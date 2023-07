Samsung Galaxy Z Fold 5 review: vouwbare smartphone wordt volwassen

Samsung kondigde vandaag de Galaxy Z Fold 5 aan, zijn nieuwste vouwbare toestel met een compacte tablet aan de binnenkant. Wij hebben de smartphone al mogen testen. Benieuwd naar het oordeel? Dit is onze Samsung Galaxy Z Fold 5 review!

Dit is onze Samsung Galaxy Z Fold 5 review

Is het een smartphone? Is het een tablet? Neen, het is de Samsung Galaxy Z Fold 5! Dat is een soort hybride apparaat met een smal 6,2 inch-scherm aan de buitenkant en een veel groter, bijna vierkant 7,6 inch-display aan de binnenzijde. Daarmee kun je uitstekend multitasken. Bovendien is het gewoon lekker om zo’n relatief fors scherm in je broekzak te hebben.

Samsung heeft het toestel op een aantal punten verbeterd ten opzichte van de Fold 4 van vorig jaar. Daar staat wel een nóg hoger prijskaartje tegenover. Je bent maar liefst 1899 euro kwijt voor de Fold 5 met 12GB RAM en 256GB opslag. De Fold 4 met diezelfde specificaties kostte 1799 euro.

De doelgroep van deze vouwtelefoon zal dus niet al te groot zijn. Ben jij wél in de markt voor deze smartphone? Of wil je er gewoon meer over weten? Lees dan snel verder in onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy Z Fold 5! Juist geïnteresseerd in de andere foldable, lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy Z Flip 5 review.

Het reviewmodel van de Galaxy Z Fold 5 is ter beschikking gesteld door Samsung.

Dunner en platter ontwerp

De Fold 5 lijkt op het eerste gezicht weinig te verschillen van zijn voorganger. Toch is er wel iets veranderd. Het scharnier heeft nu een zogenaamde waterdruppelconstructie. Waar er bij zijn voorgangers altijd ruimte overbleef tussen de twee helften, kun je de Fold 5 helemaal recht dichtklappen. Aan de binnenkant maakt het scherm een buiging (in de vorm van een waterdruppel), waardoor er niet te veel druk op komt te staan.

Dat ziet er wat sjieker uit en bovendien krijgt stof minder kans om zich in deze kier te verzamelen. Daar zijn we blij mee, want stofdeeltjes (laat staan zand) kunnen het kwetsbare scherm gemakkelijk beschadigen. Bovendien kon Samsung de Fold 5 dankzij het nieuwe scharnier dunner maken: 13,2 millimeter. De Fold 4 had een dikte van 14,2 tot 15,8 millimeter. En dat merk je zeker.

Over stof gesproken: daar is deze telefoon nog altijd niet goed tegen bestand. Je zult hem dus voorzichtig moeten behandelen. Hij heeft wel een IPX8-certificering, waardoor de Fold 5 30 minuten in water met een maximale diepte van 1,5 meter moet kunnen overleven. We zouden dat overigens niet bewust gaan testen. Na verloop van tijd kan de waterdichtheid door kleine beschadigingen gecompromitteerd raken. Zie het vooral als een bescherming tegen ongelukjes.

De bouwkwaliteit van de Galaxy Z Fold 5 is uitstekend. Hij lijkt net zo stevig als andere high-end smartphones. Je moet wel redelijk wat kracht zetten om de behuizing open te vouwen, maar dat vinden we eigenlijk best prettig. Het geeft een solide gevoel. Wel vragen we ons af hoeveel druk het scherm kan weerstaan als je hem per ongeluk de verkeerde kant opvouwt. Dat moet je dus maar zien te voorkomen.

Hardware behoort tot de absolute top

Voor een slordige 1900 euro mag je de beste hardware op de planeet verwachten. Die krijg je gelukkig ook. Het toestel draait op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, die ook in de S23-serie zit. Gecombineerd met 12GB RAM levert dat een botersoepele ervaring op. Zelfs tijdens het snel wisselen tussen apps hebben we geen enkele hapering gezien.

Daarbij moeten we aantekenen dat de Fold 4 ook al heel snel was. Zelfs als je ze naast elkaar legt, zul je op dit moment vermoedelijk weinig verschil merken. Wel houdt het nieuwe toestel zijn snelheid mogelijk langer vast. Volgens Samsung heeft de Fold 5 bovendien een 38 procent grotere koeling, waardoor je in theorie langer zware games kunt spelen zonder dat het toestel oververhit raakt. We hebben tijdens onze reviewperiode inderdaad nooit gemerkt dat de Fold 5 ook maar enigszins warm werd.

De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop aan de zijkant. Als hij je vinger herkent, gaat het ontgrendelen razendsnel, maar dat lukte bij ons niet altijd de eerste keer. De scanner is vrij gevoelig voor kleine vuiltjes of natte vingers.

Een koptelefoonaansluiting ontbreekt helaas al jaren op de vlaggenschepen van Samsung. Daar staan in dit geval wel uitstékende stereospeakers tegenover. Ze lijken zelfs nog iets beter dan die van de Galaxy S23 Ultra. Stemmen klinken kraakhelder en er is voldoende bass aanwezig om muziek en films heel aardig tot hun recht te laten komen.

Hoesje met S Pen

Optioneel kun je een hoesje kopen voor de Galaxy Z Fold 5 met een ingebouwde S Pen. Dat is een speciale versie van de stylus die geschikt is voor het kwetsbare scherm van dit vouwbare toestel. Hij heeft geen oplaadbare batterij en biedt daardoor ook minder functies dan de S Pen van de S23 Ultra. Je gebruikt hem vooral om (aan)tekeningen te maken en dus niet om bijvoorbeeld de camera van afstand te bedienen.

Fraai en fel scherm, maar die vouw…

De Google Pixel Fold (die je helaas niet in Nederland kunt kopen) heeft een scherm met vrij normale proporties aan de buitenkant. Dat van de Fold 5 is nog altijd bijzonder smal met een beeldverhouding van 23.1 staat tot 9. Het voelt daardoor behoorlijk benauwd aan. Je kunt natuurlijk prima een appje sturen of het weer checken, maar waarschijnlijk ga je geen video’s kijken of gamen op dit display. We zouden het helemaal niet erg vinden als Samsung bij de volgende generatie voor een iets breder scherm zou kiezen.

Daardoor zou ook het scherm aan de binnenkant vermoedelijk nog wat groter worden. Dat is ook nu al flink aan de maat met 7,6 inch. Samsung heeft de helderheid dit jaar opgeschroefd tot maximaal 1750 nits, waardoor je zelfs in de zon geen enkele moeite hoeft te doen om het scherm af te lezen. Het is een schitterend oled-display met prachtige kleuren en een heerlijk hoog contrast. Om te kunnen buigen is het van plastic gemaakt, maar daar merk je (buiten de al genoemde kwetsbaarheid) gelukkig weinig van.

Er is één maar: die vouw in het midden. De hoop bestond dat het nieuwe scharnier deze minder zichtbaar zou maken, maar dat is niet of nauwelijks het geval. Alleen als je het scherm precies recht voor je neus houdt, valt de vouw minder op. Als je vanuit een hoek kijkt, of wanneer er licht op het scherm schijnt, zie je hem continu zitten.

Of dat je stoort of niet, is heel persoonlijk. Wij vonden de vouw ook na een week testen nog altijd behoorlijk irritant, mede omdat je hem altijd voelt met je vinger. Als de vouw door tekst of afbeeldingen loopt, zie je bovendien kleine vervormingen. Die imperfecties zijn voorlopig onvermijdelijk, maar steken behoorlijk op een toestel met de prijs van een tweedehands auto.

De selfiecamera in het grote scherm is achter het display verwerkt. Dat is een mooi staaltje techniek, maar je ziet hem nog steeds duidelijk zitten. Het voordeel ten opzichte van een ‘ouderwets’ gaatje is op dit moment vrij klein.

Camera’s zijn subtoppers

De camera’s zijn nooit het focuspunt van de Fold-toestellen geweest. Omdat de helften van de smartphone zo dun zijn, is er minder ruimte voor grote sensoren en lenzen dan op bijvoorbeeld de S23 Ultra.

Samsung heeft dan ook niet gesleuteld aan de hardware dit jaar. Je krijgt weer een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een telelens van 10 megapixel. Dat zijn precies dezelfde specificaties als de ‘gewone’ Galaxy S23 en het zou ons niet verbazen als het ook echt om identieke camera’s gaat.

Hoofdcamera

De hoofdcamera biedt de kwaliteit die je van Samsung mag verwachten. De foto’s zijn lekker scherp, bieden een goed contrast en fraaie kleuren. Ze zijn niet meer zo verzadigd als een paar jaar geleden, toen het bedrijf er alles aan deed om de werkelijkheid mooier te laten lijken dan hij is.

Standaard gebruikt de Fold 5 pixel binning om tot plaatjes van 12,5 megapixel gekomen. Je kunt eventueel ook de volledige 50 megapixel benutten. Dat levert wel enorme bestanden op en bovendien werken beeldverbeteraars dan minder goed.

In de tweede galerij hieronder valt op dat de lichte delen iets minder details bevatten dan we zouden willen. De hdr-functie kan dus nog verbeterd worden.

Groothoeklens

Met de groothoeklens schiet je plaatjes in een wijdere hoek, wat een bijzonder perspectief oplevert. Deze specifieke camera gebruikt Samsung al jaren en hij kan wel een update gebruiken. De sensor is kleiner dan die van hoofdcamera, wat je vooral terugziet aan de randen. Die zijn minder scherp dan het centrum van de foto’s.

Ook heeft deze camera het lastig bij weinig licht. Op de middelste foto hieronder vallen details weg en is er behoorlijk wat ruis zichtbaar, wederom vooral aan de randen.

Telelens

Met de telelens kun je 3x optisch inzoomen. Overdag presenteert deze camera prima. De foto’s ogen iets scherper dan die van de groothoeklens, al halen ze het natuurlijk niet bij de hoofdcamera. Je kunt in totaal zelfs 30x inzoomen, maar dan maak je gebruik van digitale zoom. De kwaliteit neemt dan al snel af.

Portretfunctie

Uiteraard heeft de Fold 5 een portretmodus waarmee je de achtergrond van je foto’s vervaagt. De mate van onscherpte bepaal je zelf en kun je eventueel achteraf nog aanpassen. Het effect is behoorlijk overtuigend.

Nachtmodus

Samsungs nachtmodus heeft, net als die van veel andere fabrikanten trouwens, de neiging om te overdrijven. Onderstaande foto’s zijn gemaakt toen het buiten al vrijwel helemaal donker was. Toch doen de kiekjes je geloven dat het net begon te schemeren.

Hoofd Hoofd (realistisch) Groothoek Tele

Dat is dus niet erg realistisch. We hebben de belichting handmatig aangepast om te laten zien wat het blote oog zag. De hoofdcamera presteert verder prima in het donker. De foto’s van de groothoeklens en telecamera zijn een stuk minder indrukwekkend. Ze bevatten weinig details.

Hoofd Hoofd (realistisch) Groothoek Tele

Lange ondersteuning, veel handige functies

De Fold 5 draait uit de doos op Android 13, met daaroverheen Samsungs eigen One Ui 5.1.1-skin. Samsung loopt voorop als het gaat om het updatebeleid. Je krijgt vier grote nieuwe versies van het besturingssysteem. Deze Fold wordt dus bijgewerkt tot en met Android 17. Daarnaast ontvang je vijf jaar lang, tot de zomer van 2028, regelmatig beveiligingspatches. Die houden hackers buiten de deur en zorgen ervoor dat je de smartphone met een gerust gevoel kunt gebruiken.

Samsung heeft verder een aantal functies toegevoegd die het forse scherm goed benutten. Zo kun je twee apps naast elkaar gebruiken op de volledige grootte. Je voegt eenvoudig een tweede app toe vanuit de taakbalk met veelgebruikte apps onderaan het scherm. Die ziet er precies zo uit als op een normale computer en werkt erg intuïtief. Je kunt deze taakbalk natuurlijk naar gelieve aanpassen.

Sommige apps van Samsung zelf maken ook gebruik van de extra schermruimte. Als je het toestel half dichtvouwt en de camera opent, zie je bovenaan welke foto je gaat maken en staan de instellingen daaronder. Je kunt de Fold 5 zelfs als laptopje gebruiken in bijvoorbeeld Google Documenten. Het toetsenbordje staat dan onderaan. Vermoedelijk ga je op die manier geen hele epistels schrijven, maar het is handig dat het kan.

Genoeg accusap voor een volle dag

De accu van de Z Fold 5 heeft een capaciteit van 4400 mAh. Dat is net zoveel als vorig jaar en eigenlijk nog steeds vrij weinig. De meeste smartphones zitten immers rond de 5000 mAh en hoeven slechts één (kleiner) scherm aan te sturen. Opladen gaat met 25 Watt bovendien behoorlijk traag. Draadloos opladen kan ook en wel met 15 Wat. Welke methode je ook kiest, je moet zelf voor de benodigde lader zorgen. Die zit namelijk niet in de doos.

Hoe goed de batterijduur is, hangt sterk van jezelf af. Als je alleen het smalle scherm aan de buitenkant gebruikt, haal je waarschijnlijk makkelijk anderhalve dag. Maar je koopt de Fold 5 natuurlijk vooral voor het grotere scherm aan de binnenzijde. En dat slurpt een stuk meer stroom.

Gelukkig is de Snapdragon 8 Gen 2-chip behoorlijk zuinig. We gebruikten tijdens onze reviewperiode beide schermen en haalden in alle gevallen het einde van de dag. Soms was het batterijpercentage dan wel onder de 20 procent gekropen. Je zult dit toestel in de praktijk dus elke avond aan de lader moeten hangen.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 5 review

De Samsung Galaxy Z Fold 5 blijft een toestel met compromissen. Het grootste is die vouw in het verder schitterende scherm. Hoezeer je je daaraan stoort is heel persoonlijk, maar het is Samsung dus nog niet gelukt om hem minder opvallend te maken. En hoewel de camera’s prima foto’s maken, zijn ze niet bijzonder goed voor een toestel van bijna 1900 euro.

Die prijs betaal je natuurlijk vooral voor gemak. Het is heerlijk om een kleine tablet in je broekzak te hebben en Samsung heeft het grote display veel handige functies gegeven. Het nieuwe scharnier zorgt bovendien voor een sjieker uiterlijk en geeft stof minder kans om zich tussen de schermhelften te verzamelen.

Daarmee lijkt Samsungs vouwtelefoon volwassen geworden. Tenzij er een grote technologische doorbraak komt, is dit toestel ‘as good as it gets’. Al zou het scherm aan de buitenkant wat ons betreft volgend jaar iets breder mogen worden…

Kopen

Wil je de Samsung Galaxy Z Fold 5 na het lezen van deze review kopen? Het ‘goedkoopste’ model met 12GB RAM en 256GB opslag heeft een adviesprijs van 1899 euro. Wie 512GB opslag wil, betaalt 2019 euro.

In de koopadviseur hieronder vind je de beste prijzen van dit moment. Natuurlijk kun je het toestel ook in combinatie met een abonnement aanschaffen. Je kiest uit de kleuren ijsblauw, zwart en crème. Op de website van Samsung zelf kun je het toestel ook in het grijs of een andere tint blauw krijgen.

