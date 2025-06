Samsung Galaxy Watch 7 kopen: hier vind je de beste prijs

De Galaxy Watch 7 is Samsung’s opvolger voor de Watch 6 van vorig jaar. Dat betekent verschillende verbeteringen. Onder andere de accu is onder handen genomen. Het horloge is 30 procent sneller dan zijn voorganger en tot 50 procent zuiniger. Verder zit hij bomvol sensoren zodat je alles over je lichaam te weten komt, en krijg je berichten op je pols binnen.

Dit moet je weten wanneer je een Samsung Galaxy Watch 7 kopen wil

De Samsung Galaxy Watch 7 draait op Wear OS met daaroverheen Samsungs eigen softwareschil: One-UI. Dat is fijn, want daardoor kun je via je smartwatch apps zoals Spotify, Google Maps en Google Home bedienen.

Het scherm heeft een diameter van 1,3 inch (bij 40mm) of 1,5 inch (bij 44mm) en je hebt de keuze uit een versie met of zonder mobiel internet.

Voor wie is de Samsung Galaxy Watch 7 het meest geschikt?

De Samsung Galaxy Watch 7 is voor jou als je op dit moment nog geen smartwatch hebt of een hele oude. Heb jij de Galaxy Watch 5 of 6? Dan is een upgrade het waarschijnlijk niet waard. Je ingevoerde verbeteringen zijn de extra kosten dan niet waard.

Je koopt een smartwatch omdat je graag verschillende aspecten van je gezondheid wil kunnen bijhouden, zoals je bijvoorbeeld je hartslag, slaapkwaliteit en aantal gezette stappen of verbrande calorieën.

Waar kan ik de Samsung Galaxy Watch 7 het beste kopen?

Dat kunnen we je niet zo zeggen, want dat verschilt per dag. Acties of kortingsperiodes lopen natuurlijk niet bij elke winkel tegelijk en ook verschillen de prijzen van dag tot dag.

Met de prijsvergelijker is het antwoord een heel stuk sneller gevonden. Hij is automatisch up-to-date en wordt meerdere keren per uur ververst. Zo weet je zeker dat je de beste deal van dit moment hebt. Hij kreeg een adviesprijs mee vanaf 319 euro, maar voor € 168,- staat hij al in onze prijsvergelijker.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

Bovenaan staat altijd de meest voordelige optie. Als je alleen geïnteresseerd bent in de beste prijs dan ben je dus snel klaar. Houdt er rekening mee dat de laagste prijs ook overeenkomt met de kleinste horlogekast en zonder mobiel internet is.

Is dat niet wat je zoekt? Gebruik dan de filteropties om precies aan te geven wat jouw wensen zijn. Gevonden? Klik dan op de aanbieding en je wordt meteen naar de juiste pagina geleidt.