heel erg goed toestel in huis die ook prima te combineren is met een sim only-abonnement. Je hebt op deze manier ook iets lagere maandlasten dan wanneer je een Samsung S22 met abonnement neemt. Je betaalt immers het toestel niet meer maandelijks af.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

De Samsung S22 Plus los toestel is een smartphone van zeer hoge kwaliteit met de beste specs. Daarom zou vrijwel iedereen hier tevreden mee zijn. Het grote struikelblok blijft natuurlijk de prijs. We zouden deze smartphone daarom alleen niet aanraden aan mensen die niet veel voor een telefoon willen betalen, of simpelweg niet zo’n high end toestel nodig hebben. Als je alleen bereikbaar wil zijn, wat berichten verstuurt en af en toe een video kijkt, dan is een budget- of midrange telefoon beter geschikt voor jou. Voor mensen die hun smartphone veel gebruiken voor allerlei verschillende doeleinden, daarvoor is deze telefoon meer dan geschikt.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Dit is dan ook altijd de instapvariant, met de laagste opslagcapaciteit en werkgeheugen. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou interessant is.

Eenmaal de beste deal gevonden, klik je eenvoudig door naar de website van de aanbieder. Daar plaats je vervolgens je bestelling.

Pre orderen kan via de linkjes in onderstaande tabel