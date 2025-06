Samsung Galaxy Watch Ultra kopen: hier vind je de beste prijs

Samsung heeft weer een nieuwe naam voor het topmodel van de Watches die het merk in 2024 uitbracht: de Galaxy Watch Ultra. Het design is vernieuwd en het klokje heeft nu een rond scherm met een vierkante behuizing. Via de fysieke knoppen en het aanraakgevoelige scherm bedien je de smartwatch. Hij zit verder bomvol sensoren en herkent verschillende sporten.

Dit moet je weten wanneer je een Samsung Galaxy Watch Ultra kopen wil

De Samsung Galaxy Watch Ultra werkt op Wear OS. Dat is gemaakt door Google en daarom werken de meeste apps die je ook op je smartphone gebruikt gewoon op je smartwatch. Verder zijn de bandjes makkelijk te verwisselen, zodat je Watch altijd laat aansluiten bij je outfit.

Voor wie is de Samsung Galaxy Watch Ultra het meest geschikt?

Als je op zoek bent naar de beste Android-smartwatch van dit moment, dan is de Galaxy Watch Ultra de beste keuze. Alles wat je maar kan bedenken, kan de Watch meten. Als fanatieke sporter zit je dus goed. Vooral de klimmers en duikers onder ons zullen veel plezier hebben van de Galaxy Watch Ultra.

Waar kan ik de Samsung Galaxy Watch Ultra het beste kopen?

Dat verschilt per dag, dus kunnen we je niet zwart op wit zeggen. Gelukkig hebben we een manier om je wel een antwoord te geven: de prijsvergelijker hierboven. Meerdere keren per uur worden de prijzen opgehaald en hij is automatisch weer helemaal up-to-date. Zo weet je zeker dat je de beste deal te pakken hebt. De Samsung Galaxy Watch Ultra is verkrijgbaar met een adviesprijs vanaf 699 euro en vind je al voor € 359,- in onze prijsvergelijker.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker?

Helemaal bovenaan de prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste prijs. Als je alleen wil weten waar hij het allergoedkoopst is, ben je dus snel klaar. De Galaxy Watch Ultra is echter in verschillende maten en met en zonder mobiel internet verkrijgbaar, dus daar zit een verschil in prijs. Houd daar rekening mee.

Via de filteropties geef je precies aan welke maat en kleur je zoekt, en of je de versie met mobiel internet wil. Heb je de beste prijs gevonden? Klik hem dan aan en je wordt direct naar de juiste pagina geleid.