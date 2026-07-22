Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Los toestel

Wil je de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra los kopen? Op deze pagina vergelijk je eenvoudig de actuele prijzen van verschillende webshops en providers. Zo zie je in één overzicht welke uitvoeringen beschikbaar zijn en waar je de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra het voordeligst kunt bestellen.

Welke opslag past bij jou?

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is verkrijgbaar in meerdere opslagvarianten. Welke uitvoering het beste bij je past, hangt af van hoe je jouw smartphone gebruikt.

Voor veel gebruikers is 256 GB voldoende voor apps, foto’s, video’s en andere bestanden. Maak je veel foto’s en video’s, werk je regelmatig met grote bestanden of wil je jarenlang vooruit zonder opslagtekort, dan zijn 512 GB of 1 TB interessante opties.

Garantie op de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De garantievoorwaarden verschillen per webshop en provider. De ene aanbieder biedt standaard twee jaar garantie, terwijl een andere extra service of een uitgebreider garantiepakket heeft. Controleer daarom altijd goed welke voorwaarden gelden voordat je de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra koopt.

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Wij verzamelen de actuele prijzen van Nederlandse aanbieders op deze pagina, zodat je altijd de beste deal vindt. De goedkoopste aanbieding staat standaard bovenaan. Met de filters vergelijk je eenvoudig op opslag, kleur, garantie en aanbieder. Zo vind je snel de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra die het beste bij jouw wensen én budget past.

Een losse Fold 8 Ultra kopen

Kies je voor een los toestel, dan kun je zelf een sim-only abonnement afsluiten. Zo stel je eenvoudig een combinatie samen die past bij jouw bel- en dataverbruik en profiteer je van de scherpste totale prijs.

Wil je een BKR registratie voorkomen? Dan kun je de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra in één keer betalen. Zo profiteer je eventueel nog steeds van acties of toestelkorting, zonder dat dit gevolgen heeft voor je kredietregistratie.

Je krijgt voor een telefoon een BKR-registratie wanneer je een abonnement afsluit met een toestel dat je in termijnen afbetaalt (toestelkrediet), én de totale waarde van dit toestel hoger is dan € 250