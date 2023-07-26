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Samsung Galaxy Z Fold 5 kopen: hier is hij het voordeligst

8.0
Reviewscore Android Planet
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Los toestel
Samsung Galaxy Z Fold 5
1/15
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 3 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 839,99 bij Amazon
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy Z Fold 5 los het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy Z Fold 5 is verkrijgbaar met 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren lichtblauw en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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3 resultaten vanaf € 839,99
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Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
256 GB5G
€ 839,99
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
256 GB5G
€ 927,00
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Samsung Galaxy Z Fold 5
Samsung Galaxy Z Fold 5
512 GB5G
€ 949,99
2 jaar garantie
Amazon
Bekijk aanbieding
3.6
Amazon
2d

Wil jij de Samsung Galaxy Z Fold 5 kopen? Dan is het slim om eerst uit te zoeken waar deze het voordeligst te krijgen is. Gelukkig is dat met onze prijsvergelijker binnen 1 minuut gedaan. Je vindt dan de beste deal van dit moment, zodat je wat kunt besparen op de aanschafprijs. 

Dit moet je weten als je de Samsung Galaxy Z Fold 5 kopen wil 

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een high-end smartphone met een groot, opvouwbaar scherm. De vouw is over de lengte, waardoor je hem in opengeklapte staat kunt gebruiken als een soort mini-tablet.

Hij is voorzien van de Snapdragon 8 Gen 2 processor chip, waardoor hij bloedsnelle prestaties levert. Hij draait vanaf de lancering op Android 13 en krijgt maar liefst 5 jaar beveiligingsupdates. 

Voor wie is de Samsung Galaxy Z Fold 5 kopen het meest geschikt?

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is een dure en bijzondere smartphone. Je bent daarom op zoek naar een gadget waarmee je de aandacht trekt. De telefoon heeft uitstekende specs en je gebruikt hem daarom dagelijks voor allerlei verschillende doeleinden. Dankzij het dubbele scherm is multitasken een stuk gemakkelijker. Je gebruikt hem daarom waarschijnlijk ook zakelijk of voor productiviteit.

Kan de prijs per aanbieder veel verschillen?

Dat kan zeker. Dat gebeurt vaak enkele maanden na de lancering van het nieuwe toestel. De vraag is dan wat afgenomen, waardoor winkeliers de prijzen wat laten zakken om een aantal extra producten te verkopen. De prijzen zakken dan niet bij alle winkels evenveel, waardoor er verschil ontstaat. In de prijsvergelijker zie je dan altijd bij welke winkel hij op dit moment het goedkoopst is.

Zo werkt de prijsvergelijker

De prijsvergelijker ververst zichzelf meerdere keren per dag om altijd de meest recente aanbiedingen te kunnen tonen. Je kijkt dus altijd naar de beste deals van dit moment en niet naar verlopen prijsacties van vorige maand. Daarbij wordt de laagste prijs altijd als eerste getoond.

Let erop dat de laagste prijs ook altijd geldt voor de basisversie met het minste RAM-geheugen en opslagcapaciteit. Zoek je juist de uitgebreide versie? Dan kun je het beste de filteropties gebruiken.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar bestel je hem zoals normaal. 

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